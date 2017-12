Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

MOSKAU (dpa) - Der russische Vizeministerpräsident Witali Mutko tritt als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 in Russland zurück. Der bisherige Generaldirektor Alexej Sorokin solle an die Spitze des Organisationskomitees aufrücken. Das teilte Mutko am Mittwoch in Moskau mit, wie die staatliche Agentur R-Sport meldete. «Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung», sagte Mutko. Wegen des russischen Doping-Skandals steht Mutko in der Kritik. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat ihn lebenslang für Olympia gesperrt. Am Montag hatte Mutko bereits die Leitung des russischen Fußballverbands vorübergehend niedergelegt.



Beach-Olympiasiegerin Ludwig ist schwanger - Keine Turniere 2018



Berlin (dpa) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist schwanger und wird 2018 pausieren. Das teilte die 31-Jährige am Mittwoch via Facebook mit, zuvor hatte sie die Schwangerschaft auch schon der «Bild»-Zeitung bestätigt. Ludwig und ihre Partnerin Kira Walkenhorst, die sich derzeit von einer Hüftoperation erholt, hatten nach Olympia-Gold 2016 in dieser Saison den Weltmeistertitel gewonnen und wurden vor Weihnachten erneut zu Deutschlands «Mannschaft des Jahres» gekürt. Walkenhorst habe sie von Anfang an bei dem Plan einer Babypause unterstützt, erklärte Ludwig, die ihr erstes Kind im Juni erwartet.

Tennisspielerin Siegemund verpasst Australian Open



Stuttgart (dpa) - Tennisspielerin Laura Siegemund plant für das kommende Frühjahr ihr Comeback, die Australian Open im Januar kommen nach einem Kreuzbandriss aber noch zu früh für die Schwäbin. Den Jahresauftakt bei dem Grand-Slam-Turnier vom 15. bis 28. Januar in Melbourne werde sie verpassen, sagte die 29-Jährige aus Metzingen der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch). «Ich habe mir jetzt mal das Frühjahr als Ziel gesteckt. Ich möchte mich jedoch nicht unter Druck setzen und sagen, bei diesem oder jenem Turnier geht's los.»

NBA: Nowitzki gewinnt mit Dallas gegen Toronto



Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA am zweiten Weihnachtstag einen Heimsieg gefeiert. Die Texaner setzten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 98:93 (57:53) gegen die Toronto Raptors durch. Der 39-jährige Nowitzki verwandelte acht seiner 13 Wurfversuche im Spiel und kam am Ende auf 18 Punkte. Außerdem holte der frühere Nationalspieler sieben Rebounds.

Sprint-Asse Lückenkemper und Bartoletta starten beim ISTAF Indoor



Berlin (dpa) - Die deutschen Top-Sprinterinnen um Gina Lückenkemper und internationale Stars wie Staffel-Olympiasiegerin Tianna Bartoletta starten am 26. Januar beim Berliner ISTAF Indoor. Auch Lisa Mayer, Rebekka Haase und Alexandra Burghardt haben für die 5. Auflage des Leichtathletik-Hallenmeetings zugesagt, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Auf der blauen Bahn treten neben Weitsprung-Weltmeisterin Bartoletta aus den USA unter anderen Marie Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste, die bei der WM in London über 100 und 200 Meter Silber holte, gegeneinander an.

Ex-Fußballer Klasnic: Rückkehr nach dritter Nieren-OP «eine Option»



Bremen (dpa) - Werder Bremens Ex-Stürmer Ivan Klasnic kann sich eine Rückkehr auf den Fußballplatz vorstellen. «Nach der letzten Nierentransplantation habe ich jetzt noch mal ein Angebot als Spieler bekommen, vielleicht ist das für mich ja auch noch mal eine Option», sagte der 37 Jahre alte Kroate dem «Weser-Kurier» (Mittwoch). «Bis zum Sommer hätte ich noch Zeit, mich wieder in Form zu bringen.» Der Angreifer hatte im Oktober seine dritte Nierentransplantation gut überstanden. Nach den ersten Operationen hatte er bis 2013 für den FC Nantes, die Bolton Wanderers und beim FSV Mainz 05 gespielt.

