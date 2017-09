Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Erhebliche Probleme in den Buchungssystemen zahlreicher Fluggesellschaften haben am Donnerstagmorgen den weltweiten Luftverkehr behindert. Grund war eine Panne beim IT-Dienstleister Amadeus, wie dieser in Madrid bestätigte. Bei zahlreichen Gesellschaften funktionierten deswegen am Vormittag die Systeme etwa zum Check-in nicht. Auch bei der Lufthansa kam es zu Verzögerungen, weil die Piloten nicht mit den notwendigen Informationen über die erschienenen Passagiere versorgt werden konnten. Vereinzelt habe es um bis zu 45 Minuten verspätete Abflüge gegeben, erklärte eine Airline-Sprecherin. Am Mittag seien die Probleme aber wieder behoben gewesen.



Weiterer Audi-Mitarbeiter in Untersuchungshaft



München (dpa) - In der Diesel-Affäre bei Audi hat die Justiz einen zweiten Mitarbeiter der VW-Tochter in Untersuchungshaft genommen. Oberstaatsanwältin Andrea Grape sagte am Donnerstag, der Kreis der Beschuldigten habe sich erweitert. Weiterhin sei aber kein Vorstand oder ehemaliger Vorstand von Audi darunter. Am Mittwoch habe es zwei Durchsuchungen gegeben. Der Haftbefehl gegen einen festgenommenen Audi-Mitarbeiter sei dann am Donnerstag vom Ermittlungsrichter in München bestätigt worden, erklärte Grape. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet. Zur Funktion des Verhafteten oder zum Ort der Festnahme sagte die Staatsanwältin nichts.

Produzent der Hummel-Figuren meldet Insolvenz an



Rödental (dpa) - Der Hersteller der weltberühmten Hummel-Figuren hat einen Insolvenzantrag gestellt. Die Hummel Manufaktur GmbH in Rödental sehe sich wegen Zahlungsschwierigkeiten zu diesem Schritt gezwungen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus-Christof Ehrlicher mit. Das Amtsgericht Coburg bestätigte am Donnerstag den Eingang des Insolvenzantrags. 70 Mitarbeiter sind nach Ehrlichers Angaben im oberfränkischen Rödental beschäftigt, das Unternehmen arbeite derzeit normal weiter. Erste Interessenten hätten bereits Kontakt mit ihm aufgenommen. Die Hummel-Porzellanfiguren gelten bei Sammlern und Käufern als Symbol für eine heile Welt. Sie gehen zurück auf Entwürfe und Zeichnungen der Nonne Maria Innocentia Hummel.

Inflation bei 1,8 Prozent: Nahrungsmittel und Energie teurer



Wiesbaden (dpa) - Steigende Preise für Nahrungsmittel und Energie haben die Inflation in Deutschland auch im September angetrieben. Die Verbraucherpreise lagen nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Genauso hoch war die Rate im August des laufenden Jahres. Für Juni 2017 hatten die Wiesbadener Statistiker eine Teuerungsrate von 1,6 Prozent errechnet, für Juli dann 1,7 Prozent. Im September mussten Verbraucher nach Angaben des Bundesamtes vom Donnerstag unter anderem deutlich mehr für Nahrungsmittel zahlen (plus 3,6 Prozent) als vor Jahresfrist. Energie verteuerte sich um 2,7 Prozent. Von August auf September 2017 erhöhten sich die Verbraucherpreise insgesamt um 0,1 Prozent. Detaillierte Zahlen für September will die Behörde am 13. Oktober veröffentlichen.

Leichte Kursgewinne im Dax - TecDax auf neuem Hoch



Frankfurt/Main (dpa) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag nochmals leicht zugelegt. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,33 Prozent auf 12.699,82 Punkte. Der technologieorientierte TecDax markierte am frühen Nachmittag sogar ein neues Hoch, er stieg auf den höchsten Stand seit fast 17 Jahren. Allerdings hat der Rückenwind vom zuletzt deutlich schwächeren Euro nachgelassen. Er erholte sich nach drei verlustreichen Tagen etwas. Vom Tagestief bei 1,1721 am frühen Morgen kletterte die Gemeinschaftswährung im Verlauf des Tages bis auf 1,1785 US-Dollar. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex ging um 0,11 Prozent auf 140,94 Punkte zurück.