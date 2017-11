Written by: Redaktion DER FARANG | 11/11/2017

MÜNCHEN (dpa) - Die jüngsten Wirbelstürme und Erdbeben werfen Europas größten Versicherer Allianz nicht aus der Bahn. Trotz etwas getrübter Gewinnaussichten für 2017 gibt der Dax-Konzern überraschend eine weitere Milliardensumme per Aktienrückkauf an seine Anteilseigner zurück. Der scheidende Finanzchef Dieter Wemmer sprach am Freitag von einer «Ad-hoc-Entscheidung aufgrund des starken Kapitals». Am Finanzmarkt kam der Beschluss gut an. Nachdem der Konzern den Rückkauf und Quartalsbericht überraschend schon am Donnerstagabend veröffentlicht hatte, setzte sich die Allianz-Aktie am Freitagvormittag mit plus 0,69 Prozent auf 201,70 Euro an die Spitze des Dax. Seit dem Jahresbeginn gewann sie damit rund 28 Prozent an Wert.



Verkehrsminister fordern vom Bund Milliarden für Mobilität



Wolfsburg (dpa) - Für die Modernisierung der Mobilität in Deutschland fordern die Verkehrsminister der Länder 50 Milliarden Euro vom Bund. Für ein nationales Investitionsprogramm wollen die Ressortchefs jeweils fünf Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Darauf einigten sich die Minister auf ihrer Herbsttagung im niedersächsischen Wolfsburg. Sie folgten damit einem Beschlussvorschlag Hamburgs, das derzeit den Vorsitz der Konferenz hat. In dem Programm geht es etwa um die Umstellung öffentlicher Flotten auf schadstoffarme Fahrzeuge und die Elektrifizierung von Bahnstrecken. Mit dem Beschluss wollten die Minister ein Signal an die im Bund laufenden Koalitionsverhandlungen senden.

VW-Chef Müller: Umtauschprämie für alte Diesel verlängern



Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller hat von den Betreibern öffentlicher Fahrzeugflotten eine Vorreiterrolle beim Umstieg auf emissionsarme Mobilität gefordert. Es genüge nicht, nur Privatkunden zum Umtausch ihrer Fahrzeuge zu bewegen, sagte Müller auf der Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern am Donnerstagabend. Zudem wolle Volkswagen sich dafür einsetzen, dass die Umtauschprämie für alte Diesel über den Jahreswechsel hinaus verlängert werde.

Bahn-Vorstand wieder komplett



Der Vorstand der Deutschen Bahn ist nach knapp acht Monaten wieder komplett. Der Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens besetzte am Freitag zwei vakante Posten neu. Das Ressort Güterverkehr und Logistik wird künftig vom bisherigen Deutschlandchef der Bank Barclays, Alexander Doll, geleitet, wie die Bahn nach einer Sondersitzung des Kontrollgremiums mitteilte. Vorstand für Digitalisierung und Technik wird die Maschinenbau-Professorin Sabina Jeschke. Zudem ernannte das Gremium den heutigen Personaldirektor der Deutschen Telekom, Martin Seiler, als Nachfolger für den scheidenden Personalvorstand Ulrich Weber. Es war der dritte Anlauf, den Vorstand des Staatskonzerns zu komplettieren. Eigentlich sollte der Chef der Güterbahn-Tochter DB Cargo, Jürgen Wilder, in den Konzernvorstand aufrücken und das Ressort Güterverkehr und Logistik übernehmen. Er scheiterte aber am Widerstand der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.

TUI-ManagerLundgren übernimmt Führung bei Easyjet



Luton (dpa) - Der britische Billigflieger Easyjet hat für die scheidende Unternehmenschefin Carolyn McCall Ersatz gefunden. Der TUI-Manager Johan Lundgren werde zum 1. Dezember den Chefsessel übernehmen, teilte Easyjet am Freitag in Luton bei London mit. Der Ryanair-Konkurrent hatte seine Chefin an den Fernsehsender ITV verloren. Easyjet baut seine Präsenz in Deutschland nach der Insolvenz von Air Berlin kräftig aus.

Versorger EnBW schreibt wieder schwarze Zahlen



Karlsruhe (dpa) - Wegen einer Steuerrückzahlung und des Verkaufs einer Beteiligung hat die Energie Baden-Württemberg (EnBW) ihr Ergebnis in den ersten drei Quartalen deutlich verbessern können. Zwischen Januar und September betrug der Konzernüberschuss rund 1,87 Milliarden Euro - nach einem Minus von 192,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mit. EnBW hatte eine Rückerstattung der als verfassungswidrig eingestuften Kernbrennstoffsteuer erhalten. Zudem verkaufte der Konzern einen Anteil von fast 49,9 Prozent an einem Offshore-Windparkt. 2016 hatte der Jahresfehlbetrag von EnBW bei fast 1,8 Milliarden Euro gelegen.

Disney bringt neue «Star Wars»-Trilogie - Quartalszahlen enttäuschen



Disney will seine Geldmaschine «Star Wars» mit einer komplett neuen Trilogie in die Zukunft bringen. Die Filme sollen unabhängig von der Skywalker-Saga sein und komplett neue Charaktere vorstellen. Zum Erscheinungsdatum gab es noch keine Angaben. Die «Star-Wars»-Neuigkeiten vertrieben an der Börse den Frust über enttäuschenden Quartalszahlen. In den drei Monaten bis Ende September fielen die Erlöse im Jahresvergleich um drei Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar (11,0 Mrd Euro), wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss sank um ein Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar.

Brand bei BASF: Lieferengpässe bei Vitaminen und Carotinoiden



Ludwigshafen (dpa) - Nach einem Brand im BASF-Werk in Ludwigshafen kann der Chemieriese die Vitamine A und E sowie mehrere natürliche Farbstoffe vorerst nicht mehr produzieren. Es bestünden Lieferengpässe, zahlreiche Kunden aus der Ernährungsindustrie sowie der Riech- und Geschmacksindustrie seien betroffen, sagte eine BASF-Sprecherin am Freitag. Der Verbraucher merke von dem Produktionsstopp bisher aber nichts, sagte die Sprecherin. Es gehe um Vorprodukte, die zum Beispiel für Rosenduft und Zitronenduft oder auch in der Tiernahrung sowie für Nahrungsergänzungsmittel verwendet würden.