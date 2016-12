Written by: Redaktion DER FARANG | 14/12/2016

DÜSSELDORF (dpa) - 2016 bringt reale Verdienstzuwächse für Tarifbeschäftigte

Die Lohnrunde 2016 hat den Tarifbeschäftigten nach einer ersten Bilanz überwiegend spürbar mehr Geld im Portemonnaie gelassen. Wegen der sehr niedrigen Inflation sei auf das ganze Jahr gerechnet «mit einer realen Steigerung der Tarifverdienste von bis zu zwei Prozent zu rechnen», fasste Reinhard Bispinck vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf am Dienstag den Ausgang der Tarifrunde zusammen. Die Abschlüsse sahen für 2016 laut WSI in den meisten Branchen Lohn- und Gehaltssteigerungen zwischen 1,5 und 3 Prozent vor - mit einem Schwerpunkt um 2,5 Prozent. Der Anstieg der Verbraucherpreise lag dagegen mit 0,5 Prozent weiter auf sehr niedrigem Niveau, so dass auch nach Abzug der Inflationsrate Einiges für die Beschäftigten übrig blieb. Auch für das kommende Jahr liegen in verschiedenen Branchen Abschlüsse vor, die zwischen 1,7 und 2,4 Prozent liegen.

Gewinne der Bauern sacken nochmals deutlich ab

Die Gewinne der deutschen Bauern sind angesichts niedriger Weltmarktpreise für Milch und andere Produkte nochmals deutlich abgesackt. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2015/16 fiel das Unternehmensergebnis im Schnitt um acht Prozent auf 39 700 Euro, wie der Bauernverband am Dienstag in Berlin mitteilte. Davon sind noch Investitionen zu finanzieren. Vor allem Milchbauern, Schweinehalter und Ackerbauern hätten stark unter tiefen Erzeugerpreisen gelitten. Insgesamt verlangsamte sich der Abwärtstrend, nachdem im Vorjahr noch ein Einkommens-Einbruch von 34 Prozent verbucht worden war. Für die kommenden Monate erwartet der Verband eine leichte Erholung.

Eisenbahner können mehr Geld oder mehr Freizeit wählen

Bei der Deutschen Bahn bekommen rund 150 000 Mitarbeiter für die Tariferhöhung Anfang 2018 eine Wahlmöglichkeit: Statt einer Lohnerhöhung von 2,6 Prozent können sie sechs Tage zusätzlichen Urlaub nehmen oder eine Stunde pro Woche weniger arbeiten. Das ist ein zentrales Ergebnis des Tarifabschlusses des Konzerns mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vom Montagabend in Berlin. Ein solches Wahlmodell in einem Tarifvertrag sei ein Novum in Deutschland, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs der Hans-Böckler-Stiftung, Reinhard Bispinck, der Deutschen Presse-Agentur. «Es gab bislang schon flexible Regelungen zur Arbeitszeitverkürzung etwa mit Arbeitzeitkonten, aber noch nicht die Möglichkeit, eine Lohnerhöhung in Freizeit umzuwandeln.»

Preise für Benzin und Heizöl auf höchstem Stand seit Juli 2015

Nach der Einigung des Ölkartells Opec auf Förderkürzungen kosten Benzin und Heizöl so viel wie zuletzt im Juli 2015. Allerdings gaben die Preise am Dienstag wieder leicht nach. So kostete ein Liter Superbenzin E10 im bundesweiten Durchschnitt nach den Daten der Markttransparenzstelle ungefähr 1,32 Euro, nachdem zuvor ein Jahreshoch von 1,34 Euro erreicht worden war. Diesel war für etwa 1,15 Euro je Liter zu haben, der Höchstpreis hatte vor zwei Tagen bei 1,17 Euro gelegen. Auch der Preis für Heizöl erreichte nicht ganz die Schwelle von 60 Euro für 100 Liter (bei Abnahme von 3000 Litern, inkl. MwSt.), sondern drehte kurz zuvor wieder in die andere Richtung und lag am Dienstag nach Daten des Technik-Unternehmens Tecson bei 59,30 Euro.

Teuerung in Deutschland bleibt auch im November moderat

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland ist dank günstigerer Energie vorerst gestoppt. Im November verharrte die Jahresteuerung wie im Oktober bei 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist zwar der höchste Stand seit etwa zwei Jahren, im längeren Vergleich jedoch ist die Inflation vergleichsweise gering. Von Oktober auf November 2016 erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte ihre vorläufigen Angaben von vor zwei Wochen. Gedämpft wird die Teuerung weiterhin von der Preisentwicklung bei Energie.

