Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.17

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Mehr als 15.000 Besitzer manipulierter Diesel haben am Montag über die Internetplattform «myright.de» eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen eingereicht. Nach Angaben des Rechtsdienstleisters «myright.de» beläuft sich die Schadensumme auf mehr als 350 Millionen Euro. Für die genau 15.374 Geschädigten verlange man Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe der Fahrzeuge. Trotz der umfangreichen Klage werde es am Landgericht den gewohnten Ablauf geben, betonte eine Sprecherin. Die eingegangenen Unterlagen würden geprüft, mit einem Aktenzeichen versehen und einem zuständigen Richter übermittelt, der über den weiteren Ablauf entscheidet.



Studie: Weiter große Lücke bei Werten zu Spritverbrauch von Neuwagen



Berlin/Brüssel (dpa) - Neuwagen in Europa verbrauchen einer Studie zufolge immer noch viel mehr Sprit als von den Herstellern angegeben. Demnach liegt der reale Kraftstoffverbrauch neuer Pkw im Durchschnitt um 42 Prozent höher als im Testbetrieb. Das ist das Ergebnis einer am Montag vorgestellten Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT). Bereits vor einem Jahr waren die Forscher in einer Untersuchung zu demselben Ergebnis gekommen - es hat also demnach keine Fortschritte gegeben. Umweltverbände reagierten mit scharfer Kritik an den Autoherstellern. Der höhere Verbrauch bedeute nicht nur eine stärkere Belastung der Umwelt etwa durch mehr CO2-Ausstoß, sondern auch Mehrkosten für die Autofahrer für Sprit von rund 400 Euro pro Jahr.

IG Metall holt Berthold Huber ins Opel-Verhandlungsteam



Rüsselsheim/Frankfurt (dpa) - Für die erwartet harten Verhandlungen um die Zukunft des Autobauers Opel holt die IG Metall ihren früheren Vorsitzenden Berthold Huber in das Verhandlungsteam. Der 67-Jährige werde auf Bitten des Gesamtbetriebsrats die Verhandlungskommission unterstützen, heißt es in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter, aus dem am Montag die «Allgemeine Zeitung Mainz» zitierte. An diesem Donnerstag (9.11.) will Opel einen Sanierungsplan vorlegen, mit dem man unter dem Dach des neuen Mutterkonzerns PSA aus Frankreich in die Gewinnzone zurückkehren will. Der Zeitung zufolge fehlen nach Einschätzung der Arbeitnehmervertreter wichtige Details. So gebe es keine klaren Aussagen über die Zukunft der Werke, die Frage betriebsbedingter Kündigungen nach 2018 sowie zur Einhaltung übernommener Tarifverträge.

Microsofts «Xbox One X» kommt in Deutschland in den Handel



München (dpa) Microsoft bringt seine neue Spielekonsole Xbox One X ab diesem Dienstag auch in Deutschland in den Handel. Sie gilt in der Branche als derzeit leistungsstärkste Konsole. Der Softwarekonzern tritt mit dem Hightech-Gerät gegen den Rivalen und Marktführer Sony an. Die Xbox One X ist mit einem Preis von rund 500 Euro allerdings auch um 100 Euro teurer als Sonys Spitzenmodell Playstation 4 Pro. Sie ist speziell für die grafische Wiedergabe auf Ultra-HD-Fernsehern konzipiert und mit einer Ein-Terabyte-Festplatte ausgestattet. Zum Start sollen rund 42 neue Spieletitel verfügbar sein, darunter «Anthem» von Electronic Arts und Ubisofts neuer Titel «Assassin's Creed Origins».

Neuer Posten für Norbert Lammert in der Kohle-Stiftung RAG



Düsseldorf/Essen (dpa) - Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hat eine neue Aufgabe: Der 68-jährige CDU-Politiker aus Bochum wird neuer Kurator in der RAG-Stiftung. Die 2007 gegründete Stiftung finanziert die sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlebergbaus. 30.000 Euro Vergütung im Jahr und 500 Euro Sitzungsgeld erhalten die sogenannten gekorenen Mitglieder, wie eine Sprecherin der RAG-Stiftung am Montag mitteilte. Über die politischen Posten in dem 13-köpfigen Kontrollgremium entscheidet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Der neue Regierungschef Armin Laschet habe neben Lammert auch den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (alle CDU) und Andreas Reichel (FDP), Manager in der Energiewirtschaft, für die Aufgabe benannt, berichtete die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung».

Dax mit verhaltenem Wochenstart nach Höhenflug



Frankfurt/Main (dpa) - Wenig verändert und ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagnachmittag präsentiert. Der Dax verlor zuletzt 0,14 Prozent auf 13.459,57 Punkte. Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, ging es zuletzt um 0,26 Prozent auf 26.893,14 Punkte abwärts. Dagegen verbuchte der Technologiewerte-Index TecDax ein kleines Plus von 0,22 Prozent auf 2.582,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,26 Prozent. Der Euro fiel unter die Marke von 1,16 US-Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,1657 Dollar festgesetzt.