Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

DÜSSELDORF (dpa) - Deutschlands Supermarktketten und Discounter investieren zurzeit Milliarden in ihre Geschäfte, um sich im harten Wettbewerb zu behaupten. Vorn dabei ist Deutschlands Discount-Marktführer Aldi. Aldi Süd plant nach eigenen Angaben derzeit das «größte Investitionsprogramm der Firmengeschichte». Insgesamt will der Billiganbieter bis 2019 in Deutschland rund 3,5 Milliarden Euro investieren, um seine knapp 1.900 Läden aufzuhübschen und sein Angebot attraktiver zu machen, wie ein Firmensprecher am Freitag ankündigte. Zuvor hatte die «Lebensmittel Zeitung» über die Pläne berichtet. «Wir geben mehr Gas, weil wir sehen, dass die Modernisierung der Läden und die Erweiterung des Sortiments bei den Kunden gut ankommt», meinte der Sprecher.



Staatsanwaltschaft durchsucht Metro-Zentrale



Düsseldorf (dpa) - Der Handelsriese Metro und zwei seiner Topmanager sind ins Visier der Justiz geraten. «Heute Vormittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten der Metro AG durchgeführt», berichtete ein Sprecher des Unternehmens am Freitag. Nach «Spiegel»-Informationen suchten die Ermittler nach Beweismaterial für den Vorwurf, dass der Handelskonzern und einige seiner führenden Mitarbeiter bei der Ankündigung der Aufspaltung des Konzerns im Frühjahr 2016 gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen haben könnten. Eine Sprecherin der Wertpapier-Aufsicht Bafin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Behörde bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen möglichen Insiderhandels mit Metro-Aktien erstattet habe.

Easyjet und Verdi regeln Einstellung von Air-Berlin-Mitarbeitern



Berlin (dpa) - Easyjet und Verdi haben sich auf Bedingungen geeinigt, zu denen bisherige Air-Berlin-Beschäftigte bei der britischen Fluggesellschaft eingestellt werden. Die Gewerkschaft sprach am Freitag von fairen Regelungen. «Dazu gehören bevorzugte und beschleunigte Einstellungsverfahren und vergleichbare Einkommen bei einer Beschäftigung bei Easyjet», teilte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler mit. Easyjet übernimmt bis zu 25 Flugzeuge von Air Berlin am Flughafen Tegel und will von Januar bis September 2018 schrittweise 1.003 Beschäftigte einstellen und nach und nach ausbilden. Je nach Einsatzbereich und je nachdem, wie lange die Bewerber auf ihre Einstellung warten müssen, sollen sie ein Übergangsgeld zwischen 800 und 40.000 Euro erhalten.

Siemens will Stellenabbau-Pläne Mitte November vorlegen



München (dpa) - Siemens will die Arbeitnehmer in zwei Wochen über den geplanten Stellenabbau informieren. «Es stehen massive Veränderungen bevor», sagte Personalchefin Janina Kugel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Einschnitte müssten sorgfältig durchdacht werden und möglichst sozialverträglich erfolgen. Sobald es einen Plan gebe, werde er mit den Arbeitnehmern im Wirtschaftsausschuss besprochen. «Wir haben uns Mitte November vorgenommen, und das werden wir wohl auch einhalten können», sagte Kugel. Siemens will in der Kraftwerkssparte sowie bei Prozessindustrie und Antrieben wohl mehrere tausend Stellen streichen. Der Konzern hatte sich zu entsprechenden Medienberichten noch nicht im Detail geäußert. Ob auch Werke geschlossen werden, ist noch unklar.



Hochstimmung im Handwerk ungebrochen - Mitarbeiter gesucht



Berlin (dpa) - Die gute Stimmung im Handwerk hält unvermindert an. Die Rekordbeschäftigung und ausgabefreudige Verbraucher verbessern die ohnehin gute Geschäftstätigkeit der Handwerksbetriebe noch einmal. Das geht aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) zum dritten Quartal hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Betriebe bewerten danach ihre Umsatzentwicklung besser als jemals zuvor. Die betrieblichen Kapazitäten sind immer besser ausgelastet. Auftragsbestände und Auftragsreichweiten erreichen neue Höchststände. Angesichts dieser Entwicklung sucht das Handwerk Arbeitskräfte.



Gewinne bei Dax und MDax bröckeln nach Rekorden ab



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag nicht lange über neue Rekorde freuen können. Sowohl beim Leitindex Dax als auch beim MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf deutlich ab. Im frühen Handel war der Dax dank Rückenwinds aus den USA noch erstmals über 13.500 Punkte gestiegen. Am Nachmittag blieb mit 13.448,15 Zählern zuletzt nur ein Plus von 0,05 Prozent übrig. Ähnlich erging es am Freitag dem MDax, der nach seinem historischen Sprung über 27.000 Punkte einen Kursanstieg von 0,41 Prozent auf 26.940,92 Punkte behauptete. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1641 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1612 Dollar festgesetzt.