Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

SIENA (dpa) - Monte dei Paschi: Bisher kein Großinvestor



Der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) läuft auf der Suche nach frischem Kapital die Zeit davon. Das Traditionshaus erklärte am späten Mittwochabend in Siena, bisher keinen sogenannten Ankerinvestor gefunden zu haben, also einen Geldgeber, der eine große Last bei der laufenden Kapitalerhöhung schultert. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass der Staat rettend eingreifen muss. Der Chef des Konkurrenten Unicredit, Jean-Pierre Mustier, rechnet indes mit einem guten Ende. Die Krise hänge auch damit zusammen, dass die Regierung den Instituten anders als in Spanien und in Portugal nicht unter die Arme gegriffen habe. Mustier, der seiner Bank erst vor kurzem eine Rosskur verordnet hatte, nannte im «Handelsblatt» keine weiteren Details, geht aber von einer «konstruktiven Lösung im besten Sinne der gesamten Bankbranche» aus.



Paketdiensten fehlen in kommenden Jahren Tausende Zusteller Foto - aktuell



Bei den deutschen Lieferdiensten mangelt es vor allem im Weihnachtsgeschäft zunehmend an Personal für die Zustellung. In den kommenden Jahren könnten der Branche Tausende Arbeitnehmer fehlen, um den stetig wachsenden Paketstrom bewältigen zu können, sagte Martin Frommhold, Sprecher von Hermes Europe, der Deutschen Presse-Agentur. «Der Arbeitsmarkt ist ziemlich abgegrast. Wenn sich jemand aussuchen kann, ob er für knapp neun Euro Pakete ausfährt, oder für ein Sicherheitsunternehmen nachts ein Kaufhaus bewacht, dem fällt die Wahl nicht schwer.» In der Branche herrsche zum Weihnachtsgeschäft in ganz Deutschland «ein Riesenpersonalmangel», sagte auch der Sekretär für den Bereich Post und Logistik bei der Gewerkschaft Verdi Niedersachsen/Bremen, Thomas Warner.

Anklage im mysteriösen Betrugsfall um Unister-Gründer Wagner erhoben



In dem mysteriösen Betrugsfall um den Unister-Gründer Thomas Wagner ist Anklage gegen einen Finanzvermittler erhoben worden. Dem 69 Jahre alten Mann aus Unna in Nordrhein-Westfalen werde vorgeworfen, das betrügerische Kreditgeschäft mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt zu haben, teilte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig mit. Der Mann sitzt seit Juli in Untersuchungshaft. Wagner soll dem «Diamentenhändler» im Sommer in Venedig 1,5 Millionen Euro übergeben haben. Statt der versprochenen 15 Millionen Euro sei ihm im Gegenzug aber ein Koffer mit Falschgeld angedreht worden. Nur die oberste Lage von 20.000 Schweizer Franken sei echt gewesen. Auf der Rückreise von Venedig nach Leipzig starb Wagner (38) beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Slowenien. Außer ihm kamen noch drei weitere Menschen ums Leben.



Kinder von Kommode erschlagen: Ikea einigt sich mit Familien



Nach dem Tod mehrerer Kleinkinder durch umgestürzte Kommoden in den USA haben der schwedische Möbelhersteller Ikea und die Anwälte der Eltern eine Einigung erzielt. Das teilte Ikea am Donnerstag auf Anfrage mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Einigung sei noch nicht gerichtlich bestätigt worden, «und es wäre für uns zu diesem Zeitpunkt unangebracht, einen Kommentar abzugeben», hieß es bei Ikea. Opferanwälte berichteten, Ikea werde 50 Millionen US-Dollar (48 Mio. Euro) an drei betroffene Familien zahlen. Darauf hätten sich alle Seiten nach zweitägigen Mediationen geeinigt, teilte die in Philadelphia ansässige Anwaltskanzlei Feldman Shepherd am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ikea werde außerdem 250.000 Dollar an Kinderkrankenhäuser und Kinderhilfsgruppen zahlen.



Ärger mit Versicherungen: Tausende Beschwerden beim Ombudsmann



Mehrere Tausend Kunden haben sich in diesem Jahr wieder beim Ombudsmann für Versicherungen beschwert. Ganz oben auf der Agenda stehen weiterhin Konflikte mit Lebensversicherungen, wie Ombudsmann Günter Hirsch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Besonders stark stiegen Streitigkeiten mit Rechtsschutzversicherungen, unter anderem wegen des VW-Abgasskandals. Nicht alle Autobesitzer wollten sich demnach mit der von Volkswagen angebotenen Nachbesserung der Software zufriedengeben. Sie verlangten Schadenersatz oder wollten vom Kaufvertrag zurücktreten. Manche Versicherer verweigerten Hirsch zufolge dafür jedoch Deckungsschutz, also den Versicherungsschutz. Die Begründung: Eine Klage habe keine Aussicht auf Erfolg.

