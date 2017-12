Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.17

NEW YORK (dpa) - Im Prozess um Korruption gegen drei ehemalige südamerikanische Fußball-Funktionäre hat eine New Yorker Jury den Peruaner Manuel Burga (60) freigesprochen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Dienstag vom US-Bundesgericht in Brooklyn. Anders als Burga waren die beiden anderen Angeklagten, Juan Angel Napout aus Paraguay und Jose Maria Marin aus Brasilien, am Freitag für schuldig befunden und inhaftiert worden. Es war das erste Verfahren im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals.



FC Liverpool deklassiert Swansea City mit 5:0



Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League Tabellenschlusslicht Swansea City deutlich besiegt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Dienstagabend gegen die Waliser mit 5:0 (1:0) und verteidigte nach dem elften Liga-Spiel ohne Niederlage mit 38 Punkten den vierten Platz. Die brasilianischen Fußball-Nationalspieler Roberto Firmino (52. Minute/66.) und Philippe Coutinho (6.), Trent Alexander-Arnold (65.) und Alex Oxlade-Chamberlain (82.) sorgten mit ihren Toren vor 52 850 Zuschauern für den zehnten Saison-Erfolg.

Handballmeister Rhein-Neckar Löwen feiert sechsten Sieg in Serie



Stuttgart (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben einen weiteren Schritt zur erhofften dritten Handball-Meisterschaft gemacht. Die Mannheimer feierten am Dienstag mit dem 29:23 (16:13)-Auswärtssieg beim TVB 1898 Stuttgart den sechsten Erfolg in Serie. Zugleich verteidigten sie mit 32:6 Punkten die Tabellenführung vor den Füchsen Berlin (30:8) und der TSV Hannover Burgdorf (29:9), die beim 27:27 (12:13) bei der SG Flensburg-Handewitt einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab. Die Füchse retteten im Heimspiel gegen den SC Magdeburg in letzter Sekunde noch ein 23:23 (11:16).

Basketball-Meister Bamberg nach klarem Sieg Bundesliga-Dritter



Bamberg (dpa) - Der deutsche Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat sich in der Bundesliga durch ein klares 103:66 (58:32) gegen den Mitteldeutschen BC vorerst auf Platz drei geschoben. Die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Trinchieri dominierte am Dienstagabend die Gäste aus Weißenfels von Beginn an und gewann am Ende auch in der Höhe verdient. Die Frankfurt Skyliners besiegten den Tabellenletzten Walter Tigers Tübingen ebenfalls problemlos mit 90:63 (45:32) und stehen mit 20:10-Punkten auf Platz vier. Punktgleich mit den Skyliners rangiert medi Bayreuth auf Platz fünf.

Kölner Haie mit Auswärtssieg in Straubing



Straubing (dpa) - Nach dem Debakel gegen den EHC Red Bull München haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Pflichtsieg einen Schritt zur Wiedergutmachung geschafft. Der achtmalige deutsche Meister erkämpfte sich am Dienstag beim Tabellenletzten Straubing Tigers einen 4:1-Erfolg (0:0, 1:0, 3:1). Damit sicherte sich Köln wichtige Punkte im Kampf um einen Platz unter den Top Sechs und die direkte Playoff-Qualifikation am Hauptrunden-Ende.

Ulmer Basketballer Ohlbrecht nach langer Verletzungspause zurück



Ulm (dpa) - Leistungsträger Tim Ohlbrecht wird nach seiner schweren Knieverletzung am Mittwoch ins Basketball-Team von ratiopharm Ulm zurückkehren. «Ich bin zurück! Nach 12 Monaten und einem Tag werde ich morgen mein erstes Spiel spielen», schrieb der Center am Dienstag auf Englisch bei Twitter und kündigte damit seinen Einsatz beim unbedeutenden Vorrunden-Spiel gegen Dolomiti Trento an. Ende Dezember 2016 hatte sich Ohlbrecht die Verletzung zugezogen und war anschließend am Knie operiert worden.

Kane bricht bei Tottenham-Sieg Torrekord in Premier League



London (dpa) - Mit dem zweiten Dreierpack zur Weihnachtszeit hat Englands Fußball-Nationalspieler Harry Kane den 22 Jahre alten Torrekord von Alan Shearer in der Premier League gebrochen. Kane war am zweiten Feiertag beim 5:2 von Tottenham Hotspur gegen den FC Southampton erneut der gefeierte Akteur und ist in der Liga mit nun 39 Toren im Jahr 2017 erfolgreichster Torschütze in einem Kalenderjahr. Bisher hatte er sich den Rekord mit Shearer geteilt, der 1995 36 Treffer erzielte. Der 24-jährige Kane ist in diesem Jahr mit nun 56 Toren für Club und Nationalmannschaft auch bester in Europa tätiger Profi.

Erneut zwei Jockey-Champions: Minarik und Pietsch teilen sich Titel



Dortmund (dpa) - Der deutsche Turf hat erneut zwei Jockey-Champions. Filip Minarik und Alexander Pietsch teilen sich mit jeweils 68 Siegen den begehrten Titel. Für den letzten Jahresrenntag am Dienstagabend in Dortmund meldeten sich beide Kölner krank, so dass der mit Spannung erwartete Meisterschaftskampf in den letzten acht Rennen des Jahres ausfiel und sich beide den Titel sicherten. Für Pietsch ist es Jockey-Championat Nummer zwei nach 2015 (damals gemeinsam mit Andrasch Starke), für Minarik das vierte nach 2005, 2011 und 2016.

NBA: Theis verliert mit Boston gegen Washington



Boston (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA am ersten Weihnachtsfeiertag eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus dem US-Staat Massachusetts unterlag am Montag (Ortszeit) gegen die Washington Wizards 103:111. Theis erzielte zwölf Punkte und holte vier Rebounds im Spiel. Celtics-Star Kyrie Irving und Jayson Tatum waren mit jeweils 20 Punkten die erfolgreichsten Punktesammler der Gastgeber. Titelverteidiger Golden State Warriors gewann auch ohne den verletzten Superstar Stephen Curry 99:92 gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers.