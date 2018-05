Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

Altmaier dringt auf fairen Deal im Handelsstreit mit den USA

BERLIN (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigt sich im Handelsstreit mit den USA trotz der Hinhaltetaktik von Präsident Trump zuversichtlich.

«Ich bin überzeugt, dass wir die nächsten Wochen nutzen können», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin». Deutschland versuche, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Donald Trump hatte die angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminium aus Europa am Montagabend erneut ausgesetzt und die Ausnahmeregelung für die EU um einen Monat auf 1. Juni verlängert. Damit scheiterten die Europäer vorerst mit dem Versuch, eine unbefristete Übereinkunft zu erreichen und Unsicherheit für die Wirtschaft auszuräumen. Die EU-Kommission ist darüber verärgert.

Apple-Aktionäre bekommen weitere 100 Milliarden Dollar

CUPERTINO (dpa) - Die US-Steuerreform bringt Apple-Aktionären einen Geldregen.

Zugleich blieb das von einigen Analysten erwartete Absacken der iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal aus. Das brachte Apple einen Quartalsgewinn von 13,8 Milliarden Dollar ein, nach gut 11 Milliarden im Vorjahresquartal. Zuletzt hatten einige Marktbeobachter schlechtere Zahlen befürchtet, nachdem mehrere Zulieferer schwache Prognosen abgegeben hatten. Es wurde auch immer wieder spekuliert, das über 1.000 Euro teure iPhone X schwächele nach einem ersten Schub im Weihnachtsgeschäft. Jetzt betonte Tim Cook, das iPhone X sei das am besten verkaufte Apple-Telefon in jeder Woche des Quartals gewesen.

Nestlé und Edeka legen Rabatt-Streit bei

FRANKFURT/HAMBURG (dpa) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und eine Gruppe um Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka haben ihren Monate langen Streit um Rabatte und Einkaufskonditionen beigelegt.

Man habe eine «ausgeglichene Vereinbarung» gefunden, sagte ein Nestlé-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt, ohne Details zu nennen. Die Kunden würden die Nestlé-Produkte sehr schnell wieder in den Regalen der Einkaufsgenossenschaft Agecore finden. Nestlé hat durch den Boykott nicht näher bezifferte Umsatzeinbußen erlitten. Auch Edeka bestätigte die Einigung zu den Einkaufskonditionen. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich ein Sprecher auf Anfrage nicht äußern. Zuvor hatte die «Lebensmittelzeitung» berichtet, dass über Details der Einigung Stillschweigen vereinbart worden sei.

E-Gitarren-Ikone Gibson beantragt Gläubigerschutz

NASHVILLE (dpa) - Dem Pionier der elektrischen Gitarre droht der Schlussakkord: Die Kultfirma Gibson kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Das Unternehmen mit Sitz in der Country-Hochburg Nashville im US-Bundesstaat Tennessee teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes beantragt zu haben. Gibson steht mit rund 500 Millionen Dollar (415,6 Mio Euro) bei Geldgebern in der Kreide. Eine Umschuldung, bei der Firmenchef Henry Juszkiewicz zwar bleiben darf, im Hintergrund aber Hedgefonds-Investoren die Macht übernehmen, ist der letzte Strohhalm. Das Unternehmen glaubt fest an die Rettung: Die Insolvenz erfolge im Rahmen eines von mehr als 69 Prozent der Anleihegläubiger und Hauptaktionären mitgetragenen Sanierungsplans, erklärte Juszkiewicz. Der Geschäftsbetrieb könne aufrecht erhalten werden.

Frauenquote: Freiwillige Vorgaben zeigen kaum Wirkung

BERLIN (dpa) - Die vor drei Jahren eingeführte Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten funktioniert - aber nur dort, wo es verbindliche Vorgaben gibt.

Seit 2015 ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 186 im Dax, MDax, SDax und TecDax sowie der im Regulierten Markt notierten, voll mitbestimmten Unternehmen um 6,1 Prozentpunkte auf 28,1 Prozent gestiegen, wie die Organisation Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) feststellte. Bei den aktuell 104 der Quote unterliegenden Unternehmen kletterte der Wert sogar um 9 Prozentpunkte auf durchschnittlich 30,9 Prozent. Bei den nicht der Quote unterliegenden 82 weiteren Unternehmen liegt der Anteil jedoch unter 20 Prozent. «Hier wird deutlich, dass freiwillige Vorgaben kaum Wirkung zeigen», betonte FidAR.

Brauer setzen im ersten Quartal weniger Bier ab

WIESBADEN (dpa) - Die Durststrecke für Deutschlands Brauer hält an: Im ersten Quartal des laufenden Jahres haben sie mit 19,6 Millionen Hektolitern Bier 1,6 Prozent weniger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

Rückläufig waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch sowohl der Absatz im Inland (minus 1,6 Prozent), der gut vier Fünftel (81,6 Prozent) des Geschäfts ausmacht, als auch der Export (minus 1,7 Prozent). Im Gesamtjahr 2017 hatten Deutschlands Brauereien und Bierlager so wenig Bier abgesetzt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Nach drei vergleichsweise stabilen Jahren sackte der Gesamtabsatz nach früheren Angaben der Wiesbadener Statistiker im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 93,5 Millionen Hektoliter ab. Anders als in den Jahren zuvor konnte 2017 auch der Export den sinkenden Bierdurst im Inland nicht ausgleichen.

Abwanderungswillige Opelaner dürfen vorerst nicht gehen

RÜSSELSHEIM (dpa) - Beim Autobauer Opel werden abwanderungswillige Beschäftigte derzeit daran gehindert, das Unternehmen zu verlassen.

Der Betriebsrat hat wie angekündigt rund 70 Aufhebungsverträgen nicht zugestimmt, die zum 1. Mai greifen sollten. Die Leute seien damit vorerst weiter bei Opel beschäftigt, hieß es am Mittwoch in Unternehmenskreisen. Der Betriebsrat kritisiert die Abfindungen für jüngere Betriebsangehörige, mit denen Opel eine ungenannte Zahl Beschäftigter loswerden will. Das Unternehmen möchte das Programm weiterhin anbieten, während die Arbeitnehmer es stoppen wollen.

Dax startet schwungvoll in den Mai

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Monat Mai hat für den Dax am Mittwoch mit einem kräftigen Aufwärtsschwung begonnen.

Bis zum Nachmittag ging es um 1,26 Prozent auf 12 771,58 Punkte hoch. Unterstützung kam vom weiterhin recht schwachen Euro. Der MDax gewann zuletzt 0,99 Prozent auf 26.224,91 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 2,11 Prozent auf 2.681,03 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,4 Prozent vor. Der Euro pendelte um die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt zu 1,2003 Dollar gehandelt. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,2079 Dollar festgesetzt.