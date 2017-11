Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17









München (dpa) - Siemens-Chef Joe Kaeser will den Elektrokonzern mit einem massiven Sparprogramm und weiteren Umbauschritten für die Zeit nach 2020 rüsten. Trotz Milliardengewinnen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) kündigte Kaeser am Donnerstag in München Kapazitätsanpassungen und «schmerzhafte Einschnitte», vor allem in der Kraftwerkssparte Power and Gas an. Das Geschäftsfeld kämpfe seit längerem mit schwierigen Marktverhältnissen und strukturellen Herausforderungen, erklärte der Siemens-Chef. «Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren.» Siemens wird wohl in der Kraftwerkssparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mehrere tausend Stellen streichen, über rund 4.000 gefährdete Jobs wird spekuliert. Genaue Zahlen nannte das Management auch am Donnerstag nicht, die Arbeitnehmervertreter sollen darüber am 16. November im Wirtschaftsausschuss informiert werden.



Opel-Neustart ohne Kündigungen und Werksschließungen



Rüsselsheim (dpa) - Der Autohersteller Opel will ohne betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen die Kurve in die Gewinnzone kriegen. Die Tochter des französischen PSA-Konzerns stellte am Donnerstag einen ambitionierten Sanierungsplan vor, mit dem das zuletzt verlustreiche Unternehmen im Jahr 2020 einen operativen Gewinn von zwei Prozent des Umsatzes schaffen will. Er beinhaltet einen forcierten Wechsel auf Technologien des Peugeot-Mutterkonzerns PSA und eine schnelle Einführung von Elektromodellen, um die Abgasvorgaben der Europäischen Union einhalten zu können. Die Lohnkosten sollen über Abfindungen, innovative Arbeitszeitkonzepte und Altersteilzeit gesenkt werden, kündigte der neue Opel-Chef Michael Lohscheller an.



Jeder Zehnte überschuldet - immer öfter trifft es die Mittelschicht



Düsseldorf (dpa) - Die Konjunktur brummt, die Zahl Arbeitslosen ist auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken - und dennoch können immer mehr Menschen in Deutschland ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten «Schuldneratlas Deutschland» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform stieg die Zahl der überschuldeten Personen in der Bundesrepublik in diesem Jahr um rund 65.000 auf über 6,9 Millionen. Bei gut jedem zehnten Erwachsen sind demnach die Gesamtausgaben dauerhaft höher als die Einnahmen. Dabei ist Überschuldung längst nicht mehr allein ein Problem der Bundesbürger mit geringem Einkommen. Im Gegenteil: In diesem Jahr stammten laut Creditreform praktisch alle neuen Überschuldungsfälle aus der Mittelschicht.



Reformierter EU-Emissionshandel soll Klimaschutz voranbringen



Brüssel (dpa) - Nach langem Streit steht jetzt ein Kompromiss zur Reform des europäischen Emissionshandels, der bis 2030 den Klimaschutz in Fabriken und Kraftwerken voranbringen soll. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am frühen Donnerstagmorgen. Die deutsche Industrie reagierte besorgt wegen möglicher Wettbewerbsnachteile europäischer Firmen. Umweltschützer bezweifeln ihrerseits, dass die Reform viel bringt. Der 2005 gestartete Handel mit Verschmutzungsrechten gilt als eines der wichtigsten Instrumente für kostengünstigen Klimaschutz. Allerdings kam das System nie recht in Gang, weil immer zu viele Zertifikate auf dem Markt waren. Künftig sollen sie deutlich knapper werden, was den Preis der Papiere und die Verschmutzung verteuern soll. Fabriken und Kraftwerke müssen mehr Klimagase einsparen.

