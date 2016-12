Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ex-Bundesbank-Präsident und Euro-Architekt Tietmeyer gestorben

Der letzte Bundesbank-Präsident der D-Mark-Ära ist tot: Hans Tietmeyer ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Diplom-Volkswirt stand vom 1. Oktober 1993 bis zum 31. August 1999 an der Spitze der Notenbank. Er war der letzte Bundesbank-Chef mit der ganzen Machtfülle der D-Mark - und der erste, der ab 1998 im Rat der Europäischen Zentralbank sein Gewicht für Deutschland in die Waagschale warf. Tietmeyer galt als Garant stabilitätsorientierter Geldpolitik. Bei der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung trat er für solide Staatsfinanzen ein.

Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter

Verbraucher profitieren einer Studie zufolge nicht in vollem Umfang von sinkenden Einkaufspreisen für Erdgas. Auf den internationalen Märkten seien die Gaspreise 2016 erneut gesunken, aber die Anbieter hätten dies nur teilweise an ihre Kunden weitergeben, heißt es in einer Studie des Energieinformationsdienstes Energycomment, die unter anderem der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Rund jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit demnach einer Erdgas-Zentralheizung beheizt. Der Studie zufolge sind die Beschaffungskosten im Großhandel 2016 um 94 Euro gefallen. Davon gaben die Anbieter 70 Euro an ihre Kunden weiter.

Hauptstadtflughafen kommt noch später - Starttermin erst 2018

Die Fluggäste in Berlin müssen sich länger in Geduld üben: Der neue Hauptstadtflughafen (BER) wird erst 2018 in Betrieb gehen. Ein Termin bis Ende 2017, wie er bislang geplant war, sei nicht mehr zu halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von einer Person, die mit dem Vorgang vertraut ist. Der Aufsichtsrat peile nun eine Eröffnung im Frühjahr 2018 an. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Verschiebung berichtet. Es ist die fünfte seit Baubeginn. Offiziell wurde die abermalige Verzögerung nicht bestätigt. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg sagte am Mittwoch: «Wir werden uns im Januar zur Eröffnung 2017 äußern. Im Frühjahr werden wir den Eröffnungstermin nennen.»

Bundesnetzagentur springt Verbrauchern zur Seite

Wer Verbraucher mit Werbeanrufen belästigt, gestörte Anschlüsse nicht in Ordnung bringt oder versprochene Datenraten nicht liefert, bekommt es mit der Bundesnetzagentur zu tun. Im auslaufenden Jahr schaltete die oberste Aufsichtsbehörde über die deutschen Telekommunikationsmärkte rund 3.000 Telefonnummern wegen unerlaubter Werbung ab und verhängte Bußgelder in Höhe von mehr als 800.000 Euro. Das war fast doppelt so viel wie im Vorjahr. «Wir nutzen unsere Befugnisse konsequent aus», erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann, am Mittwoch in Bonn. Das Durchgreifen der Behörde kommt bei den Verbrauchern gut an: Sie wenden sich immer öfter mit Anfragen an die Bonner Aufseher.

Busse und Bahnen im Nahverkehr mit immer mehr Fahrgästen

Busse und Bahnen haben 2016 nach Branchenangaben einen weiteren Fahrgastrekord verzeichnet. Nach Hochrechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen gab es 10,2 Milliarden Fahrten von Kunden im Nahverkehr, 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Fahrgastzahlen steigen damit seit 1997 ununterbrochen. «Der Öffentliche Personennahverkehr ist und bleibt das Rückgrat einer umfassenden, umweltfreundlichen und effizienten Mobilität in Deutschland», teilte Verbandspräsident Jürgen Fenske der Deutschen Presse-Agentur mit. «Wir wollen und müssen weiter wachsen, um die künftigen Herausforderungen an den städtischen Verkehr, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, zu bewältigen.»

VW im Wandel: Kauf von Bezahldienst fürs Parken - mehr IT-Experten

Der Autokonzern Volkswagen treibt seinen Umbruch nach dem Abgas-Skandal voran. Um das Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen auszubauen, übernimmt die Tochter Volkswagen Financial Services den Park-Bezahldienst PayByPhone. Der Konzern verstärkt sich außerdem mit IT-Spezialisten für neue Geschäftsfelder. Die VW-Finanztochter will mit dem Kauf von PayByPhone ihr Geschäft mit mobilen Bezahldiensten deutlich ausweiten. Die Firma mit Sitz in Vancouver in Kanada sei der weltweit führende Anbieter von bargeldlosem Bezahlen beim Parken, teilte VW Financial Services am Mittwoch in Braunschweig mit. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Deutscher Aktienmarkt vor dem Jahreswechsel wenig bewegt

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch ein weiteres Mal kaum vom Fleck gekommen. Der Dax notierte prozentual nahezu unverändert bei 11.471 Punkten, nachdem er sich im Laufe des Tages nur in einer engen Spanne von rund 13 Punkten bewegt hatte. Wie an den vergangenen Handelstagen blieb das Börsenumfeld extrem ruhig. Kurz vor dem Jahreswechsel befindet sich der Dax aber weiter auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf minus 0,03 Prozent. Der Kurs des Euro fiel mit zuletzt 1,0388 US-Dollar unter die Marke von 1,04 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0445 US-Dollar festgesetzt.