Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

Bericht sieht Arbeitswelt vor tiefgreifendem Wandel

Berlin (dpa) - Mehr Niedriglöhner, häufigere Erreichbarkeit und der Einzug der Roboter: Die Arbeitswelt vieler Menschen in Deutschland hat sich schon in den vergangenen Jahren deutlich verändert und steht nun vor einer großen Herausforderung.

Das geht aus dem «Atlas der Arbeit» hervor, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde. «Man befindet sich heute in einer revolutionären Situation», sagte Michael Guggemos, der Geschäftsführer der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung. Technikgetrieben entstünden Crowdworking, also die standortunabhängige Auftragsverteilung übers Internet, und neue Dienstleistungen, etwa durch Plattform-Betreiber wie den Fahrtenvermittler Uber und den Essenslieferdienst Foodora. Auch diese Unternehmen müssten ihre Arbeitgeberverantwortung wahrnehmen und etwa Sozialversicherungsbeiträge und Mindestlöhne zahlen, forderte Reiner Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, bei der Vorstellung des «Atlas der Arbeit».

Milliardenschwerer Deal: Nestlé vermarktet nun Starbucks-Kaffee

Vevey/Seattle (dpa) - Mit einem Milliardengeschäft im Kaffeemarkt rücken die Marken Nescafé, Nespresso und Starbucks näher zusammen.

Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé übernimmt das Handelsgeschäft der amerikanischen Starbucks-Kette. Die mehr als 24 000 Starbucks-Cafés weltweit sind nicht betroffen, wie Nestlé am Montag in Vevey mitteilte. Analysten bewerteten den Deal positiv, vor allem weil Nestlé dem deutschen Kaffeekonzern JAB, einer Holding der Unternehmerfamilie Reimann, auf dem US-Markt damit Paroli bietet. Nestlé, größter Kaffeeproduzent der Welt, wird Starbucks-Produkte wie Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee vertreiben. Starbucks, die Nummer eins im US-Kaffeemarkt, hat damit zuletzt rund 2 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro) Umsatz gemacht. Für die Vermarktungsrechte zahlt Nestlé 7,15 Milliarden Dollar in bar.

Scholz pocht auf Änderung der Einstellungspraxis bei Deutscher Post

Berlin (dpa) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post nicht hinnehmen und den Einfluss des Bundes für eine Änderung der Kriterien nutzen.

Bei dem Dax-Unternehmen, an dem auch der Bund beteiligt ist, bekommen die Mitarbeiter einen unbefristeten Vertrag, die unter anderem nicht zu oft krank sind und die nicht zu häufig in Unfälle mit Postfahrzeugen verwickelt sind. Solche Entfristungskriterien bei Arbeitsverträgen sind auch nach Darstellung des DGB arbeitsrechtlich nicht angreifbar. «Aber es ist moralisch höchst verwerflich», sagte der DGB-Chef Reiner Hoffmann am Montag in Berlin. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es, der Bund werde im Rahmen seiner Möglichkeiten als Anteilseigner darauf hinwirken, dass sich die Praxis ändere. Der Bund hält über die Staatsbank KfW knapp 21 Prozent an der Deutschen Post.

Siemens legt Kraftwerks-Standorte eine Woche still

München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens will mit einwöchigen Betriebsschließungen die Kosten in seiner schwächelnden Kraftwerkssparte drücken.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Das Unternehmen hatte in der Kraftwerkssparte und der Antriebstechnik die Streichung von weltweit rund 6900 Arbeitsplätze angekündigt, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Auch Werksschließungen sind für das Kraftwerksgeschäft im Gespräch, was auf heftigen Widerstand von Arbeitnehmervertretern gestoßen war. «Vor dem Hintergrund des anhaltenden beispiellosen Markteinbruchs im Bereich der Stromerzeugung hat die Division Power and Gas (PG) zeitlich befristete Betriebsschließungen angekündigt», erklärte der Siemens-Sprecher. Mit den Arbeitnehmervertretern sei man im Gespräch, wie solche Schließungen nach Pfingsten an möglichst allen Standorten der Sparte umgesetzt werden könnten. Die Beschäftigten müssten dafür nicht zwingend Urlaub nehmen, sondern könnten auch Gleitzeitkonten abbauen, hieß es.

