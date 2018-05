Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.18

Brüssel erwartet robustes Eurozonen-Wachstum

BRÜSSEL (dpa) - Angesichts starken Wirtschaftswachstums rechnet die EU-Kommission im laufenden Jahr mit Rekordbeschäftigung und extrem niedriger Schuldenaufnahme in der Eurozone.



Zum ersten Mal seit der Euro-Einführung 1999 bleiben alle der heute 19 Staaten mit der Gemeinschaftswährung mit der Neuverschuldung unter drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung, wie der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici am Donnerstag in Brüssel sagte. Die Eurozone und Europa insgesamt haben Jahre der Krise mit teils schrumpfenden Volkswirtschaften und starker Verschuldung der öffentlichen Haushalte hinter sich. Jetzt ist die Lage so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2007 verzeichnete die Eurozone noch 3,0 Prozent Wachstum, danach ging es steil bergab. 2017 lag das Eurozonen-Wachstum bei 2,4 Prozent, wie die EU-Kommission nun bestätigte. 2018 erwartet sie eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,3 Prozent, 2019 um 2,0 Prozent - sowohl in der Eurozone als auch in der gesamten EU.

Spotify steckt trotz Zuwachs Abo-Kunden tief in roten Zahlen

NEW YORK (dpa) - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal fünf Millionen zahlende Abo-Kunden hinzugewonnen und steckt trotzdem weiterhin tief in den roten Zahlen fest.



Das schwedische Unternehmen legte am Mittwoch seine ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang vor - und den Anlegern gefiel nicht, was sie sahen. Die Aktie verlor am Donnerstag zeitweise über zehn Prozent, obwohl die Zahlen ziemlich im Rahmen der Spotify-Prognosen lagen. Spotify hat nun 75 Millionen Abo-Kunden und insgesamt 170 Millionen monatlich aktive Nutzer. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer sank derweil um 14 Prozent. Das liege unter anderem an der Popularität günstigerer Familien- und Studententarife, hieß es.

Deutsche kaufen mehr Autos mit alternativen Antrieben

BERLIN (dpa) - Die Deutschen kaufen mehr Autos mit alternativen Antrieben.



Die meisten Neuwagen fahren aber weiter mit Benzin oder Diesel. Etwa einer von zwanzig Neuwagen ist inzwischen mit Elektro-, Hybrid-, Flüssiggas- oder Erdgasantrieb ausgestattet, wie die Deutsche Energie-Agentur (Dena) am Donnerstag auf Grundlage von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts mitteilte. Der Marktanteil lag von Januar bis März bei 4,7 Prozent, ein Jahr zuvor waren es noch 2,8 Prozent gewesen. Im April stieg der Anteil der Alternativen weiter - auf 5,3 Prozent. Insgesamt verkauften die Händler im vergangenen Monat 314 055 fabrikneue Autos, wie das Amt mitteilte. Das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr, auch weil der frühe Oster-Termin in diesem Jahr mehr Verkaufstage im April ermöglichte. Knapp 62 Prozent der Neuwagen fahren mit Benzin, gut 33 Prozent mit Diesel. Der Diesel-Anteil ist in Folge des Abgasskandals seit Monaten rückläufig.

Preissturz bei Milch - Butter zur Spargelsaison aber teurer

DÜSSELDORF (dpa) - Milch wird billiger, Butter teurer: In den Kühlregalen der Supermärkte gibt es wieder deutliche Preisveränderungen.



Am Donnerstag legten Aldi Süd und Aldi Nord vor und senkten die Preise für Frisch- und H-Milch deutlich. Der Liter Vollmilch in der untersten Preiskategorie kostet fortan nur noch 69 Cent, statt bisher 78 Cent. Der Preis für den Liter fettarme Milch der Eigenmarke geht von 68 auf 61 Cent zurück. Der 1. Mai ist der Stichtag für neue Halbjahres-Lieferverträge zwischen Molkereien und Handelskonzernen für Trinkmilch sowie für eine Reihe von Milchprodukten in unteren Preislagen. Die von Aldi festgelegten Milchpreise gelten in der Regel als Orientierungswert für die anderen Supermarktketten.

Infineon hebt Prognose an - gute Geschäfte mit Autobauern

NEUBIBERG (dpa) - Der Chipkonzern Infineon profitiert vom guten Geschäft mit den Autoherstellern und steckt sich etwas höhere Ziele.



«Unsere Auftragsbücher sind prall gefüllt. Wie sind deshalb sehr zuversichtlich, unsere Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2018 zu erreichen», erklärte Infineon-Chef Reinhard Ploss am Donnerstag in Neubiberg bei München. Auch bei der Ertragskraft sieht Ploss das Dax-Unternehmen auf Kurs - trotz Gegenwinds durch den starken Euro und steigende Materialpreise. Im laufenden Geschäftsjahr (30. September) sollen die Erlöse nun um 4 bis 7 Prozent zulegen, statt wie bisher angepeilt um 3 bis 7 Prozent. Zudem peilt Infineon jetzt eine operative Marge von rund 17 Prozent an - statt 16,5 Prozent wie bisher. Der Überschuss dürfte wegen des Verkaufs von Geschäftsanteilen an das US-Unternehmen Cree deutlich mehr als eine Milliarde Euro erreichen.

Adidas startet mit Gewinnsprung ins neue Jahr - Probleme in Russland

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Adidas ist trotz der belastenden Eurostärke mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet - und rechnet auch weiterhin mit ertragreichen Geschäften.