Rohstoffanalystin: Kakaopreise sinken wieder



Die Kakaopreise sinken Expertenangaben zufolge wieder. In diesem Jahr kämpften Schokoladenhersteller mit einem besonders hohen Kakaopreis. Eine schlechte Zwischenernte in Westafrika trieb die Preise für Kakaobohnen stark nach oben - mittlerweile ist aber Besserung in Sicht, wie Rohstoffanalystin Michaela Kuhl von der Commerzbank erklärte. Die Bank beobachtet, wie sich die Preise für Kakaobohnen - also das unverarbeitete Produkt - entwickeln. Ein Sprecher des Schokoladenherstellers Ritter Sport berichtet auch von gestiegenen Nusspreisen. Neben Kakao seien vor allem Nüsse der große Kostentreiber: «Das erwarten wir so auch für 2017», sagte er.

Energieversorger drehen seltener den Strom ab



Versorger drehen ihren Kunden immer seltener den Strom ab. Wie aus dem Monitoring-Bericht des Bundeskartellamtes hervorgeht, gab es im vergangenen Jahr insgesamt 331.272 Sperrungen - rund 20.000 weniger als 2014. Angedroht wurde eine Sperrung deutlich öfter, nämlich rund 6,29 Millionen Mal. Eine Sperre darf erst angedroht werden, wenn Verbraucher mit ihren Zahlungen mindestens 100 Euro im Rückstand liegen. «Stromsperren sind nicht ausschließlich ein Problem zu geringen Einkommens», heißt es in einem vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Gutachten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei den Betroffenen kommen demnach oft andere Dinge dazu wie psychologische Aspekte oder plötzliche Veränderungen - beispielsweise durch Krankheit, die Geburt eines Kindes oder Arbeitslosigkeit.



Deutlich mehr Geld für Fluglotsen - Langfristiger Tarifvertrag



Die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung erhalten deutlich höhere Gehälter. In einem Tarifvertrag über vier Jahre bis einschließlich 2019 sichert das bundeseigene Unternehmen den rund 5.300 tarifgebundenen Mitarbeitern unter anderem Gehaltssteigerungen um zusammen 8,2 Prozent in vier Stufen zu, wie die DFS am Donnerstag in Langen bei Frankfurt berichtete. Über weitere, von der DFS zu finanzierende Zusatzleistungen soll im Nachgang verhandelt werden. In den fast zweijährigen Verhandlungen wurden außerdem Details zu Altersteilzeit, Vorruhestand und dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen beschlossen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) war zunächst nicht zu erreichen.



Tui übernimmt Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett



Der Tourismuskonzern Tui übernimmt den Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett. L'Tur-Gründer Karlheinz Kögel gebe seinen Anteil von 20 Prozent ab, wie der Gründer des Reiseanbieters mit Sitz in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte. TUI war 1998 eingestiegen, schon 2008 seine Anteile auf 70 Prozent erhöht und in den vergangenen Jahren sukzessive zugekauft. Schon damals hieß es, Kögel wolle sich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Der Gründer saß allerdings immer noch an der Spitze des Aufsichtsrats. Gut 30 Jahre nach der Gründung von L'Tur zieht sich der 70-Jährige nun vollständig zurück und legt den Aufsichtsratsvorsitz nieder. Zum Kaufpreis der restlichen Anteile wollte sich ein Tui-Sprecher nicht äußern.

Nokia und Apple überziehen sich mit neuen Patentklagen



Apple und Nokia zetteln mit gegenseitigen Klagen einen neuen großen Patentkonflikt in der Mobilfunk-Branche an. Am Mittwoch verklagte Nokia den iPhone-Konzern in den USA und Deutschland mit dem Vorwurf, 32 Patente zu verletzen. Dabei geht es um Technologien für Displays, Bedienung, Chips, Antennen, die Anzeige von Videos, Software sowie weitere Funktionen. Apple warf bereits einen Tag zuvor den Patentfirmen Acacia Research und Conversant Intellectual Property Management vor, mit Nokia unter einer Decke zu stecken, um aus Smartphone-Anbietern auf unfaire Weise Geld herauszupressen.

Beim Dax kehrt vor Weihnachten Ruhe ein



An den deutschen Aktienmärkten hat am Donnerstag weiterhin festliche Ruhe vorgeherrscht. Der Dax lag am Nachmittag mit 0,03 Prozent knapp im Minus bei 11.465,41 Punkten. Der MDax sank leicht um 0,15 Prozent auf 22.033,74 Punkte. Auch für die Technologiewerte im TecDax ging es knapp um 0,14 Prozent auf 1.784,01 Punkte nach unten. Der Euro zeigte sich mit 1,0432 US-Dollar nur wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0421 US-Dollar festgesetzt.