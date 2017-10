Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.17

BONN (dpa) - Viele Verbraucher greifen vor einer Reisebuchung, dem Wechsel des Stromversorgers oder dem Abschluss einer Versicherung auf Preisvergleichsportale im Internet zurück. Doch die Zuverlässigkeit der Online-Entscheidungshilfen ist umstritten. Jetzt will das Bundeskartellamt die Objektivität der Vergleichsportale prüfen. Die Wettbewerbsbehörde kündigte am Dienstag an, sie habe eine «Sektoruntersuchung» eingeleitet, um «mögliche Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften aufklären und konkretisieren zu können». Im Zentrum sollen Portale für Reisen, Energie Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation stehen.



Neue EU-Regeln gegen Sozialdumping treiben Arbeitgeber auf die Palme



Luxemburg (dpa) - Millionen entsandter Arbeitnehmer in der Europäischen Union sollen künftig besser bezahlt und geschützt werden. Die EU-Staaten billigten in der Nacht zum Dienstag mehrheitlich schärfere Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping in einer neuen Entsenderichtlinie - allerdings gegen die Stimmen von Staaten wie Polen und Ungarn und gegen den Protest der Wirtschaft. Kritiker hoffen auf Korrekturen im Vermittlungsverfahren mit dem EU-Parlament. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist nur halb zufrieden. Es geht um rund zwei Millionen EU-Bürger, die von Firmen ihres Heimatlandes in einen anderen Mitgliedstaat zum Arbeiten entsandt werden. Allein in Deutschland waren nach Gewerkschaftsangaben 2016 mehr als eine halbe Million Entsandte tätig. Meist kommen sie aus Ländern mit niedrigeren Löhnen und Sozialbeiträgen in wohlhabendere EU-Länder und erledigen dort vergleichsweise preiswert Aufträge.

238 Bewerbungen für zweites Amazon-Hauptquartier



Seattle (dpa) - Der weltgrößte Internethändler Amazon hat 238 Bewerbungen für sein zweites großes Hauptquartier in Nordamerika bekommen. Unter den Interessenten sind New York, die US-Hauptstadt Washington, Boston, das jüngst von einem Hurrikan verwüstete Puerto Rico sowie in Kanada unter anderem Toronto. Amazon selbst nannte am Montag keine Namen, aus einer Karte ging aber hervor, dass nur aus 7 der 50 US-Staaten keine Angebote eintrafen. Amazon will mehr als fünf Milliarden Dollar in sein zweites Hauptquartier stecken und 50.000 hoch bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Dadurch sollen indirekt zehntausende zusätzliche Jobs und Investments in zweistelliger Milliardenhöhe entstehen. 54 Staaten, Provinzen, Distrikte und Territorien in den USA, Kanada und Mexiko machten Angebote. Die Entscheidung soll 2018 fallen, einen genaueren Zeitplan veröffentlichten Amazon bisher nicht.



Mittelstand befeuert Deutschlands Jobboom - Rekordjagd geht weiter



Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands mittelständische Firmen sind einer Studie zufolge in Topform. Der Umsatz stieg 2016 so stark wie seit fünf Jahren nicht mehr und als Arbeitgeber sind die Unternehmen so bedeutend wie nie zuvor. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Mittelstandspanel der staatlichen Förderbank KfW hervor. «Mittelständische Unternehmen sind das Herzstück des Beschäftigungsbooms der letzten Jahre in Deutschland», heißt es in der Studie. Der Schwung dürfte noch eine Weile anhalten. 2016 stieg die Zahl der Beschäftigten im Mittelstand gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent auf den Rekord von 30,9 Millionen. Großunternehmen und öffentlicher Bereich bauten den Angaben zufolge dagegen 432.000 Mitarbeiter ab. Insgesamt gab es in Deutschland 44 Millionen Erwerbstätige.



BASF erzielt dank Basischemikalien erneut Gewinnsprung



Ludwigshafen (dpa) - Gute Geschäfte mit Basischemikalien haben dem Chemieriesen BASF den dritten Gewinnsprung in Folge eingebracht. «Die Nachfrage hat sich auch im dritten Quartal anhaltend positiv entwickelt», sagte Vorstandschef Kurt Bock am Dienstag. Gemessen am «durchaus starken Vorjahresquartal» sei noch einmal ein solides Mengenwachstum erzielt worden. Auch höhere Preise halfen dem Konzern. Bock bestätigte die erst im Juli angehobene Prognose für das Gesamtjahr. Für das zweite Halbjahr 2017 werde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereinflüssen «deutlich über dem Niveau des zweiten Halbjahres 2016» erwartet. Von Juli bis September stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Auch in den beiden Vorquartalen hatte BASF Gewinnsprünge verbucht. Der Umsatz wuchs nun vor allem wegen größerer Verkaufsmengen und deutlich höherer Preise um neun Prozent auf knapp 15,3 Milliarden Euro.

Globale Weinproduktion fällt auf niedrigsten Stand seit 1961



Paris (dpa) - Die weltweite Weinproduktion ist in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit mehr als 50 Jahren gefallen. Laut einer ersten Schätzung der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) kamen die Winzer insgesamt auf rund 247 Millionen Hektoliter - 8,2 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Dies sei das niedrigste Ergebnis seit 1961, sagte Generaldirektor Jean-Marie Aurand am Dienstag in Paris. Der Grund sei vor allem der Frost, der im Frühjahr wichtige europäische Anbaugebiete getroffen hatte. Die drei größten Produktionsländer der Welt - Italien, Frankreich und Spanien - fuhren allesamt historisch schlechte Ernten ein. Auch deutsche Winzer brachten in diesem Jahr deutlich weniger Wein in ihre Keller.

Deal geplatzt: Hängepartie um Kengeter alarmiert Börsen-Aufsichtsrat



Frankfurt/Main (dpa) - Für Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wird die Luft dünner: Nachdem der Deal zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen möglichen Insiderhandels geplatzt ist, kommt an diesem Donnerstag (26.10.) der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Aus Kreisen des Kontrollgremiums verlautete am Dienstag, noch gebe es keine Tagesordnung für den kurzfristig anberaumten Termin. Es liege jedoch nahe, dass es um die geplatzte Einigung mit der Staatsanwaltschaft gehe. Zunächst hatte die «Wirtschaftswoche» über die bevorstehende Sitzung berichtet. Kengeters Drei-Jahres-Vertrag läuft am 31. März 2018 aus und wurde bislang nicht verlängert. Eine Frankfurter Amtsrichterin machte die Hoffnung in der Eschborner Konzernzentrale zunichte, das seit Februar laufende Verfahren könnte gegen eine Geldauflage eingestellt werden.

Spekulationen im Bankensektor halten Dax über 13.000 Punkten



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine zaghafte Aufwärtsbewegung dank neuer Übernahmespekulationen um den deutschen Bankensektor am Dienstagnachmittag etwas beschleunigt. Die Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen sowie die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten viele Anleger aber in der Defensive, sagte ein Marktkenner. Zuletzt gewann der Dax 0,30 Prozent auf 13.041,53 Punkte, nachdem er am Vortag gerade mal so die 13.000 Punkte behauptet hatte. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann am Dienstag 0,46 Prozent auf 26.168,98 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax sank hingegen um 0,06 Prozent auf 2.497,92 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,34 Prozent. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1761 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1740 Dollar festgesetzt.