So stieg der operative Gewinn bis Ende März im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 17,1 Prozent auf 746 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben dem Dax-Konzern 542 Millionen Euro - 17,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2018, berichtete Adidas-Chef Kasper Rorsted am Donnerstag in einer Telekonferenz. «Die Ergebnisse entsprechen ganz unseren Erwartungen», stellte er zufrieden fest. Rorsted räumte zwar ein, dass dem Weltkonzern der starke Euro zu schaffen machte. Dadurch blieb von dem zehnprozentigen Umsatzanstieg im ersten Quartal bei der Umrechnung in Euro nur noch ein Plus von 1,9 Prozent - nämlich rund 5,55 Milliarden Euro.

Neuer Konzernchef Diess: Volkswagen muss anständiger werden

BERLIN (dpa) - VW will seinen viel beschworenen Kulturwandel nach einem holprigen Start entschlossener umsetzen.



Dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg sei nur mit einer gesunden Unternehmenskultur möglich, sagte der neue Konzernchef Herbert Diess am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. «Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden.» Zudem erklärte der Manager, für nicht zum Kerngeschäft zählende Unternehmensteile wie den Motorradbauer Ducati oder den Getriebehersteller Renk würden «belastbare Zukunftsperspektiven» erarbeitet. Volkswagen gehe die großen automobilen Zukunftsthemen konsequent an, sagte Diess mit Blick auf E-Mobilität und Vernetzung. «Aber der größte Teil der Wegstrecke liegt noch vor uns.»

Vor Monsanto-Kauf: Holpriger Start für Bayer ins neue Geschäftsjahr

LEVERKUSEN (dpa) - Nach einem eher schwachen Geschäftsjahr 2017 beginnt auch das neue für den Chemie- und Pharmariesen Bayer holprig.



Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern im ersten Quartal 1,95 Milliarden Euro und damit rund 6 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie das vor der Übernahme des US-Saatgutanbieters Monsanto stehende Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Bei nicht rezeptpflichtigen Arzneien gab es einige Schwierigkeiten. Insgesamt fiel der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür machte Bayer Währungseffekte - ohne diese wären die Erlöse den Schätzungen zufolge dagegen gestiegen. Der im Vergleich zum Dollar starke Euro sorgt dafür, dass exportierte Produkte außerhalb des Währungsraums teurer werden und die Nachfrage nach ihnen daher abnehmen kann.

Tesla mit Rekordverlust - Musk bestätigt Ziele für Model 3

PALO ALTO (dpa) - Trotz eines Rekordverlusts hat der Elektroautobauer Tesla die Erwartungen zu Jahresbeginn übertroffen.



Zudem meldete die Firma des Tech-Milliardärs Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss Fortschritte bei der problematischen Produktion des Hoffnungsträgers Model 3. Im ersten Quartal nahm der Verlust im Jahresvergleich von 330,3 Millionen auf 709,6 Millionen Dollar (592,1 Mio Euro) zu. Der Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Damit übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten. Für Erleichterung sorgte, dass Tesla die Ziele für sein erstes Mittelklasseauto Model 3 bestätigte und bis Mitte des Jahres trotz Problemen pro Woche rund 5.000 Wagen vom Band laufen lassen will. Zuletzt kam man beim schwierigen Start der Massenfertigung langsam voran. Musks ehrgeizige Vorgaben waren zuvor aber auch schon mehrfach verfehlt und nach hinten verschoben worden.

PSA-Chef Tavares signalisiert Bewegung im Opel-Streit

RUEIL-MALMAISON (dpa) - In den festgefahrenen Sanierungsverhandlungen für die deutschen Opel-Werke signalisiert PSA-Chef Carlos Tavares Bewegung.



Die fertigen Zukunftspläne für die drei deutschen Standorte Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern sollten mit dem Betriebsrat diskutiert werden, sagte Tavares am Donnerstag deutschen Medienvertretern in Rueil-Malmaison bei Paris. «Wir sind dafür bereit.» Auf Nachfrage bestätigte er, dass es keine Vorbedingung dafür gebe. In den Plänen gehe es unter anderem um geplante Automodelle, Kapazitäten und Investitionen. Der französische PSA-Konzern, zu dem auch die Marken Peugeot, Citroën und DS gehören, hatte Opel im vergangenen Sommer übernommen.

Dax gibt nach Vortagsrally und Zahlenflut moderat nach

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag einen kleinen Teil seiner kräftigen Vortagesgewinnen wieder eingebüßt.



Am frühen Nachmittag wurde der Druck ein wenig größer, da auch in den USA zum Börsenstart Kursverluste erwartet werden. Der Leitindex sank zuletzt um 0,44 Prozent auf 12 745,71 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte um 1,5 Prozent nach oben geklettert war. Im Fokus der Anleger stehen zahlreiche Quartalsberichte, sechs davon von Dax-Konzernen. Der MDax hielt sich am Nachmittag mit minus 0,02 Prozent auf 26.307,43 Punkte stabil. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rückte um 0,15 Prozent vor auf 2.697,62 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen sank um 0,37 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,40 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Im Fokus der Anleger bleibt auch der Euro. Am frühen Nachmittag pendelte die Gemeinschaftswährung um die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt zu 1,1987 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2007 (Montag: 1,2079) Dollar festgesetzt.