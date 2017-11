Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.17

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen gesundheitsschädliche Diesel-Abgase in Städten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Kommunen weitere Finanzhilfen zugesagt. Merkel sagte nach einem Spitzentreffen von Bund, Ländern und Kommunen in Berlin, das «Sofortprogramm» für bessere Luft in Höhe von einer Milliarde Euro für 2018 solle verstetigt werden. Sie wolle dies einbringen in die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Die Politik erhöhte bei dem Treffen zugleich den Druck auf die Autoindustrie. In vielen Städten werden Grenzwerte beim Ausstoß gefährlicher Stickoxide anhaltend überschritten. Es drohen gerichtlich erzwungene Diesel-Fahrverbote. Rund 90 Städte in Deutschland kämpfen mit zu hohen Werten.



Bahn verfehlt Pünktlichkeitsziel - Aber mehr Fahrgäste



Berlin (dpa) - Viele Baustellen und dann noch die Herbststürme: Die Deutsche Bahn hat ihr Pünktlichkeitsziel für dieses Jahr aufgegeben. «Wir sind bei der Pünktlichkeit noch nicht da, wo wir hinwollen», sagte Bahnchef Richard Lutz der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag). «Im Fernverkehr werden wir 80 Prozent 2017 nicht mehr erreichen können», sagte Lutz. «Das ärgert uns. Wir hatten den Kunden mehr versprochen.» Als Grund nannte Lutz die vielen Bauarbeiten am Schienennetz, die aber unvermeidlich seien. Die Bahn hatte bis zuletzt sogar eine Quote von 81 Prozent pünktlicher Fernzüge für das Gesamtjahr angestrebt. Dabei wertet sie Züge bis zu einer Verspätung von 5:59 Minuten als pünktlich.

Schlecker-Kinder legen Revision ein



Stuttgart (dpa) - Lars und Meike Schlecker wollen die vom Landgericht Stuttgart verhängten Haftstrafen nicht akzeptieren. Beide hätten Revision gegen die Urteile vom Montag eingelegt, sagte ein Gerichtssprecher. Die beiden Kinder des einstigen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker waren wegen Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrotts und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters zu zwei Jahren und neun beziehungsweise acht Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatten sich selbst unrechtmäßig Gewinne aus der zum Schlecker-Imperium gehörenden Logistik-Firma LDG ausgezahlt - nur Tage bevor der Konzern in die Insolvenz ging. Anton Schlecker selbst war zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden.

Heidelberger Sparkassen-Chef soll Nachfolger von Fahrenschon werden



Frankfurt/Main (dpa) - Der Vorstandschef der Sparkasse Heidelberg, Helmut Schleweis, soll neuer Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) werden. Diesen Personalvorschlag beschloss die Verbandsvorsteherkonferenz der Sparkassen-Finanzgruppe am Dienstag in Frankfurt am Main, wie ein DSGV-Sprecher in Berlin mitteilte. In diesem Gremium sitzen die regionalen Sparkassen-Präsidenten. Diese gingen davon aus, dass die Neuwahl des DSGV-Präsidenten noch vor Weihnachten 2017 stattfinden werde. Wegen einer Steueraffäre hatte DSGV-Präsident Georg Fahrenschon sein Amt zum 24. November niedergelegt.

Fischer und Gemeinden scheitern mit Klagen gegen Elbvertiefung



Leipzig/Hamburg (dpa) - Die umstrittene Elbvertiefung hat eine weitere Hürde genommen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Dienstag Klagen der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf sowie von Berufsfischern ab. Die Planungen zur Vertiefung des Flusses litten nicht an Fehlern oder Abwägungsmängeln, entschieden die Richter. Die Behörden hätten dem Interesse an einer besseren Nutzbarkeit der Elbe für große Containerschiffe den Vorrang geben dürfen gegenüber den widerstreitenden Interessen der Kläger. Bereits im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem ersten großen Urteil die Planungen für die Elbvertiefung als weitgehend rechtmäßig bestätigt.

Digitalisierung wird als Chance und Bedrohung empfunden



Berlin (dpa) - Die große Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland sieht die Digitalisierung einer Studie zufolge überwiegend als Chance an. «Die Wirtschaft boomt, wir haben noch nie so viele Erwerbstätige wie heute gehabt», sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom am Dienstag auf der Konferenz hub.berlin. Berg mahnte Tempo an. In der Politik sei dazu in den vergangenen Monaten nahezu nichts passiert. Viele Arbeitnehmer hierzulande fürchten eine Vernichtung von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung, wie aus dem BKK Gesundheitsreport hervorgeht.

Deutschlands Verbraucher zu Weihnachten in Konsumlaune



Frankfurt/Main (dpa) - Pünktlich zur heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts zeigen sich Deutschlands Verbraucher in bester Konsumstimmung. «Wir werden auch 2017 mit vollen Gabentischen rechnen können», sagte GfK-Marktforscher Wolfgang Adlwarth am Dienstag in Frankfurt. Die Konsumenten planten zum Fest erneut ein vergleichsweise hohes Budget für Geschenke ein: Inklusive Geldpräsenten (3,5 Mrd Euro) sollen es 17,8 Milliarden Euro sein - genauso viel wie in den beiden Vorjahren.

Nur wenige Väter arbeiten wegen der Kinder in Teilzeit



Wiesbaden (dpa) - Die Betreuung von Kindern ist für Väter in Deutschland nur ein nachgeordneter Grund, um einem Teilzeitjob nachzugehen. Nach Mikrozensus-Erhebungen des Statistischen Bundesamtes gaben im vergangenen Jahr nur 15 Prozent der männlichen Teilzeitkräfte die Kinderbetreuung als Grund dafür an, dass sie beruflich kürzer treten. Häufiger (24 Prozent) wird der Umstand genannt, dass man einfach keinen Vollzeitjob finde. Ohnehin arbeiten nur 6 Prozent der erwerbstätigen Väter in Deutschland in Teilzeit, hochgerechnet rund 445.000 Männer. Von den 7,5 Millionen erwerbstätigen Müttern sind hingegen fast zwei Drittel in Teilzeit beschäftigt.



Dax pendelt weiter um Marke von 13.000 Punkten



Frankfurt/Main (dpa) - Leicht aufwärts ist es am Dienstag mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der Dax stabilisierte sich am Nachmittag mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 13.035,71 Punkte wieder über der Marke von 13.000 Punkten. Der MDax legte um 0,34 Prozent auf 26.724,64 Punkte zu und der TecDax um 0,02 Prozent auf 2.549,82 Zähler. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Montag auf 0,17 Prozent. Der Euro trat zum US-Dollar knapp unter 1,19 auf der Stelle.