Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutsche Chemie- und Pharmabranche steuert nach einem schwierigen Vorjahr 2017 wieder auf ein kräftiges Wachstum zu. Dank der robusten Weltwirtschaft und der starken Nachfrage nach Chemikalien weltweit hob die deutsche Schlüsselbranche erneut ihre Prognose für die Produktion an, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mit. Er erwartet nun ein Plus von zwei Prozent statt wie bisher 1,5 Prozent. «2017 kann ein gutes Jahr für die chemische Industrie in Deutschland werden», erklärte VCI-Präsident Kurt Bock. Indes sanken die Erzeugerpreise. Der Verband hatte seine Erwartungen an die Herstellung dieses Jahr mehrfach erhöht. Als Lieferant für die Bau-, Auto- und Konsumgüterindustrie profitiert die Chemiebranche mit gut 449.000 Mitarbeitern hierzulande von der starken Nachfrage vieler Kunden.

Autokäufer setzen auf Benziner

Flensburg (dpa) - In der Dieselkrise steigen immer mehr Neuwagenkäufer auf Benziner um. Im Oktober hatten nur noch knapp 35 Prozent der neu zugelassenen Wagen einen Dieselantrieb. Rund 61 Prozent waren Benziner, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Im Oktober 2016 hatte der Dieselanteil bei den Neuzulassungen noch bei 44,2 Prozent gelegen. Wie der Benziner profitierten auch alternative Antriebe: Voll- und teilelektrische Autos legten verglichen mit dem Vorjahr ebenso wie gasbetriebene Fahrzeuge zweistellig zu - jedoch weiterhin bei vergleichsweise kleinen Stückzahlen. Knapp 11.000 neue Elektro- und Hybrid-Autos kamen auf die Straßen sowie gut 700 mit Gastank. Insgesamt wurden 314.703 Kraftfahrzeuge erstmals zugelassen, 4,4 Prozent mehr als im Oktober 2016.

Zweistelliges Auftragsplus für Maschinenbauer - Trendwende im Inland?

Frankfurt/Main (dpa) - Ein zweistelliges Auftragsplus im September macht Deutschlands Maschinenbauern Hoffnung auf eine Trendwende im seit Monaten schwächelnden Inlandsgeschäft. Im September verbuchte die deutsche Schlüsselbranche nach Angaben des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) im Inland zehn Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor. Im Maschinenbau sind hierzulande gut eine Million Menschen beschäftigt. «Das ist ein hoffnungsvoll stimmendes Signal», sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers am Donnerstag in Frankfurt. Aber es gebe noch viel Luft nach oben: «Gemessen an der überdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung in der Industrie müssten wir mehr sehen bei den Inlandsaufträgen.»

Bundesagentur beklagt Ungleichgewicht auf Lehrstellenmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat wachsende Ungleichgewichte auf dem Lehrstellenmarkt beklagt. Zwar seien rein rechnerisch Angebot und Nachfrage in der Ausbildung nahezu ausgeglichen. Regional gebe es allerdings große Unterschiede, berichtete die Bundesbehörde am Donnerstag. Auch passten die Berufswünsche junger Menschen häufig nicht mit den angebotenen Berufsausbildungen überein. Zum Ende des Berufsberatungsjahres am 30. September gab es demnach 23.700 unversorgte Lehrstellenbewerber. Rechnet man jene 56.500 jungen Leute hinzu, die sich zwar für einen Job oder weitere Schulausbildung entschieden hätten, eigentlich aber weiterhin einen Ausbildungsplatz suchten, waren rund 80.000 junge Leute bei der Lehrstellensuche leer ausgegangen. Ihnen standen Ende September rund 48.900 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber.

Volkswagen prüft auch Billig-Nutzfahrzeug für chinesischen Markt

Hannover (dpa) - Volkswagen prüft neben einem Billig-Pkw für chinesische Autokäufer auch den Bau eines günstigen Nutzfahrzeugs für den weltgrößten Automarkt. «Wir überlegen, was wir da am besten anbieten», sagte VW-Nutzfahrzeugvorstand Andreas Renschler dem «Manager Magazin». «Der chinesische Markt für leichte Nutzfahrzeuge ist ganz anders als bei uns. Dort sind vor allem kleine, günstige Pickups gefragt», sagte Renschler. Eine Einführung dürfte aber noch dauern: «Das ist in jedem Fall ein Projekt für das nächste Jahrzehnt», ergänzte der für die VW-Nutzfahrzeugholding Truck & Bus zuständige Manager. Als möglichen Partner brachte Renschler VWs neuen chinesischen Partner JAC ins Spiel, mit dem vorwiegend Elektroautos entwickelt werden sollen.

Nach vier Rekorden nimmt der Dax eine Auszeit

Frankfurt/Main (dpa) - Nach vier Dax-Rekorden in Folge ist dem deutschen Leitindex am Donnerstag die Puste ausgegangen. Zum frühen Nachmittag gab der Dax um 0,12 Prozent auf 13.448,92 Punkte leicht nach. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte um 0,14 Prozent auf 26.897,90 Zähler leicht vor. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,31 Prozent auf 2.563,61 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,34 Prozent auf 3.684,91 Punkte abwärts. Der Euro legte leicht zu auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1612 Dollar festgesetzt.