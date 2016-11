Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wieder Debatte um Manager-Boni und Kunden-Entschädigungen bei VW



Nach der Vorlage des «Zukunftspakts» bei VW mit der Streichung von weltweit bis zu 30 000 Stellen ist eine neue Debatte um die Bonuszahlungen an das Management entbrannt. In Zeiten, in denen die Beschäftigten auch die Folgen des Abgas-Skandals mittragen müssen, solle auch das Management kürzer treten, forderte der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Karl-Josef Laumann, in der «Bild»-Zeitung: «Ein deutlicheres Signal wäre es, auch die Boni der letzten Jahre an den Konzern zurückzugeben.» Das Top-Management bei Volkswagen solle so für das jüngste «Versagen» geradestehen. Aktionärsvertreter sehen das ähnlich. «Die Vorstände können nicht für Erfolge bezahlt werden, die auf Software-Manipulationen und Betrug beruhen», meinte Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz im «Tagesspiegel».

Immobilienverbände verlangen Erleichterungen für Wohnungskäufer



Die eigene Wohnung oder das eigene Haus soll aus Sicht mehrerer Verbände der Immobilienwirtschaft für Haushalte aus der Mittelschicht wieder erschwinglicher werden. Staatliche Zuschüsse zum Eigenkapital, weniger Grunderwerbsteuer, mehr Baugebiete und mehr Busse und Bahnen ins Umland der Städte - das sind Kernforderungen, die Vertreter von Architekten, Maklern und der Baubranche am Montag in Berlin vorlegten. «Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage 2006 ist das Thema Wohneigentum praktisch in allen Parteien verschwunden», sagte Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts für Systemforschung. Wohnungspolitik sei zuletzt vor allem Mieterpolitik gewesen. Die eigene Immobilie schütze jedoch vor Altersarmut. Günther verwies auf Daten, nach denen bei den 18- bis 45-Jährigen nur noch jeder dritte Haushalt eine eigene Immobilie hat.

Deutsche Bank: Achleitner soll Chef des Aufsichtsrats bleiben



Jetzt ist es offiziell: Paul Achleitner soll auch in Zukunft den Aufsichtsrat der Deutschen Bank führen. Das Kontrollgremium habe den 60-Jährigen für eine zweite Amtszeit einstimmig nominiert, erklärte eine Konzernsprecher am Montag und bestätigte damit dpa-Informationen vom Sonntag. Da Achleitner auch die Rückendeckung der größten Aktionäre haben soll, dürfte einer Wiederwahl bei der Hauptversammlung im kommenden Mai nichts mehr im Wege stehen. Zuvor hatte eine interne Untersuchung keine Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung des Aufsichtsratschefs ergeben. Dabei ging es um die Rolle Achleitners bei der Aufarbeitung der Libor-Affäre um manipulierte Referenzzinsen.

Schlussverhandlungen für Verkauf des Flughafens Hahn gestartet



Rheinland-Pfalz nimmt mit drei Bietern die entscheidenden Verhandlungen über einen Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn auf. Am Ende soll ein Käufer übrig bleiben, mit dem möglichst im Januar ein Vertrag unterzeichnet werden soll. Nicht länger beteiligt ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die den geplatzten Deal mit der chinesischen Firma SYT betreut hatte. Federführend für den weiteren Verkaufsprozess ist jetzt die im Juli zunächst ergänzend zu KPMG beauftragte Beratungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton. In den vergangenen Wochen seien die Angebote von sechs Kaufinteressenten genau geprüft worden, sagte Warth-&-Klein-Berater Martin Jonas. Dabei habe sich ein eindeutiges Bild ergeben. Die Namen der verbliebenen Bieter sollen mit Rücksicht auf die Verkaufsverhandlungen vertraulich bleiben.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft zum Jahresende wieder stärker



Die deutsche Wirtschaft wird den Dämpfer im Sommer nach Einschätzung der Bundesbank schnell abhaken. «Im letzten Vierteljahr 2016 dürfte die deutsche Wirtschaft nach der temporären Verlangsamung im Sommer wieder deutlich stärker wachsen», schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November, der am Montag veröffentlicht wurde. Im dritten Quartal hatten sinkende Exporte und die Verunsicherung der Unternehmen nach dem Brexit-Schock Europas größte Volkswirtschaft unerwartet kräftig gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten vollen Quartal nach dem Nein der Briten zur Europäischen Union zum Vorquartal um 0,2 Prozent. Im Frühjahr hatte die deutsche Wirtschaft noch um 0,4 Prozent zugelegt, zu Jahresbeginn gab es ein Plus von 0,7 Prozent.

Apple wechselt Batterien bei einigen iPhone 6s aus



Apple wird in der zweiten Austauschaktion binnen weniger Tage die Batterien in einigen Geräten seines iPhone 6s kostenlos auswechseln. Die betroffenen Smartphones schalteten sich überraschend ab, es gehe um eine «sehr geringe Anzahl» von iPhones aus den Monaten September und Oktober 2015, erklärte Apple am Montag. Es sei kein sicherheitsrelevantes Problem, betonte der Konzern gut zweieinhalb Monate nachdem der Konkurrent Samsung sein Vorzeigemodell Galaxy Note 7 wegen Akku-Bränden zurückrufen musste. Apple hatte erst vergangene Woche nach Beschwerden von Nutzern über Probleme mit dem Bildschirm des zwei Jahre alten Modells iPhone 6 Plus ein vergünstigtes Reparaturprogramm für das Gerät gestartet.

Watzke sieht erhebliches Wachstumspotenzial bei Borussia Dortmund



Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sieht in den kommenden Jahren erhebliche Wachstumspotenziale. Nach einem Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2015/16 (30.6.) von 376 Millionen Euro erwartet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke weitere Steigerungen. Als Umsatztreiber erwartet Watzke unter anderem die neuen Fernsehverträge und das Merchandising vor allem in Fernost. Allein die TV-Rechte in der Bundesliga sollen ab 2017/18 Einnahmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich einbringen. «Der Verein war noch nie so gut aufgestellt», sagte Watzke. Sportlich sieht der Geschäftsführer die Mannschaft ebenso auf einem guten Weg. «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Höhepunkt dieser Mannschaft noch längst nicht erreicht haben.»

Dax nach wechselhaftem Verlauf im Plus



Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Angetrieben von Kursgewinnen bei Schwergewichten wie Siemens und Volkswagen stabilisierte sich der Dax nach schwankendem Auftakt im Plus. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,27 Prozent höher bei 10 693 Punkten. Die mittelgroßen Werte im MDax standen mit 0,26 Prozent im Plus bei 20 574 Zählern, während es für die Technologiewerteindex im TecDax um 0,30 Prozent auf 1730 Punkte bergab ging. Ein Kursrutsch bei Aixtron drückte hier auf das Gemüt der Anleger. In Europa dagegen tendierte der Markt mit dem Dax höher. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 3031 Zähler. Der Kurs des Euro kletterte leicht auf 1,0639 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0629 US-Dollar festgesetzt.