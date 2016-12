Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - EZB verlängert milliardenschwere Anleihenkäufe - Zinsen unverändert

Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere bis mindestens Ende des Jahres 2017. Die Notenbank will allerdings ab April monatlich nur noch 60 Milliarden Euro statt 80 Milliarden Euro in den Markt pumpen, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, bleibt dagegen unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent. Parken Banken überschüssiges Geld bei der EZB, müssen sie dafür weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Die Anleihenkäufe helfen nach Ansicht vieler Volkswirte vor allem hoch verschuldeten Staaten wie Italien, ihre Zinslast erträglich zu halten.

Abgas-Skandal: EU-Kommission startet Verfahren gegen Deutschland

Wegen mutmaßlicher Versäumnisse im Abgas-Skandal geht die EU-Kommission gegen Deutschland vor. Die Brüsseler Behörde wirft der Bundesregierung unter anderem vor, Volkswagen nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Dies teilte sie am Donnerstag mit. Die Kommission leitete deshalb ein Verfahren wegen vermuteter Verletzung europäischen Rechts ein. Gegen Tschechien, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien erhebt sie den gleichen Vorwurf. Im Fall Deutschlands und Großbritanniens sieht die EU-Kommission noch einen weiteren Gesetzesverstoß: Beide Länder hätten der Behörde auch in ihren nationalen Untersuchungsberichten nicht sämtliche bekannten Informationen zur Verfügung gestellt.

Spartenverkauf beschert Tui trotz Türkei-Krise Milliardengewinn

Der lukrative Verkauf seiner Tochter Hotelbeds hat dem weltgrößten Reisekonzern Tui im Jahr der Türkei-Krise einen Milliardengewinn verschafft. Auch das Tagesgeschäft mit dem Urlaub warf trotz des Einbruchs bei Türkei-Reisen und des Wirbels nach dem Brexit-Votum mehr ab als im Vorjahreszeitraum. Tui-Chef Fritz Joussen peilt nun weitere Steigerungen an und will eine Milliarde Euro vor allem in neue Hotels und Kreuzfahrtschiffe stecken, wie er am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Hannover ankündigte. Unterm Strich verdiente Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September 1,04 Milliarden Euro und damit etwa dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Das lag vor allem daran, dass der Konzern beim Verkauf des Bettengroßhändlers Hotelbeds einen dicken Buchgewinn eingestrichen hatte.

Investor KKR unterbreitet GfK-Aktionären Übernahmeangebot



Nürnberg (dpa) - Der Finanzinvestor KKR will bei dem wirtschaftlich angeschlagenen Marktforschungsunternehmen GfK einsteigen. Ein entsprechendes Übernahmegebot hat KKR am Donnerstag den GfK-Aktionären unterbreitet. Geplant sei der Kauf von mindestens 18,54 Prozent der bisher von Anlegern gehaltenen Firmenanteile, teilte eine Sprecherin des GfK-Vereins mit. KKR bietet den Aktionären 43,5 Euro pro Aktie. Auch die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Der GfK-Verein, über den große deutsche Firmen Anteile an der GfK halten, soll dagegen weiterhin mit 56,46 Prozent GfK-Mehrheitsaktionär bleiben, sagte ein Sprecherin des Vereins. Den KKR-Einstieg begründete die Sprecherin mit der wachsenden Bedeutung der Digitalisierung im Marktforschungsgeschäft. Die KKR-Gruppe habe in diesem Bereich viel Erfahrung.

Thyssenkrupp wehrt massiven Hacker-Angriff ab

Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist Ziel einer großangelegten Hacker-Attacke geworden. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der «Wirtschaftswoche». Demnach war es einer straff organisierten Cyberbande bereits im Frühjahr gelungen, in die IT-Systeme des Unternehmens einzudringen. Die Attacken sind nach einer «sechsmonatigen Abwehrschlacht» inzwischen erfolgreich abgewehrt. Mit «einigen Datensätzen» sei es den Hackern allerdings gelungen, Informationen aus dem Konzern abzugreifen. Daten seien dabei in «geringem Umfang» abgeflossen. In der auf den Bau von Großanlagen spezialisierten Thyssenkrupp-Sparte Industrial Solutions waren demnach mehrere Standorte in Europa, Indien, Argentinien und den USA betroffen. In der Stahl-Sparte griffen die Hacker das Walzwerk Hohenlimburg in Hagen an.

Edeka und Rewe unterzeichnen Kaiser's-Verträge

Erleichterung nach langem Ringen: Mit der Unterzeichnung der Verträge zur Aufteilung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann haben die Handelsriesen Edeka und Rewe am Donnerstag den vorläufigen Schlussstrich unter das Übernahme-Drama gesetzt. Das bestätigten Sprecher beider Unternehmen. Unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung seien die Unterlagen zur Rücknahme der Beschwerde gegen die Ministererlaubnis beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht worden, hieß es. Ein Gerichtssprecher konnte den Eingang auf Anfrage jedoch zunächst nicht bestätigen. Damit sei der Weg frei für eine zügige Umsetzung der Ministererlaubnis, teilte Edeka mit.

Dax behauptet 11 000 Punkte nach EZB-Entscheid

Nach dem Zinsentscheid der EZB hat sich der Dax am Donnerstag klar oberhalb der 11.000 Punkte gehalten. Mit einem verlängerten milliardenschweren Kauf von Staatsanleihen sahen Börsianer die hohen Erwartungen an die Währungshüter der Eurozone weitgehend als erfüllt an. Nach seinem frühen Sprung über die psychologisch wichtige Marke stand der Leitindex am Nachmittag mit 0,68 Prozent im Plus bei 11.061,03 Zählern. Der MDax legte zuletzt um 0,44 Prozent auf 21 296,09 Punkte zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,25 Prozent auf 1.722,66 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,83 Prozent höher bei 3.168,17 Zählern. Der Euro stieg nach dem EZB-Entscheid kurz über 1,08 US-Dollar, konnte sich dort aber nicht behaupten. Er stand zuletzt bei 1,0740 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0730 Dollar festgesetzt.