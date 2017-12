Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt trotz besserer Konjunkturaussichten ihren Billiggeldkurs fort. Die Währungshüter beließen den Leitzins im Euroraum, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank leihen können, auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Sparer, die kaum noch Zinsen bekommen, müssen sich also weiter gedulden. Hinweise auf mögliche Zinserhöhungen in der Zukunft vermied EZB-Präsident Mario Draghi. Die Währungshüter beurteilen die Konjunkturaussichten im Euroraum deutlich optimistischer als vor drei Monaten. In diesem Jahr soll die Wirtschaft um 2,4 Prozent wachsen. Im September war die EZB noch von 2,2 Prozent ausgegangen. Auch für 2018 und 2019 setzte die Notenbank ihre Prognosen herauf.



Deutschlands Wirtschaftsboom dauert an und verstärkt sich noch



Berlin/Kiel/Halle (dpa) - Die deutsche Wirtschaft setzt trotz der schleppenden Regierungsbildung ihren ungewöhnlich langen Aufschwung fort und geht mit Volldampf ins nächste Jahr. Davon sollen auch die Beschäftigten profitieren: Die Einkommen legen nach aktuellen Konjunkturprognosen zu, auch der Beschäftigungsboom hält an. Gleichzeitig gibt es Warnungen vor den Risiken eines Umschwungs. Die Produktionskapazitäten seien bereits mehr als ausgelastet. «Die deutsche Wirtschaft brummt», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Donnerstag in Berlin. Die Wirtschaft befinde sich auf dem Weg in die Hochkonjunktur. Ähnlich äußerten sich die Experten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW).

Welthandelskonferenz endet ergebnislos - EU: «Verpasste Gelegenheit»



Buenos Aires (dpa) - Enttäuscht und besorgt haben Politik, Industrie und Nichtregierungsorganisationen auf das ergebnislose Ende der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Buenos Aires reagiert. WTO-Generalsekretär Roberto Acevédo sagte am Mittwochabend (Ortszeit) auf der Abschlusssitzung in Buenos Aires: «In der Mehrzahl der Angelegenheiten konnten wir keine Einigungen finden. (...) «Es ist nicht immer möglich, Ergebnisse zu erzielen, nicht desto weniger ist es eine Enttäuschung.» EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bezeichnete das Treffen als eine «verpasste Gelegenheit», um Vereinbarungen über sensible Themen zu erreichen.



Milliarden-Deal: Disney kauft Großteil von Murdochs Fox-Konzern



Burbank/New York (dpa) - Eine Mega-Übernahme krempelt die US-Medienlandschaft um: Der Entertainment-Riese Walt Disney will im Kampf um Film- und Fernseh-Zuschauer mit dem größten Zukauf seiner Geschichte die Oberhand gewinnen. Der Konzern schluckt für rund 52,4 Milliarden Dollar (44,5 Mrd Euro) große Teile des Rivalen 21st Century Fox aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch. Disney übernimmt fast das komplette Film- und TV-Geschäft von Fox sowie dessen internationale Aktivitäten. Damit werden etliche Fernsehsender und das traditionsreiche Filmstudio 20th Century Fox den Besitzer wechseln. Im Paket enthalten sind auch die Fox-Beteiligung am britischen Pay-TV-Anbieter Sky und ein Anteil am Streaming-Dienst Hulu, der Disney die Kontrollmehrheit verschafft.

Ratiopharm-Mutterkonzern Teva streicht weltweit 14.000 Stellen



Petach Tikva/Ulm (dpa) - Der kriselnde Pharmakonzern Teva will binnen zwei Jahren weltweit 14.000 Stellen streichen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Teva (hebräisch für: Natur) ist Weltmarktführer unter den Generika-Herstellern und Israels größtes Unternehmen. Weltweit hat die Ratiopharm-Mutter nach eigenen Angaben rund 53.000 Mitarbeiter, damit ist jede vierte Stelle von den Kürzungen betroffen. Generika sind Nachahmer-Präparate von Medikamenten, die keinen Patentschutz haben. Teva ist in Deutschland mit seiner Marke Ratiopharm bekannt und beschäftigt hierzulande rund 2.900 Mitarbeiter, die meisten am Standort Ulm.



Dax reduziert Minus nach EZB-Aussagen



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) seine zuvor erlittenen Verluste weitgehend aufgeholt. Zuletzt stand er nur noch knapp mit 0,08 Prozent im Minus bei 13.117,16 Punkten. Der MDax verlor am Nachmittag 0,33 Prozent auf 26.096,50 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es hingegen um 0,13 Prozent auf 2.539,49 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,18 Prozent ein. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,17 Prozent. Der Euro lag bei 1,1823 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Mittwoch auf 1,1736 Dollar festgesetzt.