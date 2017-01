Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.17

MÜNCHEN (dpa) - Früherer HRE-Bankchef Funke muss vor Gericht

Der ehemalige Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate, Georg Funke, steht ab März vor Gericht. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München I hat die Anklage wegen geschönter Firmenberichte zur Hauptverhandlung zugelassen, wie die Justizbehörden am Montag in München mitteilten. Die Immobilienbank Hypo Real Estate war im Jahr 2008 fast kollabiert und musste mit staatlichen Milliardenhilfen aufgefangen werden, um den Finanzplatz Deutschland nicht zu gefährden. Ein Jahr später wurde die Bank verstaatlicht, inzwischen aber wieder privatisiert. Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte nach jahrelangen Ermittlungen im Jahr 2014 Anklage gegen Funke und sieben weitere Ex-Vorstände erhoben.

Ein halbes Jahr nach Start: Nur 9.000 Anträge für E-Auto-Kaufprämie

Ein halbes Jahr nach dem Start gibt es weiter kaum Interesse an der Kaufprämie für Elektroautos. Bis zum 1. Januar 2017 wurden insgesamt lediglich 9.023 Anträge auf eine Prämie gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag in Eschborn mitteilte. Davon waren rund 5.100 Anträge für reine Elektroautos und knapp 3.900 für Plug-In-Hybride. Von den einzelnen Anträgen entfielen 2.592 auf ein Fahrzeug von BMW, gefolgt von Renault mit 1.658, Audi mit 1.188 und VW mit 887. Fast die Hälfte der Anträge kam von Unternehmen. Die Kaufprämie kann seit Anfang Juli beantragt werden. Die Förderung gilt rückwirkend für Fahrzeuge, die seit dem 18. Mai gekauft wurden. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es 4.000 Euro, für Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3.000 Euro.

Job-Boom treibt Erwerbstätigenzahl auf Rekord - viele freie Stellen

In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie nie seit der Wiedervereinigung 1990: Die Rekordzahl von 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in der Bundesrepublik ermittelte des Statistische Bundesamt im Durchschnitt des vergangenen Jahres. Das waren 429.000 oder ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der inländischen Erwerbstätigen stieg nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Montag im Vergleich zum Vorjahr um 425.000 oder ein Prozent auf gut 43,4 Millionen. Während die Zahl der Selbstständigen um 28.000 auf gut 4,3 Millionen sank, gab es bei den Arbeitnehmern mit Wohnort in Deutschland ein Plus von 453.000 auf etwa 39,1 Millionen. Dabei ging es bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erneut nach oben, während geringfügige Beschäftigung im Trend der vergangenen Jahre weiter abnahm.

Verbraucherschützer hoffen auf Klarheit durch Tierwohl-Label

Die Verbraucherzentralen erhoffen sich vom geplanten staatlichen Tierwohl-Label für Fleisch im Supermarkt eine vertrauenswürdige Orientierung für die Kunden. «Das wäre ein großer Schritt nach vorne für mehr Wahrheit und Klarheit und vielleicht auch höhere Preise für die Landwirte», sagte Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Der Bauernverband unterstützt das staatliche Siegel, das eine bestehende Initiative der Wirtschaft aber nicht gefährden dürfe. Der neue Vorsitzende der Länder-Agrarminister, Niedersachsens Ressortchef Christian Meyer (Grüne), forderte eine verpflichtende statt nur einer freiwilligen Kennzeichnung. Verbraucherschützer Müller sagte, bisherige Tierwohl-Siegel für Wurst oder Fleisch seien kaum bekannt.

VW-Konkurrenten Hyundai und Kia setzen Absatzziel für 2017 herauf

Der VW-Konkurrent Hyundai Motor und die kleinere Firmenschwester Kia Motors setzen trotz eines härteren weltweiten Wettbewerbs ihr gemeinsames Absatzziel für 2017 herauf. Die südkoreanische Gruppe peilt 8,25 Millionen verkaufte Autos ein, nachdem der Absatz 2016 unter der Acht-Millionen-Schwelle blieb und die eigenen Erwartungen damit das zweite Jahr hintereinander verfehlt wurden. Das neue Ziel entspricht im Vergleich zur Prognose für 2016 nur einem leichten Anstieg um 1,5 Prozent, liegt aber über den tatsächlich 7,88 Millionen verkauften Autos im vergangenen Jahr. Das geht aus Börsenmitteilungen beider Firmen und der Neujahrsansprache von Konzernchef Chung Mong Koo am Montag hervor. Die Hyundai-Motor-Gruppe ist der fünftgrößte Autokonzern der Welt.

Lang-LKW sorgen für Zoff in der Bundesregierung

Die Fahrt überlanger Lastwagen auf einem Straßennetz von bis zu 11.600 Kilometern in Deutschland sorgt für Streit in der Bundesregierung. Das Umweltministerium von Barbara Hendricks (SPD) wandte sich am Montag scharf gegen einen «Alleingang» von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Dessen Sprecherin wies die Vorwürfe mangelnder Information durch ihr Haus zurück. Dobrindts Entscheidung, Lang-LKW in den Regelbetrieb gehen zu lassen, sei innerhalb der Regierung nicht abgestimmt und eine schwerwiegende umwelt- und verkehrspolitische Fehlentscheidung, teilte der Staatssekretär im Umweltministerium, Jochen Flasbarth, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. «Die Auswirkungen des Lang-LKW, seine Umweltbelastungen wie auch die Auswirkungen auf den Schienenverkehr sind noch nicht ausreichend untersucht.»

Dehoga zu Rauchverbot in Kneipen: Umsatzeinbußen ausgeglichen

Die wirtschaftlichen Verluste der Gastronomen durch das seit einigen Jahren bestehende Rauchverbots in Kneipen in zahlreichen Bundesländern haben sich wieder ausgeglichen. Viele Kneipen hätten zunächst Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, sagte der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Christopher Lück. «Sie mussten umbauen, etwa weil die Gesetze einen Raucherraum vorsahen.» Beziffern ließen sich die Verluste allerdings nicht. «Wirtschaftlich hat sich die Lage wieder entspannt», sagte Lück aber. 2007 hatte die Bundesregierung ein neues Nichtraucherschutzgesetz beschlossen. Die Länder wurden darin angehalten, das Rauchen auch in Gaststätten zu reglementieren. In den meisten gibt es mehr oder weniger strikte Verbote.

Dax gewinnt dank guter Konjunkturdaten

Der deutsche Aktienmarkt ist getrieben von erfreulichen Wirtschaftsdaten mit Aufschlägen in das neue Jahr gestartet. Nach einem leichteren Handelsbeginn stieg der Dax am Montag ins Plus und notierte zuletzt 0,84 Prozent höher bei 11.577,98 Punkten. Damit überwand der deutsche Leitindex erstmals seit August 2015 wieder die Marke von 11.500 Zählern. Das Jahr 2016 hatte er dank eines Schlussspurts im Dezember mit einem Gewinn von fast 7 Prozent abgeschlossen. Der Mittelwerte-Index MDax rückte am Montag um 1,23 Prozent auf 22.462,52 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,40 Prozent auf 1.837,10 Punkte. Da viele Börsen rund um den Globus noch geschlossen waren - wie in Japan, Großbritannien und den USA -, fehlten dem Handel maßgebliche Impulse.