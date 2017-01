Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.17

BERLIN (dpa) - Arbeitnehmer sollen Recht auf befristete Teilzeit bekommen

Arbeitnehmer in Deutschland sollen das Recht auf eine zeitlich befristete Verringerung ihrer Arbeitszeit bekommen. Das sieht ein Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Referentenentwurf befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung. «Ziel des Gesetzentwurfs ist die Einführung eines Anspruchs auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz», heißt es darin. Für Beschäftigte, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, werde sichergestellt, dass sie nach der Teilzeitphase wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können. Bisher gibt es nur einen Anspruch auf zeitlich unbegrenzte Teilzeitarbeit. Ein Rückkehrrecht auf Vollzeit hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Experten erwarten Siegeszug der Sprachsteuerung

Sprachsteuerung wird nach Einschätzung von Branchenexperten sehr schnell eine zentrale Rolle bei der Bedienung von Technik übernehmen. In diesem Jahr dürften Computer zum ersten Mal gesprochene Worte genauso gut verstehen wie Menschen, sagte der Chefökonom des amerikanischen Elektronik-Branchenverbandes CTA, Shawn DuBravac, am späten Dienstag vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas. Noch 2013 lag die Fehlerquote bei der Spracherkennung bei 23 Prozent. In diesem Jahr steht die CES im Zeichen digitaler Assistenten, die sich mit Menschen unterhalten und für sie kleine Aufgaben über verbundene Geräte und Dienste erfüllen können. Bei solcher Software zeichnet sich ein Wettstreit von Plattformen großer Tech-Konzerne ab: Alexa von Amazon, Siri von Apple, Googles Assistant und Cortana von Microsoft.

Fahrradbauer Mifa beantragt erneut Insolvenz

Der ostdeutsche Fahrradhersteller Mifa aus Sangerhausen hat kurz nach der Inbetriebnahme eines neuen Werks überraschend erneut Insolvenz beantragt. Die Mifa-Bike GmbH reichte den Antrag am Mittwoch beim Amtsgericht Halle ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zuerst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» in Halle darüber berichtet. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte in Magdeburg: «Die jetzt angestrebte Insolvenz in Eigenverwaltung kann ein geeigneter Weg sein, Mifa wieder auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen.» Das Unternehmen hat rund 500 Beschäftigte. Das Amtsgericht hat in dem Verfahren den Rechtsanwalt Lucas Flöther als Sachwalter bestellt. Er soll der Geschäftsführung bei der Sanierung zur Seite stehen.

Deutsche kaufen mehr Autos - VW verliert deutlich

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele neue Autos verkauft worden wie seit sieben Jahren nicht mehr. Mit einem Plus von knapp fünf Prozent auf gut 3,35 Millionen Neuwagen wuchs der deutsche Automarkt zum dritten Mal in Folge. Von den großen Marken verzeichnete unter dem Eindruck des Abgas-Skandals lediglich VW Einbußen. Auch Gebrauchtwagen sind begehrt: Das Kraftfahrtbundesamt zählte 8,37 Millionen Ummeldungen, ein Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Stand seit vielen Jahren. In den deutschen Autofabriken wurden im vergangenen Jahr insgesamt gut 5,74 Millionen Autos gebaut, ein Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders kräftig legten auf dem deutschen Markt mit einem Plus von acht Prozent die Marken ausländischer Hersteller zu. Wichtigste Importmarke ist Skoda aus dem VW-Konzern.

Strompreise driften zwischen Ost und West weiter auseinander

Der Unterschied bei den Strompreisen für die Verbraucher in Ost- und Westdeutschland wird größer. Um rund 50 Prozent haben sich im vergangenen Jahr die Preisdifferenzen zwischen den Versorgungsgebieten erhöht, teilte das Internetportal Verivox am Mittwoch in Heidelberg mit. Eine drei- bis vierköpfige Familie bezahlt demnach in den östlichen Bundesländern bei einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Schnitt jährlich 1.149 Euro für Strom. Im Westen sind es nur 1.104 Euro, also 45 Euro weniger. Am teuersten ist laut Verivox der Strom in Brandenburg, wo sich die Jahresrechnung für den Musterhaushalt auf 1.180 Euro beläuft. In Bremen werden dagegen 1.054 Euro fällig, 126 Euro weniger. Ein Jahr zuvor betrug diese Differenz nur 101 Euro, vor zwei Jahren 73 Euro.

Dax-Rally macht Anleger vorsichtig

Nach dem Kursfeuerwerk am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt sind die Anleger am Mittwoch vorsichtig geblieben. Der Dax sank um 0,12 Prozent auf 11.570,78 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel am Mittwoch um 0,65 Prozent auf 22.261,59 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,32 Prozent auf 1.833,87 Punkte nach unten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, hielt sich dagegen stabil und rückte zuletzt um 0,15 Prozent auf 3.320,06 Punkte vor. Der Kurs des Euro stieg. Die Gemeinschaftswährung wurde am frühen Nachmittag zu 1,0434 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0385 (Montag: 1,0465) US-Dollar festgesetzt.