Winterkorn will sich bei Gelegenheit umfassend äußern

Wolfsburg/Berlin (dpa) - Der frühere VW-Konzernchef Martin Winterkorn will sich laut Insidern bei passender Gelegenheit umfassend zu den schweren Vorwürfen im Abgasskandal äußern.

Er werde dann seine Sicht der Dinge darstellen, sagte eine informierte Person am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dies hänge aber vom Fortgang der Ermittlungen in Deutschland ab. Winterkorn sei «nicht im Büßergewand», sagte der Insider, der mit dem 70-Jährigen in Kontakt steht. Der ehemalige VW-Vorstandschef verfolge die aktuellen Schlagzeilen aufmerksam. Die amerikanische Justiz will Winterkorn wegen Betrugs in der Abgasaffäre zur Rechenschaft ziehen, in den USA gibt es bereits einen Haftbefehl gegen ihn. Ihm wird außerdem Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts.

Schlichtung für Bautarife begonnen - Arbeiter demonstrieren

Berlin (dpa) - Begleitet von Bauarbeiterprotesten hat am Montag in Berlin die Schlichtung für die Tarifrunde der Bauwirtschaft begonnen.

Es geht um die künftige Höhe der Einkommen von rund 800 000 Bauarbeitern in Deutschland. Während die Schlichtungsgespräche laufen, gilt Friedenspflicht. Als Schlichter eingesetzt ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt hatte die Tarifverhandlungen nach drei Runden für gescheitert erklärt. Sie verlangt außer sechs Prozent mehr Lohn eine Aufstockung des 13. Monatsgehalts sowie eine Vergütung für lange Anfahrtszeiten zu wechselnden Baustellen. Die Arbeitgeber hatten nach eigenen Angaben ein Gesamtvolumen von sechs Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Für das Schlichtungsverfahren sind 14 Tage Zeit. Kommt in diesem Zeitraum keine Einigung zustande, fällt der Schlichter dennoch einen Schiedsspruch. Wird dieser nicht von beiden Seiten angenommen, sind Streiks möglich.

Kurssturz und Führungsfrage: Air France in der Krise

Paris (dpa) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM steckt nach der Eskalation des Tarifkonflikts in Frankreich in einer dramatischen Krise.

An der Pariser Börse stürzte die Aktie des französisch-niederländischen Unternehmens am Montag zeitweise um mehr als 13 Prozent ab, nachdem Konzernchef Jean-Marc Janaillac seinen Rücktritt angekündigt hatte. Manche sehen den Sanierungskurs der französischen Sparte Air France in Gefahr, die unter hartem Wettbewerbsdruck durch Billigflieger steht und Konkurrenten wie Lufthansa und British Airways bei der Profitabilität hinterherhinkt. Für den Pariser Wirtschaftsminister Bruno Le Maire steht sogar das Überleben des Unternehmens auf dem Spiel. Zugleich verschärfen die Streiks in Frankreich das Missverhältnis zwischen Air France und der niederländischen Schwester-Airline KLM, die deutlich besser dasteht.

Dax erobert Marke von 12 900 Punkten zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben vom weiter nachgebenden Euro ist der Dax am Montagnachmittag wieder über die Marke von 12 900 Punkten gestiegen.

Zuletzt belief sich das Plus für den deutschen Leitindex auf 0,72 Prozent beim Stand von 12 911,27 Punkten. Der MDax gewann am Montagnachmittag 0,88 Prozent auf 26 610,97 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 1,73 Prozent auf 2743,53 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,16 Prozent auf 3556,33 Punkte. Der Euro fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Dezember 2017 und kostete zuletzt 1,1919 US-Dollar. Ein nachgebender Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen verbessern.