Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.17

BRÜSSEL (dpa) - 30 Prozent weniger Kohlendioxid aus dem Auspuff bis 2030: Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihren Vorschlag für schärfere CO2-Grenzwerte für Autos beschlossen. Die Neuregelung werde nicht nur den Klimawandel bekämpfen und die Luft in Europas Städten verbessern, sondern Verbrauchern auch Hunderte von Euro an Einsparungen an der Zapfsäule bringen, sagte Klimakommissar Miguel Arias Cañete. Wesentliche Punkte waren bereits am Dienstag vorab bekannt geworden. So sollen Neuwagen bis zum Jahr 2025 im Schnitt zunächst 15 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen, bis 2030 dann 30 Prozent weniger. Sonst drohen den Autobauern deftige Strafen. Arias Cañete betonte, die Einhaltung der Ziele werde künftig strenger kontrolliert. Dazu würden Verbrauchsanzeigen für alle Neuwagen vorgeschrieben.

Sparkassenchef wackelt wegen Steuer-Affäre

Berlin (dpa) - Eine Steuer-Affäre bringt Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon ins Wanken: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat die eigentlich für Mittwoch geplante Wiederwahl seines seit 2012 amtierenden Chefs zunächst abgeblasen - auf Wunsch Fahrenschons. Der einflussreiche Verband will erst den Ausgang des Strafprozesses abwarten, der auf den ehemaligen bayerischen Finanzminister vor dem Münchner Amtsgericht zukommt. Ursprünglich hatte sich Fahrenschon ungeachtet des Steuerverfahrens wiederwählen lassen wollen. Nun betonte der offensichtlich intern unter Druck geratene Verbandspräsident: «Mir ist es wichtig, dass die Wahl das Vertrauen zur Person zum Ausdruck bringt und nicht durch eine Abstimmung über einen Zustand überlagert wird.» Auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichten will der 49-Jährige aber nicht.

Wirtschaftsweise: Spielräume für Jamaika sehr überschaubar

Berlin (dpa) - Eine künftige Jamaika-Koalition hat nach Einschätzung der «Wirtschaftsweisen» deutlich geringere finanzielle Spielräume zur Einlösung ihrer Wahlversprechen als erhofft. «Wir sind sehr vorsichtig und zurückhaltend», sagte der Chef des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresgutachtens der Regierungsberater zu den Finanzspielräumen. Entsprechend warnte er vor einer Ausweitung von Sozialleistungen, etwa bei der «Mütterrente». Eine besondere Herausforderung werde für die Politik sein, die Digitalisierung und damit den Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft zu begleiten.

Prognose: Heizkosten steigen wieder

Berlin (dpa) - Heizen dürfte für die Haushalte in Deutschland nach Jahren sinkender Preise wieder teurer werden. Wer mit Öl heizt, muss mit zehn Prozent Mehrkosten für 2017 rechnen, wie der Deutsche Mieterbund und die Beratungsgesellschaft co2online am Mittwoch mitteilten. Auch bei Erdgas und Fernwärme seien Steigerungen zu erwarten. Im vergangenen Jahr waren die Kosten noch einmal gesunken, wie aus dem neuesten «Heizspiegel» hervorgeht. Co2online hat ihn mit dem Mieterbund für den Bund auf Basis Zehntausender Verbrauchsdaten erstellt. Demnach wurden für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 2016 bei Erdgas Heizkosten in Höhe von 810 Euro fällig, 25 Euro weniger als im Vorjahr. Bei Heizöl waren es 665 Euro (-90 Euro), bei Fernwärme 930 Euro (-35 Euro).

Bahn will Vorstandsposten am Freitag besetzen



Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will an diesem Freitag mit einer Sondersitzung des Aufsichtsrats ihre Führungskrise beenden. Die drei seit März unbesetzten Vorstandsposten sollen dann besetzt werden. Für die Leitung des Vorstandsressorts Güterverkehr und Logistik sei der Deutschlandchef der britischen Barclays Bank, Alexander Doll, vorgesehen, hieß es aus dem Umfeld des Kontrollgremiums. Als Favoritin für das Vorstandsamt für Digitalisierung und Technik gilt nach wie vor die Maschinenbau-Professorin Sabina Jeschke aus Aachen. Zudem soll am Freitag der Personal-Geschäftsführer von Telekom Deutschland, Martin Seiler, als neuer Bahn-Personalvorstand berufen werden.

Ex-VW-Patriarch Piëch legt sein letztes Automandat nieder

Stuttgart (dpa) - Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch (80) gibt wie geplant seinen letzten wichtigen Posten in der Autobranche ab. Er werde sein Aufsichtsratsmandat bei dem VW-Großaktionär Porsche SE zum 8. Dezember niederlegen, teilte die Porsche SE (PSE) am Mittwoch in Stuttgart mit. Piëch sitzt seit 1981 in dem Kontrollgremium. Mit der Mandatsniederlegung reagiert Piëch darauf, dass der im April angekündigte Verkauf seines PSE-Aktienpakets an andere Mitglieder aus dem Autoclan Porsche/Piëch nach Prüfung durch die Behörden inzwischen umgesetzt wurde. Er hielt etwa 14,7 Prozent der Stimmrechte an der Porsche SE, das Aktienpaket war rund eine Milliarde Euro wert. Er bleibt zwar noch Miteigentümer, ihm verbleibt aber nur noch ein kleiner Anteil von unter einem Prozent der Stimmrechte.

Dax-Anleger sind unentschlossen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Zahlreiche Unternehmensbilanzen bewegten zwar einzelne Kurse, der Leitindex insgesamt trat aber mit minus 0,01 Prozent auf 13.377,28 Punkten quasi auf der Stelle. Noch am Vortag hatte er mit 13.525 Zählern eine Bestmarke erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,08 Prozent auf 26.908,46 Punkte nach unten, nachdem er im frühen Handel mit 27.151,83 Punkten einen Rekord aufgestellt hatte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,38 Prozent auf 2.522,20 Punkte. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Euro pendelte um die Marke von 1,16 US-Dollar. Zuletzt wurde er mit 1,1594 Dollar gehandelt.