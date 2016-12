Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

Frankfurt/Rom (dpa) - Ökonomen nach Italien-Referendum besorgt - Anleger bleiben gelassen

Nach der Niederlage des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi beim Verfassungsreferendum wächst die Sorge um die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Ökonomen sahen in dem Ausgang des Volksentscheids einen herben Rückschlag für das hoch verschuldete Land. Die deutsche Industrie warnte am Montag vor neuen Unsicherheiten für Europas Wachstum und den Euro. Das von manchen Experten befürchtete Beben an Finanzmärkten blieb zunächst jedoch aus. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) betonte, er sehe keine Gefahr für die Eurozone. «Es gibt keinen Grund, von einer Euro-Krise zu reden», sagte er bei einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel.

Volkswagen will mit Moia zu führendem Mobilitätsdienstleister werden

Der Volkswagen-Konzern will mit der neuen Marke «Moia» zu einem der drei weltweit führenden Anbieter von Mobilitätsdiensteistungen aufsteigen. Bis 2025 solle ein «substanzieller Teil des Konzern-Umsatzes mit dem neuen Gescha?ftsbereich erzielt werden», kündigte Ole Harms, Chef der neugegründeten Konzerntochter Moia, am Montag auf der Technologie-Konferenz «TechCrunch Disrupt» in London an. VW verfolge dabei eine «Buy&Build»-Strategie mit Zukäufen und im Unternehmen selbst aufgebauten Bereichen. Über die Volkswagen-Gruppe sei eine nachhaltige Finanzierung abgesichert. «Wir wollen ein relevanter Player am Markt sein, daher streben wir in einigen Jahren einen Umsatz in Milliarden-Höhe an. Wir wollen ein Unicorn werden.» Mit dem Begriff werden in der Start-up-Szene die Unternehmen bezeichnet, die mehr als eine Milliarde Euro beziehungsweise US-Dollar wert sind.

Audi verlängert Beschäftigungsgarantie bis 2020

Die Beschäftigten der VW-Tochter Audi sollen bis mindestens 2020 von Stellenstreichungen verschont bleiben. Dafür hat Audi die Beschäftigungsgarantie für die rund 61 000 Mitarbeiter um weitere zwei Jahre verlängert, wie das Unternehmen am Montag nach einer Betriebsversammlung in Ingolstadt mitteilte. Der aktuellen Vereinbarung sollten weitere Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat folgen. Ziel sei ein umfassender Pakt, verbunden mit einer noch längerfristigen Job-Garantie bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein. Angesichts der strategischen Neuausrichtung, der Abgas-Affäre und herausfordernder Märkte sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, hieß es bei Audi.

Studie: Opel lässt fast jedes zweite Auto selbst zu

Der Autohersteller Opel und seine Händler haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres in Deutschland so viele Autos auf eigene Rechnung zugelassen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Mit 90 463 Fahrzeugen und einem Anteil von 44,1 Prozent Eigenzulassungen lagen die Rüsselsheimer nach einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Forschungszentrums CAR an der Universität Duisburg-Essen noch vor den Importeuren Nissan (42,2 Prozent) und Renault (37,7 Prozent). Auch sie erreichen der Studie zufolge ein Zehnjahres-Hoch wie die deutschen Premium-Anbieter Mercedes und Audi. Im Schnitt werden knapp 30 Prozent der deutschen Neuwagen von den Herstellern oder ihren Händlern zugelassen.

Air Berlin verkauft Niki-Anteile - Schritt bei Sanierungsprogramm

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin verkauft für 300 Millionen Euro ihre Anteile an der österreichischen Tochter Niki an den Partner Etihad Airways. Die Transaktion ist Teil des Umbauplans, den das Unternehmen im September vorgestellt hat, wie Air Berlin am Montag in London und Berlin mitteilte. Das Geschäft stehe unter dem Vorbehalt der nötigen behördlichen Genehmigungen. Etihad werde «kein Mehrheitseigentum und keine tatsächliche Kontrolle über Niki erlangen», hieß es. Im Zuge des Air-Berlin-Umbaus will Tuifly aus dem Reisekonzern Tui mit Etihad einen neuen europäischen Ferienflieger mit Sitz in Wien schaffen. Die staatliche Etihad aus dem Emirat Abu Dhabi hält 29,2 Prozent an Air Berlin.

Nein zur italienischen Verfassungsreform lässt Dax kalt

Die gescheiterte Verfassungsreform in Italien hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag nichts mehr anhaben können. Nachdem der Dax schon in der vergangenen Woche vor dem Referendum knapp 2 Prozent eingebüßt hatte, kamen die Anleger nun wieder aus ihrer Deckung: Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,37 Prozent höher bei 10 657,63 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg zuletzt um 0,99 Prozent auf 20 732,46 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,17 Prozent und legte auf 1706,15 Punkte zu. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,82 Prozent auf 3039,89 Zähler zu Buche. Der Euro gab zwar zunächst nach, konnte sich aber erholen und stand zuletzt moderat im Plus bei 1,0692 US-Dollar.