Telekom will Ladenetz für E-Autos aufbauen



Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom will ihr Netz nutzen, um den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben. Vorstandschef Tim Höttges kündigte an, ein flächendeckendes Ladenetz für E-Autos mit errichten zu wollen. «Wir haben die Chance und die Technologie, beim Ladenetz für Deutschland ein großes Stück voranzukommen», sagte er laut einem Bericht der «Automobilwoche». Ein Sprecher bestätigte am Donnerstag dies und sprach von konkreten Überlegungen. In Deutschland seien 380.000 Kabelverzweiger der Telekom installiert. Jeder dieser grauen Kästen habe eine Stromversorgung, Batteriepufferung und digitale Messstelle. «Da müssen wir vorne nur einen Stöpsel dran machen, dann können alle Elektroautos daran tanken», so Höttges.



Viele Air-Berlin-Mitarbeiter zögern mit Arbeitslosen-Meldung



Berlin (dpa) - Von den Air-Berlin-Mitarbeitern, die sich arbeitslos melden könnten, hat das bislang nur ein Drittel getan. Das geht aus den jüngsten Zahl der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach haben sich bis Dienstag 424 Angestellte der insolventen Fluggesellschaft arbeitslos gemeldet, davon 320 in Berlin, sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller, am Donnerstag. Eigentlich hatten die Arbeitsagenturen über 1.200 Meldungen erwartet. Noch immer herrsche Unsicherheit bei den Betroffenen, sagte Möller. Er stellte klar, dass sich auch Air-Berlin-Beschäftigte, die nur freigestellt, aber noch nicht gekündigt worden seien, arbeitslos melden könnten. Dies gelte bundesweit bei allen Arbeitsagenturen.



Handel erwartet zu Weihnachten Rekordgeschäft



Berlin (dpa) - Die Wochen um Weihnachten könnten dem deutschen Einzelhandel erneut einen Rekordumsatz bescheren. Nach Schätzungen des Handelsverbands Deutschland (HDE) werden die Geschäfte und Online-Anbieter im November und Dezember rund 94,5 Milliarden Euro einnehmen. Das wären drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie HDE-Präsident Josef Sanktjohanser am Donnerstag sagte. Nicht alle profitieren aber gleichermaßen. «Kleinere Unternehmen gehen mit bescheidenen Erwartungen in die letzten Wochen des Jahres», sagte er. «Größere Unternehmen erwartet hingegen gute Geschäfte.» Gerade kleinere Geschäfte könnten nicht so große Sortimente anbieten wie beispielsweise Online-Händler, das mache ihnen die Geschäfte schwerer. Das sei auch für die Innenstädte bedauerlich.

Eurozone im Aufschwung - EU-Kommission hebt Wachstumsprognose an



Brüssel (dpa) - Europa lässt die Finanzkrise hinter sich. Die EU-Kommission hob ihre Wachstumsprognose für 2017 am Donnerstag erheblich an, für die Europäische Union sowie für die Eurozone. Auch bei den Arbeitslosenzahlen und den öffentlichen Haushalten sieht die Brüsseler Behörde positive Trends. Um künftigen Krisen vorzubeugen, könnte dies eine fast einmalige Gelegenheit für politische Reformen sein. Doch US-Präsident Donald Trump, der Brexit und stagnierende Löhne bereiten auch Sorgen. Für das laufende Jahr rechnet die EU-Kommission nun in den 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent zulegt. Im Frühjahr hatte sie ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent erwartet.

Teils herbe Verluste im Dax zum Höhepunkt der Berichtssaison



Frankfurt/Main (dpa) - Zum Höhepunkt der Berichtssaison haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt kalte Füße bekommen. Einige teils schockierende Unternehmensnachrichten und der wieder anziehende Euro setzten am Donnerstag die wichtigsten Indizes unter Druck. Der Dax verlor 0,96 Prozent auf 13.254,03 Punkte. Zur Wochenmitte hatte er nahezu auf der Stelle getreten, nachdem er am Dienstag bei 13.525 Zählern noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um 0,01 Punkte auf 0,16 Prozent. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1617 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1590 (Dienstag: 1,1562) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8649) Euro gekostet.