Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.17

MÜNCHEN (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens erwägt beim geplanten Stellenabbau in der Kraftwerkssparte auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Ostdeutschland. Am Ende des Tages werde es darauf ankommen, eine gewisse Solidarität zwischen Beschäftigten und Anteilseignern zu schaffen, hieß es aus Konzernkreisen. Hintergrund sind die befürchteten drastischen Einschnitte in der Kraftwerkssparte Power & Gas. Bei den Aktionären wolle man dafür werben, beim Drang nach Profitabilität etwas nachzugeben. Vielleicht müsse man einen Prozentpunkt an der Marge - der Gewinnspanne - opfern «und dafür den Leuten eine Perspektive geben». In der Kraftwerkssparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe will Siemens wohl mehrere Tausend Jobs streichen, über bis zu 4.000 bedrohte Arbeitsplätze wird spekuliert.



EU-Kommission will Auto-Emissionen um 30 Prozent drücken



Brüssel (dpa) - Europas Autohersteller sollen nach einem Vorschlag aus der EU-Kommission bis zum Jahr 2030 den Ausstoß schädlicher Klimagase um weitere 30 Prozent senken. Bis 2025 ist eine Minderung um 15 Prozent als Zwischenetappe geplant. Diese Zahlen wurden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus informierten Kreisen bestätigt. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet. Die Entscheidung über den Vorschlag soll am Mittwoch in der Kommission fallen. «Das Kollegium wird über die Zahlen diskutieren, noch ist nichts beschlossen», erklärte eine Kommissionssprecherin. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie in dem Gremium noch einmal nachverhandelt werden.

Opec rechnet mit steigendem Ölbedarf - bald zwei Milliarden Autos



Wien (dpa) - Der Bedarf an Rohöl wird nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) noch rund 25 Jahre lang steigen. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass sich die Zahl der weltweit zugelassenen Autos bis 2040 auf rund zwei Milliarden fast verdoppeln werde, teilte die Opec am Dienstag in Wien mit. Auch wenn alternative Antriebe zumindest in den reichen Ländern an Bedeutung gewännen, seien auch 2040 insgesamt rund 85 Prozent aller Fahrzeuge auf Benzin oder Diesel angewiesen. Die Opec rechnet mit einer Steigerung des Bedarfs an Rohöl von aktuell 95,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag auf 111,1 Millionen Barrel pro Tag.

Strafbefehl gegen Sparkassenchef Fahrenschon



Steuererklärungen zu spät abgegeben hat. Fahrenschon räumte am Dienstag Fehlverhalten ein, bestritt aber, eine vorsätzliche Straftat begangen zu haben. Deshalb akzeptiere er einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft München nicht. Er habe das zuständige Gericht «um eine vollständige und gerechte Bewertung des Sachverhalts» gebeten. «Ich habe meine Einkommen- und Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2012 bis 2014 verspätet, nämlich erst im Jahr 2016, beim zuständigen Finanzamt abgegeben. Das ist ein Versäumnis, das ich sehr bedaure», stellte Fahrenschon in einer Erklärung fest. Er habe aber im vergangenen Jahr «alle vom Finanzamt festgestellten Steuern, Zinsen sowie die zu Recht erhobenen Säumniszuschläge bezahlt».

BMW peilt mehr Jahresgewinn an - Investitionen bleiben hoch



München (dpa) - Der Autobauer BMW will in diesem Jahr noch mehr verdienen als bisher erwartet. Hohe Investitionen in Zukunftsfelder und neue Modelle belasteten zwar das Betriebsergebnis im dritten Quartal. Aber der Jahresgewinn vor Steuern werde um 5 bis 10 Prozent auf mehr als 10 Milliarden Euro wachsen, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Dienstag in München. Nach einem starken ersten Halbjahr lief das Geschäft bei BMW von Juli bis September etwas schwächer. Wegen der sinkenden Verkäufe in den USA und Großbritannien legten die Auslieferungen weltweit nur um 1,2 Prozent zu. Mit dem Hochlauf des wichtigen, renditestarken 5er BMW in China, der Markteinführung der neuen X3-Generation im November und den neuen X2 und X7 im kommenden Jahr erwartet Vorstandschef Harald Krüger aber demnächst wieder mehr Schwung.

Übernahmepläne von Fortum für Uniper nehmen Fahrt auf



Düsseldorf/Helsinki (dpa) - Der finnische Energiekonzern Fortum treibt seine Übernahmepläne für den Kraftwerksbetreiber Uniper voran. Das Unternehmen legte am Dienstag das offizielle Übernahmeangebot vor. Wie bereits bekannt, will der Konzern 22 Euro je Aktie zahlen, wie es in einer Mitteilung von Fortum hieß. Dabei bekräftigten die Finnen, das Angebot nicht erhöhen zu wollen. Uniper-Aktionäre können dabei ab sofort ihre Aktien bis zum 16. Januar 2018 andienen. Fortum will sich vor allem auf die Anteile des Energiekonzerns Eon konzentrieren, der noch knapp 47 Prozent an Uniper hält. Fortum hatte sich bereits vor einigen Monaten mit Eon über eine Übernahme der Anteile im kommenden Jahr geeinigt. Sollte es dazu kommen, würde Eon ein Gesamterlös von 3,8 Milliarden Euro zufließen.

Dax am Nachmittag kaum verändert - Rekordhoch im frühen Handel



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Dienstagnachmittag kaum von der Stelle gekommen. Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Handel mit 13.525,56 Punkten eine weitere Bestmarke erreicht hatte, schmolzen die Gewinne nach und nach ab. Zuletzt stand das Barometer beim Stand von 13.461,37 Punkten 0,06 Prozent tiefer. Ohne den weiter sinkenden Eurokurs wäre der Druck auf den Dax wohl deutlich größer. Der Euro war am Dienstag mit 1,1554 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Monaten gefallen. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte am Dienstagnachmittag um 0,10 Prozent vor auf 26.958,31 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,11 Prozent ein auf 2.563,26 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,18 Prozent runter.