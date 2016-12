Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Gewerkschaft EVG erwartet besseres Bahn-Tarifangebot

Die Tarifparteien bei der Deutschen Bahn haben am Montag weiter um einen Vertragsabschluss gerungen. Zuletzt ging es um die Höhe der Einkommenssteigerung für rund 150 000 Beschäftigte. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte ohne Angabe einer Laufzeit ein Plus von 4,5 Prozent verlangt. Die Bahn bot nach Angaben aus Verhandlungskreisen zuletzt 1,7 Prozent ab 1. Mai 2017 sowie eine Einmalzahlung von 425 Euro bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten bis Ende 2018. Die Tarifkommission der EVG bewertete dieses Angebot am Nachmittag als zu gering. Sie wollte ihre Verhandlungsdelegation auffordern, beim Arbeitgeber Bahn eine Nachbesserung zu erreichen. Die EVG hat mehrmals mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht, wenn in dieser Runde kein Abschluss gelingen sollte.

IWF-Chefin wegen umstrittener Millionenentscheidung vor Gericht

IWF-Chefin Christine Lagarde sitzt wegen einer umstrittenen Millionenzahlung aus ihrer Zeit als französische Finanzministerin auf der Anklagebank. «Ich habe nicht die Absicht, zu schweigen», sagte Lagarde zum Auftakt des Prozesses am Montag. Der 60-Jährigen wird Fahrlässigkeit im Amt vorgeworfen, sie soll durch nachlässiges Handeln die Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht haben. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu ein Jahr Haft und 15 000 Euro Strafe. Sie würde auch die Frage aufwerfen, ob sie an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) bleiben kann. Lagardes Anwalt Patrick Maisonneuve beantragte allerdings, den Prozess auszusetzen. Er argumentierte, dass erst laufende Betrugsermittlungen gegen mehrere andere Beteiligte abgewartet werden müssten. Vorher sei nicht klar, ob tatsächlich öffentliche Mittel veruntreut wurden.

«Unter aller Sau» - 6500 Beschwerden über Paketdienste

Ein Jahr nach dem Start des Beschwerdeportals «Paket-Ärger» ziehen die Betreiber eine positive Bilanz. «Wir haben das Gefühl, dass das beim Verbraucher sehr gut ankommt», sagte Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur. Seitdem das Portal am 7. Dezember 2015 online gegangen war, seien rund 6500 Beschwerden eingegangen. Die meisten Leute - etwa 45 Prozent - beschwerten sich, weil ihr Paket trotz Ankündigung per Smartphone-App oder E-Mail nicht zugeliefert worden sei. Stattdessen werden die Lieferungen in diesen Fällen laut Husemann in die nächste Filiale oder ein benachbartes Geschäft gebracht.

Weniger Schaden bei Datenklau am Geldautomaten

Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland in diesem Jahr wieder häufiger zugeschlagen - doch der Schaden durch «Skimming»-Angriffe ist auf ein Rekordtief gesunken. Bis einschließlich November manipulierten Kriminelle bundesweit 153 Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Der Bruttoschaden summierte sich nach Angaben von Euro Kartensysteme in den elf Monaten auf rund 1,6 Millionen Euro. Die Frankfurter Einrichtung kümmert sich im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre steigen die Zahlen im Dezember - wenn überhaupt - kaum noch an. Im Gesamtjahr 2015 wurden 118 Fälle mit einem Schaden von 2,7 Millionen Euro registriert.

Oxfam nennt 15 Steueroasen - Niederlande und Schweiz dabei

Die Niederlande und die Schweiz gehören nach einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam zu den «schlimmsten Steueroasen» der Welt. Oxfam veröffentlichte am Montag unter der Überschrift «Steuerkämpfe» den Bericht mit einer Liste von 15 Ländern, die Unternehmen demnach zur Steuerumgehung verhelfen. Den ersten Platz auf der Liste belegt Bermuda, gefolgt von den Cayman-Inseln, den Niederlanden, der Schweiz und Singapur. Es folgen Irland, Luxemburg, Curaçao, Hongkong, Zypern, die Bahamas, Jersey, Barbados, Mauritius und die Britischen Jungferninseln. Diese Länder würden arme Staaten jährlich um Einnahmen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar (rund 95 Mrd. Euro) bringen.

Musterverhandlung im Porsche-Prozess beginnt im Sommer

Der Milliardenprozess von Anlegern nach Porsches geplatzter VW-Übernahme (Aktenzeichen 13 Kap 1/16) geht auf die Zielgerade. Das Oberlandesgericht Celle hat einen Musterkläger bestimmt und will im Juli mit der mündlichen Verhandlung beginnen, wie die Kammer am Montag mitteilte. Zunächst sind sechs Verhandlungstermine bis Oktober 2017 angesetzt. Weil zahlreiche Kläger an dem Verfahren beteiligt sind, verlegt das Gericht die Verhandlung ans Landgericht Hannover. Hintergrund der Klagen in Hannover ist die Übernahmeschlacht zwischen der einstigen Porsche-Mutter PSE und Volkswagen vor acht Jahren.

Dax mit leichtem Minus nach Höhenflug

Nach dem fulminanten Kursplus in der vergangenen Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax gab am Nachmittag zuletzt um 0,38 Prozent auf 11.160,85 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex noch um mehr als 6 Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zuletzt 0,57 Prozent auf 21.539,67 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,56 Prozent auf 1743,45 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,13 Prozent im Minus bei 3.193,28 Zählern. Der Euro kletterte auf zuletzt 1,0618 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0559 US-Dollar festgesetzt.