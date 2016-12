Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.16

BERLIN (dpa) - Bahn-Tarifverhandlungen mit Lokführer-Gewerkschaft ohne Ergebnis

Die Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sind auch in der sechsten Runde ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten gingen am Freitag in Berlin auseinander, ohne einen neuen Gesprächstermin zu vereinbaren. Streiks sind zunächst jedoch ausgeschlossen. «Fakt ist, dass die Weihnachtszeit wie von uns bereits vorher mitgeteilt eine friedvolle Weihnachtszeit bleibt», sagte GDL-Chef Claus Weselsky. In den Verhandlungen für die rund 35 000 Beschäftigten des Zugpersonals fordert die Gewerkschaft neben mehr Gehalt vor allem bessere Arbeitszeit- und Ruhetagsregeln. Die Bahn warf ihr eine Verweigerungshaltung vor.

Branche rechnet für 2016 mit 25 Millionen Fernbusfahrgästen

Das Wachstum des deutschen Fernbusmarktes hat sich in diesem Jahr voraussichtlich verlangsamt. «Wir rechnen damit, dass etwa 25 Millionen Menschen 2016 den Fernbus genutzt haben werden», teilte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Vorjahr war die Zahl nach Angaben des Statischen Bundesamts noch um knapp die Hälfte auf 23,2 Millionen gestiegen. Die Branche hatte erwartet, dass sich das Wachstum auf dem 2013 liberalisierten Markt in diesem Jahr abschwächen würde. «Für 2017 gehen wir erneut von einer leichten Steigerung aus», sagte BDO-Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard. «Dabei wird die Auslastung der Fernbusse noch weiter zunehmen.»

US-Richter will Lösung für 3,0-Liter-Wagen - China treibt VW-Absatz

Im Rechtsstreit um manipulierte Abgaswerte müssen die Anwälte von Volkswagen vor einem US-Gericht Auskunft geben. Bei der Anhörung am Freitagabend (MEZ) soll es darum gehen, wie illegale Abgastechnik in Zehntausenden Dieselwagen mit 3,0-Liter-Motoren beseitigt werden kann. Der zuständige Richter Charles Breyer hatte eigentlich bereits für den 30. November geladen, den Termin dann aber überraschend verschoben. Das weiterhin starke China-Geschäft und ein Lebenszeichen vom US-Markt haben dem VW-Konzern unterdessen im vergangenen Monat angetrieben. Der Autobauer mit seinen zwölf Marken lieferte im November 899 400 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus, was einer Steigerung von 7,9 Prozent entspricht.

IWF-Chefin beteuert gewissenhafte Entscheidung - Urteil am Montag

Zum Abschluss ihres Strafprozesses wegen Fahrlässigkeit im Amt hat IWF-Chefin Christine Lagarde erneut ihre Unschuld beteuert. Sie habe in ihrer Zeit als französische Finanzministerin nach bestem Gewissen und mit dem alleinigen Ziel gehandelt, das Gemeinwohl zu verteidigen, sagte die 60-Jährige am Freitag vor dem Pariser Gerichtshof der Republik. Lagarde wird vorgeworfen, nachlässig grünes Licht für eine umstrittene Millionen-Entschädigung an den Geschäftsmann Bernard Tapie gegeben zu haben. Damit soll sie eine Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht haben. Das Gericht verkündet das Urteil am Montag (15.00 Uhr), bei einer Verurteilung drohen Lagarde bis zu ein Jahr Haft und 15 000 Euro Strafe.

Bundesrat beendet selbstverschuldete Styropor-Krise auf dem Bau

Der Bundesrat hat die selbstverschuldete Styropor-Krise auf Deutschlands Baustellen mithilfe eines Moratoriums vorerst beendet. Die Länderkammer setzte am Freitag in Berlin einen erst vor wenigen Wochen in Kraft getretenen Beschluss wieder aus, der Bauhandwerkern die Entsorgung alter Dämmplatten nahezu unmöglich gemacht hatte. Auf manchen Baustellen hatte deswegen nach Angaben von Handwerkern zeitweise Stillstand geherrscht. Die Wohnungswirtschaft reagierte erfreut. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will das Styropor-Moratorium kommende Woche im Bundeskabinett bestätigen, damit es schnellstmöglich in Kraft treten kann.

Dax stabilisiert sich nach «Hexensabbat»

Am «Hexensabbat» hat sich der Dax nach einer Achterbahnfahrt auf höherem Niveau eingependelt. Am Freitagnachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,31 Prozent fester bei 11.402,20 Punkten. Damit deutete sich für das wichtigste Börsenbarometer hierzulande ein Wochengewinn von rund 1,7 Prozent an. Gegen Mittag war der Dax im Zuge des Verfalls diverser Termin- und Optionsgeschäfte an der Terminbörse Eurex bis auf 11.451 Punkte geklettert - den höchsten Stand seit mehr als 16 Monaten. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0448 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0419 Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,9598 Euro.