Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

WOLFSBURG (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig lässt nicht locker: Wegen Untreueverdachts gegen Volkswagen-Topmanager bei Zahlungen an Betriebsräte haben Staatsanwälte und Steuerfahnder Büros der Führungsspitze durchsucht. Auch das Büro von Betriebsratschef Bernd Osterloh nahmen die Fahnder unter die Lupe. «Gleichwohl ist der Sachstand unverändert: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich nach wie vor nicht gegen Bernd Osterloh», betonte ein Sprecher des Konzernbetriebsrats am Mittwoch. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen vom Dienstag, auch seien «möglicherweise als Beweismittel in Betracht kommende Gegenstände sichergestellt» worden. Weitere Details wurden unter Berufung auf das Steuergeheimnis nicht genannt.



Start der Metall-Tarifverhandlungen mit Forderungen von beiden Seiten



Böblingen (dpa) - Mit Forderungen von beiden Seiten haben am Mittwoch die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Deutschland begonnen. Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld und will zudem durchsetzen, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf Wunsch verkürzen können - inklusive finanziellem Zuschuss für bestimmte Gruppen. Man sei damit «genau am Puls der Zeit», sagte Baden-Württembergs IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger zum Auftakt der Verhandlungen in Böblingen. Die Menschen in den Betrieben, die heute quasi jeden Flexibilitätsanspruch der Arbeitgeber erfüllten, bräuchten diese Möglichkeit, zum Beispiel um Angehörige zu pflegen oder sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und kündigten an, eigene aufzustellen - zum Beispiel zur Lockerung von Arbeitszeitregeln.

Amnesty: Auch deutsche Autokonzerne zu lax bei Kinderarbeit



Berlin (dpa) - Die großen deutschen Autohersteller gehen aus Sicht von Amnesty International nicht entschlossen genug gegen Kinderarbeit vor. Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Kobalt, das unter anderem wichtig für Energiespeicher von Elektro-Autos ist. In Kobaltbergwerken im Kongo riskierten schon Kinder ab sieben Jahren ihre Gesundheit und ihr Leben, kritisierte Amnesty am Mittwoch in Berlin. BMW, Volkswagen und Daimler seien nicht sorgfältig genug dabei, Menschenrechtsverletzungen offen zu legen und zu dokumentieren. Die Unternehmen kündigten Prüfungen an und betonten, es werde von allen Zulieferern erwartet, Menschenrechtsverletzungen auszuschließen.

Russland gewährt Venezuela Schulden-Aufschub - Wirtschaft besorgt



Moskau/Caracas (dpa) - Russland greift dem krisengeschüttelten Venezuela mit einer Umschuldung unter die Arme. Wie das russische Finanzministerium am Mittwoch in Moskau mitteilte, wurde eine Vereinbarung über die Restrukturierung von Staatsschulden in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar (etwa 2,7 Mrd. Euro) unterzeichnet. Die Umschuldung soll sich über die nächsten zehn Jahre hinziehen und «minimale» Zahlungen seitens Venezuela innerhalb der ersten Jahre vorsehen. Dem sozialistisch geführten Land droht die Staatspleite. Die deutsche Wirtschaft warnt vor erheblichen Ausfallrisiken auch für einige deutsche Unternehmen. «Das gilt insbesondere für die Unternehmen, die in der Vergangenheit Waren und Dienstleistungen an den venezolanischen Staat oder seine Staatsunternehmen geliefert haben», sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Zahl der Frauen in Führungspositionen wächst nur langsam



Berlin (dpa) - Die Zahl der Frauen in Führungspositionen wächst nur langsam. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Index der Organisation «FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte», der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Bei 185 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen der Privatwirtschaft sind demnach - Stand 31. Oktober - 27,6 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten präsent. Dies entspricht einer Steigerung von nur 1,7 Prozentpunkten seit Anfang des Jahres. Der Frauenanteil auf der Vorstandsebene stieg gleichzeitig nur minimal um 0,4 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent. Der sogenannte WoB-Index misst seit 2010 den Fortschritt beim Frauenanteil in den Spitzenpositionen der Wirtschaft.

Chefwechsel: Nestlé-Manager übernimmt bei Bayer rezeptfreie Arzneien



Leverkusen (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wechselt die Führung im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten aus. Zum 1. März 2018 werde der Nestlé-Manager Heiko Schipper in den Vorstand berufen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit. Der 48-jährige Niederländer werde Nachfolger von Erica Mann, die das Unternehmen verlasse. Das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien, darunter Kassenschlager wie das Schmerzmittel Aspirin, das Allergiemittel Claritin oder die Wundsalbe Bepanthen, lief zuletzt nicht rund. Mann leitet das Geschäft mit verschreibungsfreien Mitteln seit März 2011. Sie hatte bereits angekündigt, ihren bis zum 31. Dezember 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Stärkerer Euro setzt Dax unter Druck



Frankfurt/Main (dpa) - Der weiter steigende Euro hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch stärker unter Druck gesetzt. Der Dax, der erst in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 13.525 Punkten erreicht hatte, fiel am Nachmittag um 1,14 Prozent auf 12.884,97 Punkte. Der MDax verlor 1,29 Prozent auf 26.018,04 Zähler und der TecDax gab um 1,98 Prozent auf 2.442,17 Punkte nach. Für den EuroStoxx 50 stand ein Verlust von 0,84 Prozent zu Buche. Der Euro legte zuletzt auf 1,1839 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1745 Dollar festgesetzt. Ein starker Euro kann Exporte außerhalb der Euroregion erschweren.