Van Gerwen im Viertelfinale der Darts-WM - Münch ausgeschieden



London (dpa) - Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist ins Viertelfinale der Darts-WM in London eingezogen. Am Mittwochabend setzte sich der 28-jährige Favorit aus den Niederlanden mit 4:2 gegen den Waliser Gerwyn Price durch. Zuvor hatte als erster Profi van Gerwens Landsmann Raymond van Barneveld das Viertelfinale erreicht - mit einem 4:1-Sieg gegen seinen Landsmann Vincent van der Voort. Der Weltranglistenzweite Peter Wright war überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden. Der schottische Spitzenspieler unterlag dem Waliser Jamie Lewis mit 1:4 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Am Nachmittag war mit Kevin Münch, der 1:4 gegen den Spanier Antonio Alcinas verlor, auch der letzte verbliebene Deutsche ausgeschieden.

Manchester City setzt Siegeszug fort: 18. Ligaerfolg in Serie



Newcastle (dpa) - Tabellenführer Manchester City hat seine Rekordserie in der englischen Premier League auf 18 Erfolge am Stück ausgebaut. Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola gewann am Mittwochabend bei Newcastle United mit 1:0 (1:0) und setzte sich an der Tabellenspitze weiter ab. Nach 19 Siegen aus 20 Spielen hat City schon 15 Zähler Vorsprung auf den Zweiten Manchester United. Angreifer Raheem Sterling erzielte nach Vorlage des Ex-Wolfsburgers Kevin De Bruyne den verdienten Siegtreffer für die Gäste (31. Minute). Mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf dominierte City klar die Partie und versäumte es, weitere Tore zu erzielen. Gündogans DFB-Teamkollege Leroy Sané wurde in der 83. Minute eingewechselt, City-Kapitän Vincent Kompany musste bereits nach elf Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Kiel nach Kantersieg gegen Lübbecke als Fünfter in die EM-Pause



Kiel (dpa) - Der deutsche Rekordmeister THW Kiel geht nach einem 29:19 (16:8)-Kantersieg gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke als Tabellenfünfter der Handball-Bundesliga in die EM-Pause. Beim standesgemäßen Erfolg des DHB-Pokalsiegers waren am Mittwochabend vor 10 285 Zuschauern Nationalspieler Patrick Wiencek, Nikola Bilyk und Niclas Ekberg mit jeweils fünf Toren die besten Werfer auf Seiten der Kieler, die fünf Punkte Rückstand auf Titelverteidiger und Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen haben.

Skirennfahrer Neureuther und Biathletin Gössner haben geheiratet



Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat seine Freundin Miriam Gössner geheiratet. Der 33-Jährige und die sechs Jahre jüngere Biathletin gaben sich am Mittwoch das Jawort, wie Neureuthers Vater Christian der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die beiden Profi-Sportler, die seit Mitte Oktober Eltern von Tochter Matilda sind, veröffentlichten auf ihren Facebook-Seiten ein Bild der Familie. «Glück ist das Einzige das sich verdoppelt, wenn man es teilt! #MrandMrsNeureuther», schrieb Neureuther. Seit Sommer 2013 sind die beiden ein Paar. Der beste deutsche Alpin-Sportler hatte sich Ende November einen Kreuzbandriss zugezogen und verpasst daher auch die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar.

Rekordtransfer: FC Liverpool holt Verteidiger Virgil van Dijk



Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat den niederländischen Fußball-Nationalspieler Virgil van Dijk verpflichtet. Der 26 Jahre alte Verteidiger wechselt zum 1. Januar vom FC Southampton an die Anfield Road, wie der Club des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Mittwochabend bekannt gab. Der englischen Zeitung «The Telegraph» zufolge zahlen die Reds die Rekordsumme von 75 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro) für van Dijk. Der Niederländer soll demnach mit dem Wechsel zum bislang teuersten Abwehrspieler der Welt werden.