Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

BERLIN (dpa) - Für die Fluggesellschaft Air Berlin ist am Mittwoch das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies teilte das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg als zuständiges Insolvenzgericht mit. Die Gläubiger können nun ihre Forderungen schriftlich bis zum 1. Februar 2018 beim Sachwalter anmelden. So wird der Insolvenzverwalter bei einem Verfahren in Eigenverwaltung genannt. Das Gericht bestellte den Berliner Rechtsanwalt Lucas Flöther zum Sachwalter. Er hatte diese Funktion vorläufig bereits nach dem Insolvenzantrag vom 15. August übernommen. Das Amtsgericht hatte ein von Flöther erstelltes Gutachten geprüft und festgestellt, dass die Gesellschaft «zahlungsunfähig und zugleich überschuldet ist». Air Berlin wies zuletzt rund 1,5 Milliarden Euro Schulden aus.

Preis für Heizöl steigt über 60 Euro - Acht-Monats-Hoch

Hamburg (dpa) - Der Heizölpreis hat am Mittwoch seinen höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. Erstmals seit Anfang März kletterte der Preis für 100 Liter Heizöl (bei Abnahme von 3.000 Litern, inkl. MwSt) auf mehr als 60 Euro, wie aus den Preisbeobachtungen mehrerer Internet-Portale hervorgeht. Der Messgeräte-Hersteller Tecson ermittelte einen bundesweiten Durchschnittspreis von 60,40 Euro. Die Preise für Kraftstoff liegen mit rund 1,16 Euro für einen Liter Diesel und 1,33 Euro für Super E10 ebenfalls höher als noch im Sommer, aber noch nicht auf ihren Jahres-Höchstständen. Der wichtigste Grund für höhere Rechnungen an der Zapfsäule und beim Heizöl-Händler ist der anhaltende Preisauftrieb am Rohölmarkt.

Neuer Monatsrekord bei Prämien für Elektro-Autos

Eschborn (dpa) - Erstmals sind in einem Monat in Deutschland mehr als 4.000 Umweltprämien für Elektroautos beantragt worden. Im Oktober betrug die exakte Zahl der Anträge 4.037, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Mittwoch in Eschborn bei Frankfurt berichtete. Zuvor war der September 2017 der Monat mit den meisten Anmeldungen (3.626) gewesen. Bis Ende Oktober lagen der Behörde nunmehr insgesamt 37 697 Anträge vor. Davon waren rund 22.000 Anträge für reine Elektroautos und mehr als 15 700 für Plug-In-Hybride, die einen Verbrennungsmotor haben und gleichzeitig an der Steckdose aufgeladen werden können. Knapp 17.000 Elektro-Prämien entfielen auf Privatpersonen, der Rest vor allem auf Unternehmen.

Dax weiter auf Rekordkurs - auch für MDax Bestmarke

Frankfurt/Main (dpa) - Ein weltweit freundliches Börsenumfeld hat dem Dax am Mittwoch den vierten Rekordstand in Folge gebracht. Als hilfreich nach der Feiertagspause am Dienstag erwies sich auch der weiter schwächelnde Euro, der Exporte in Länder außerhalb des gemeinsamen Währungsraums tendenziell verbilligt. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne aus. Am Nachmittag stand er 1,86 Prozent höher bei 13.475,64 Punkten, womit er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13.400 Punkten knackte. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vertreten sind, zeigte sich ebenfalls in Rekordlaune und gewann zuletzt 1,07 Prozent auf 26.935,52 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,36 Prozent auf 2.579,57 Zähler zu und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit 2001. Der Euro sank auf 1,1611 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1638 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,19 Prozent.