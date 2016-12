Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.16

BERLIN (dpa) - Weniger Lockangebote - Dobrindt rechnet mit höheren Fernbuspreisen

Nach mehreren Übernahmen auf dem deutschen Fernbusmarkt dürften die Tickets aus Sicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt teurer werden. «Die Preise bei den Fernbussen werden in einen realistischeren Bereich kommen», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Derzeit sei das Angebot in weiten Teilen nicht kostendeckend, was langfristig nicht aufrechterhalten werden könne. «Abgesehen davon, halte ich es für sachgerecht, dass die echten Kosten sich auch in den Fahrpreisen widerspiegeln.» Im Wettbewerb auf dem wachsenden Markt werben Fernbusanbieter weiterhin mit Lockangeboten von wenigen Euro. Pläne für eine Fernbusmaut, wie sie etwa die Bahn und einige Verkehrspolitiker seit längerem fordern, hat sein Ministerium nach Dobrindts Worten weiterhin nicht.

Metall-Tarifparteien nehmen Arbeitszeit ins Visier

In der Metall- und Elektroindustrie dürfte in den kommenden Jahren um die Arbeitszeit der Beschäftigten gestritten werden. Die Tarifpartner haben das Thema als wichtigstes Diskussionsfeld ausgemacht. Während der Arbeitgeberverband Gesamtmetall eine Abkehr vom starren Achtstundentag anregt, schwebt der IG Metall eine neue Arbeitszeitkultur vor, in der die Belange der Beschäftigten weit wichtiger genommen werden als bislang. Beide Seiten zeigen sich offen, Details über Tarifverträge zu gestalten. «Der Achtstundentag kann nicht mehr so starr sein wie bisher», sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bahn verklagt Projektpartner wegen Mehrkosten bei Stuttgart 21

Der seit langem schwelende Streit zwischen der Deutschen Bahn und ihren Projektpartnern über Mehrkosten beim Milliardenprojekt Stuttgart 21 beschäftigt jetzt ein Gericht. Der Konzern reichte am Freitag Klage gegen seine Mitfinanziers des Neubaus des Stuttgarter Bahnknotens beim Verwaltungsgericht Stuttgart ein. Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Eingang der 209-seitigen Klageschrift. Die Deutsche Bahn, die Bauherrin des Milliardenvorhabens ist, will das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und den Verband Region Stuttgart sowie den Landesflughafen juristisch verpflichten, sich an den Mehrkosten für das Projekt zu beteiligen.

Tschechischer Investor erwirbt Reisesparte von Unister

Das insolvente Internetunternehmen Unister in Leipzig hat seine Reisesparte verkauft. Unister-Travel mit den Portalen ab-in-den-urlaub.de, urlaubstours.de, reisen.de, billigflüge.de und reisegeier.de sei an die Gesellschaft Rockaway Capital SE mit Sitz in Prag veräußert worden, teilte Insolvenzverwalter Lukas Flöther am Freitag in Leipzig mit. Alle 520 Arbeitsplätze im Travelgeschäft sollen erhalten bleiben. Nach Angaben von beiden Seiten ist über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden. Die Gläubiger haben dem Verkauf bereits zugestimmt. Der Betriebsübergang ist für den 1. Januar 2017 geplant.

GfK: Verbraucher bleiben trotz Konjunkturrisiken optimistisch

Deutschlands Verbraucher blicken trotz wachsender weltweiter Konjunkturrisiken optimistisch ins neue Jahr. Sie rechneten auch in den kommenden Monaten mit einem leichten Wirtschaftswachstum und steigenden persönlichem Einkommen, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Freitag in Nürnberg. Es befragt dazu monatlich rund 2.000 Verbraucher. Die Verbraucherstimmung habe sich damit im Vergleich zum Vormonat weiter verbessert, heißt es in der GfK-Konsumklimastudie vom Dezember. Der Konsumklima-Index für Januar 2017 stieg um auf 9,9 Punkte - das ist allerdings nur noch 0,1 Punkt mehr als im Vormonat.

Keine Ende der Dauerfehde zwischen Verdi und Amazon in Sicht

Im langjährigen Streit mit dem Onlineriesen Amazon um den Abschluss von Tarifverträgen stellt sich die Gewerkschaft Verdi auf einen Marathon ein. «Das ist eine harte Auseinandersetzung, die wird dauern, aber wir bleiben dran», sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Man habe es mit einem Unternehmen zu tun, das seine Anweisungen, keine Tarifverträge abzuschließen, direkt von der Konzernspitze in den USA erhalte. Seit vier Jahren kommt es bei Amazon vor allem während des lukrativen Weihnachtsgeschäfts immer wieder zu Arbeitsniederlegungen.

Lego für Erwachsene: Wollen Kinder nicht frustrieren

Der dänische Spielwarenriese Lego will Kinder mit seinen besonders komplizierten Bausätzen nicht verdrießen. Zwar seien auch junge Menschen willkommen, mit Serien wie Lego Architecture, die sich an Erwachsene richtet, zu spielen, sagte der neue Lego-Chef Bali Padda im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen. «Was wir nicht wollen, ist, dass Kinder frustriert sind.» Es gebe eine riesige Gruppe erwachsener Fans, die hoffentlich noch wachsen werde, meinte Padda. «Aber wir sind sehr auf Kinder fokussiert und werden das auch bleiben.» Padda folgt zum 1. Januar 2017 auf den bisherigen Lego-Chef Jørgen Vig Knudstorp. Dieser leitet künftig die neue Unternehmenseinheit Lego Brand Group.

Rohstoffe wieder teurer - Langer Preisrutsch ist zu Ende

Der jahrelange Preisverfall für Rohstoffe hat im Jahr 2016 sein Ende gefunden. Zum Jahresbeginn hatte der Preisindex für Rohstoffe, den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut HWWI ermittelt, noch den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren erreicht. Das lag auch am Ölpreis, der ungefähr gleichzeitig seinen Tiefpunkt markierte und im Gesamtindex einen beträchtlichen Anteil hat. Aber auch die Preise für Industrie- und Agrarrohstoffe lagen im Januar am Boden. Seitdem haben sich die Preise deutlich erholt. Nicht nur Öl und Gas wurden in diesem Jahr wieder teurer, sondern auch Rohstoffe wie Eisenerz, Metalle wie Kupfer, Aluminium oder Zinn und Agrargüter wie Kaffee und Kakao.

Dax-Anleger bleiben vor Weihnachten gut gelaunt

Der deutsche Aktienmarkt ist am letzten Handelstag vor Weihnachten freundlich gestartet. Gute Laune herrschte vor allem bei den Aktionären der Deutschen Bank, die im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte in den USA mit einem blauen Auge davongekommen ist. Der Dax stieg am Freitagvormittag um 0,13 Prozent auf 11.471,13 Punkte. Er bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Seit dem Zwischentief Anfang Dezember ging es um rund 10 Prozent nach oben. Der MDax erklomm abermals eine Bestmarke und notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 22.094,36 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,17 Prozent auf 1.781,66 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls moderat nach oben.