Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

WOLFSBURG (dpa) - VW darf nach KBA-Freigabe auch restliche Dieselmotoren umrüsten

Volkswagen darf nach Freigabe des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) nun auch die noch fehlenden vom Dieselskandal betroffenen Motoren umrüsten. Für den Zuständigkeitsbereich der Behörde lägen nun alle erforderlichen Genehmigungen vor, teilte VW am Mittwoch in Wolfsburg mit. In den kommenden Wochen sollen die betroffenen Autofahrer die Benachrichtigung erhalten, dass die Umrüstung für ihr Auto verfügbar ist und sie einen Termin mit einer Vertragswerkstatt vereinbaren können. Der Volkswagen-Konzern hatte im September 2015 zugegeben, Abgaswerte von bestimmten Dieselmotoren im Testbetrieb unzulässig geschönt zu haben. Weltweit sind rund 11 Millionen Fahrzeugen betroffen, in Deutschland rund 2,6 Millionen.

Mehr als 13.000 Reisende wenden sich an Schlichter

Die Zahl unzufriedener Reisender mit Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) ist 2016 nochmals gestiegen. Bis Jahresende rechnet die Einrichtung mit mehr als 13.300 Schlichtungsanträgen, das wären 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Stichtag 12. Dezember waren es 12.624 Anträge, sagte der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, Heinz Klewe, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im vorigen Jahr zählte die SÖP 11.644 eingegangene Fälle, 2012 waren es nur rund 3.200, seitdem geht die Zahl sprunghaft nach oben. Der Anstieg in diesem Jahr geht vor allem auf das Konto der Beschwerden über Flugreisen. Deren Anteil an allen Schlichtungsanträgen liegt inzwischen bei knapp 80 Prozent.

Klarstellungen bei Krediten für Häuslebauer

Die umstrittenen strengeren Vorgaben für die Vergabe von Krediten an Häuslebauer werden überarbeitet. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch Präzisierungen zur «Wohnimmobilienkreditrichtlinie» der EU. Diese betreffen Kriterien zur Prüfung der Kreditwürdigkeit von Bauherren. «Die bestehenden Regelungen werden präzisiert und die Rechtssicherheit erhöht, um die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten zu erleichtern», teilte das Finanzministerium in Berlin mit. Damit reagiert die Bundesregierung auf Kritik vor allem aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft. Mit der seit März geltenden EU-Richtlinie soll eine zu laxe Vergabe von Darlehen für den privaten Wohnungsbau und damit eine Immobilienblase verhindert werden soll. Auch deutsche Geldhäuser sind verpflichtet, die Kreditwürdigkeit von Kunden genauer zu prüfen.

Lage bei Italiens Krisenbank Monte dei Paschi spitzt sich zu

Die Lage bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena spitzt sich zu. Einen Tag vor dem Ende des Verkaufs neuer Aktien, der die Bank mit frischem Geld versorgen und Staatshilfe abwenden soll, erklärte das Kreditinstitut am Mittwoch, dass ihm das Geld früher ausgeht als gedacht. Die flüssigen Mittel könnten nur noch für vier Monate reichen, hieß es in einer Kapitalmarkt-Mitteilung. Unterdessen billigte das Parlament die Regierungspläne für neue Schulden angesichts der sich verschärfenden Bankenkrise. Bislang hatte das schwer angeschlagene Geldhaus aus Siena angegeben, dass das Geld noch für elf Monate ausreiche. Zum Stichtag 16. Dezember hatte Monte dei Paschi 10,6 Milliarden Euro an Liquidität.

Neues Verpackungsgesetz schreibt mehr Recycling vor

Fein säuberlich den Müll getrennt, damit er dann doch zum großen Teil verbrannt wird: Dies will die Bundesregierung mit einem neuen Verpackungsgesetz künftig einschränken. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der etwa bei Kunststoffverpackungen bis zum Jahr 2022 eine Recyclingquote von 63 festschreibt. Bei Metallen, Papier und Glas soll sie auf 90 Prozent ansteigen. Über die Lizenzentgelte des Dualen Systems sollen die Hersteller zudem Anreize erhalten, bereits bei der Gestaltung von Verpackungen zu berücksichtigen, wie diese recycelt werden können.

Kabinett bringt neue Anreize für Carsharing auf den Weg

Carsharing soll für Autofahrer in deutschen Städten attraktiver werden. Dafür sollen die Länder zusätzliche Anreize wie Gratis-Parkplätze und spezielle Stellflächen schaffen können. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vor, den das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Die Vorrechte sollen sowohl für stationsgebundene Fahrzeuge möglich sein als auch für Wagen, die an beliebigen Stellen einer Stadt abgeholt und abgestellt werden können. Beim Carsharing nutzen Menschen Autos gemeinsam, entweder privat oder über gewerbliche Anbieter. Zu Jahresbeginn waren nach Branchenangaben bundesweit mehr als 1,2 Millionen Kunden registriert, die sich gut 16.000 Fahrzeuge teilten.

Security-Firmen fehlt Personal - Bedarf könnte kurzfristig steigen

Die Sicherheitsbranche in Deutschland rechnet nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit steigendem Bedarf an Personal. Die Nachfrage - etwa zur Sicherung von Weihnachtsmärkten - sei von heute auf morgen jedoch nicht zu decken, sagte Silke Wollmann, Sprecherin des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der Deutschen Presse-Agentur. «Zurzeit haben wir bundesweit 12.000 offene Stellen», hatte Wollmann der Zeitung «Die Welt» gesagt. Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise im vergangenen Oktober seien 15.000 Stellen unbesetzt gewesen. Seitdem habe sich die Lage wieder etwas entspannt. Wie nach dem Amoklauf von München im Juli erwartet Wollmann jetzt, dass die Zahl der Anfragen kurzfristig steigt.

Dax-Rally verliert ihren Schwung

Nach der jüngsten Rally haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch vor Weihnachten ruhiger angehen lassen. Der Dax stand am Nachmittag knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 11.457,43 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte aber wieder knapp darunter bei 21.985,16 Punkten. Er blieb dabei immerhin mit 0,14 Prozent im Plus. Der Technologiewerte-Index TecDax verbuchte mit 0,19 Prozent auf 1.790,42 Punkte die im Vergleich größten Gewinne. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0427 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0364 US-Dollar festgesetzt.