Postbank hat Probleme mit Serviceterminals: Keine Überweisung möglich

Eine Software-Panne macht Kunden der Postbank zu schaffen: An den Serviceterminals des Geldinstituts waren am Dienstag bundesweit keine Geldüberweisungen möglich. Aufgrund einer technischen Störung sei die Möglichkeit zur Geldüberweisung an den Geräten bereits seit Montag deaktiviert, berichtete ein Postbank-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über die Panne berichtet. Der Postbank-Sprecher betonte, der Fehler sei inzwischen gefunden. Im Laufe des Tages solle ein Software-Update getestet und anschließend flächendeckend aufgespielt werden. Wie lange dies dauern werde, konnte er allerdings nicht sagen. Andere Funktionen der Service-Terminals - etwa das Erstellen von Kontoauszügen oder die Einrichtung von Daueraufträgen - seien von der Störung nicht betroffen gewesen.

Maschinenbau warnt vor Schutzzöllen - gedämpfte Aussichten

Deutschlands Maschinenbauer bekommen die Verunsicherung der Kunden nach dem Brexit-Votum und der Trump-Wahl zu spüren. Zwar rechnet der Branchenverband VDMA für 2017 unverändert mit einem leichten Produktionszuwachs von real 1 Prozent nach einer Stagnation in diesem Jahr. Der Umsatz soll von geschätzt 220 Milliarden Euro auf 224 Milliarden Euro steigen. Doch «ein breit angelegter konjunktureller Aufschwung sieht anders aus», sagte der neue VDMA-Präsident Carl Martin Welcker am Dienstag in Frankfurt. Echte Wachstumsimpulse seien nicht in Sicht. Der exportorientierte Maschinenbau leidet das fünfte Jahr in Folge unter der schwächelnden Weltkonjunktur und unter politischen Unsicherheiten.

Urteil: Betriebsrat darf bei Facebook-Auftritt mitreden

Das Bundesarbeitsgericht hat Betriebsräten bei der Gestaltung des firmeneigenen Facebook-Auftritts ein Mitspracherecht eingeräumt. Könnten auf der Facebook-Seite Nutzer auch Kommentare über Mitarbeiter des Unternehmens abgeben, müsse der Betriebsrat dieser Posting-Funktion zustimmen, entschieden die obersten Arbeitsrichter am Dienstag in Erfurt (1 ABR 7/15). Es war das erste höchstrichterliche Urteil zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in Bezug auf die sozialen Netzwerke. Damit war der Konzernbetriebsrat eines Blutspendedienstes in Nordrhein-Westfalen in der dritten Instanz zum Teil erfolgreich. Nachdem Blutspender auf der für alle Nutzer einsehbaren virtuellen Pinnwand der konzerneigenen Facebook-Seite zwei kritische Kommentare über Mitarbeiter gepostet hatten, verlangte die Arbeitnehmervertretung die Löschung der kompletten Seite.

Unicredit baut auch bei Hypovereinsbank weitere Stellen ab

Die kriselnde italienische Großbank Unicredit versucht mit Stellenstreichungen im großen Stil und einer Kapitalerhöhung ein Rettungsmanöver. Bis 2019 sollen über die bereits bekannte Streichung von tausenden Arbeitsplätzen weitere 6500 Stellen wegfallen, davon 1500 in Deutschland, teilte der Mutterkonzern der Hypovereinsbank (HVB) am Dienstag mit. Insgesamt sollen bis Ende 2019 rund 14 000 Stellen wegfallen. Ein Teil der Stellenstreichungen geht auf bereits bekannte Sparprogramme aus der Zeit vor dem Antritt des neuen Vorstandschefs Jean-Pierre Mustier im Sommer zurück. Ende September hatte die Unicredit rund 123 000 Vollzeitarbeitsplätze. Die Stellen bei der Hypovereinsbank in Deutschland sollen mit Ausnahme des Privatkundengeschäfts in allen Bereichen gestrichen werden: Firmenkunden, Investmentbanking und Hauptverwaltung in München.

Dax setzt Rekordlauf fort

Der Dax hat einen Tag vor der US-Leitzinsentscheidung an seine Aufwärtsbewegung der Vorwoche angeknüpft. Vormittags war der deutsche Leitindex auf ein neues Jahreshoch bei 11 291 Punkten gestiegen, kam am Nachmittag aber etwas zurück. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,48 Prozent höher bei 11 243,79 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Dienstag 0,51 Prozent auf 21 711,53 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es hingegen um 0,24 Prozent auf 1742,57 Punkte abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich um 0,71 Prozent auf 3221,93 Zähler. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,66 Punkte. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,38 Prozent auf 161,83 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0628 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0596 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9438 (0,9471) Euro.