Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.17

WOLFSBURG/STUTTGART (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez wechselt überraschend zur Bundesliga-Rückrunde vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Wie beide Vereine am Freitag bekanntgaben, wird der 32-jährige Stürmer zu seinem Heimatverein zurückkehren. Dort erhält Gomez einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Nach dpa-Informationen beträgt die Ablöse für Gomez mehr als drei Millionen Euro. Im Gegenzug wechselt der vom schwäbischen Aufsteiger ausgeliehene Flügelspieler Josip Brekalo mit sofortiger Wirkung von Stuttgart zurück nach Wolfsburg.

Löw kritisiert Bundesliga-Clubs nach Europapokal-Debakel



München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem alarmierend schlechten Abschneiden der Fußball-Bundesliga im Europapokal die Einstellung einiger Vereine gerügt. «Manche Mannschaften haben gerade in diesen internationalen Spielen relativ viel rotiert. Und dann muss man auch in Kauf nehmen, dass man in Europa möglicherweise nicht weiterkommt, weil die anderen Mannschaften, egal woher sie kommen, darum kämpfen, in die Zwischenrunde oder ins Achtelfinale zu kommen.» Die Gegner würden für den Erfolg mit ihren «besten Mannschaften» antreten, sagte Löw im Jahresrückblick des Radiosenders B5 aktuell. Darin befürwortete er zudem den Einsatz des Videobeweises.

Löw rechnet erst im Frühjahr mit Neuer: «Brauchen ihn unbedingt»



München (dpa) - Joachim Löw rechnet frühestens im Frühjahr mit einem Comeback von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer, der aktuell einen dritten Mittelfußbruch auskuriert. «Der Plan ist, dass er irgendwann im Februar, März wieder voll umfänglich trainieren kann», sagte der Bundestrainer im Jahresrückblick Sport des Radiosenders B5 aktuell. «Dann hat er sicherlich noch Zeit», sagte Löw mit Blick auf die Mitte Juni beginnende Weltmeisterschaft in Russland. Löw will dem 31 Jahre alten Neuer die WM-Tür so lange wie irgendwie möglich offen halten.

Deutsche Skicrosserin Zacher verpasst Weltcup-Doppelsieg in Innichen



Innichen (dpa) - Skicrosserin Heidi Zacher hat einen Tag nach ihrem ersten Saisonsieg erstmals im Olympia-Winter das Podest verpasst und ist zum Abschluss der Cross-Alps-Tour in Innichen Fünfte geworden. Die 29-Jährige konnte im Halbfinale am Freitag ihren Rückstand vom Start nicht wie sonst wett machen und verpasste das Finale in den Südtiroler Dolomiten. Der Sieg ging an die Schwedin Sandra Näslund, die damit drei der fünf Weltcup-Rennen gewonnen hat und von Zacher auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung übernahm. Die anderen DSV-Damen verpassten die vorderen Ränge.

Snowboardcrosserin Fischer erfüllt nationale Olympia-Norm



Cervinia (dpa) - Snowboardcrosserin Jana Fischer hat die Qualifikationsnorm für die Olympischen Winterspiele erfüllt. Beim Weltcup in Cervinia war am Freitag zwar im Viertelfinale Schluss, dennoch kam die 18-Jährige auf Rang 16 - das war ihr bereits vergangene Woche in Val Thorens gelungen. Der Sieg ging an Michaela Moioli aus dem italienischen Team. Bei den Herren gewann deren Landsmann Omar Visintin, Paul Berg auf Platz 18 war der beste deutsche Teilnehmer.

Schwedens Biathlon-Coach Pichler darf nicht zu Olympia



Stockholm (dpa) - Der Cheftrainer der schwedischen Biathleten, der Ruhpoldinger Wolfgang Pichler, bekommt voraussichtlich keine Akkreditierung für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Er werde das Team nicht führen können, teilte der schwedische Verband mit. Pichler hatte bei Olympia 2014 in Sotschi das russische Team trainiert. Das Internationale Olympische Komitee habe nun festgelegt, dass Trainer, die damals mit gedopten russischen Sportlern gearbeitet haben, nicht für die Spiele im kommenden Jahr akkreditiert würden, erklärten die Schweden. Das werde der Verband akzeptieren.

Olympiasieger Severin Freund will erst im Sommer wieder springen



München (dpa) - Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will seinen erneuten Kreuzbandriss auskurieren und erst im Sommer wieder von der Schanze springen. «Was das dann genau für ein Datum ist, ist nicht entscheidend. Ich will mir keinen Druck machen», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Freund hatte sich im Juli eine Reruptur zugezogen und fällt damit für den kompletten Olympia-Winter aus. Vor zwei Wochen absolvierte der erfolgreichste deutsche Skispringer der vergangenen Jahre erstmals wieder Training auf Langlaufskiern. Freund befindet sich derzeit in der Reha-Phase.

Weltverband will im Radsport 2018 Video-Schiedsrichter einsetzen



Berlin (dpa) - Als Konsequenz aus dem Fall Sagan will der Radsport-Weltverband UCI in der kommenden Saison für strittige Entscheidungen Video-Schiedsrichter einsetzen. Vorerst sollen vier Experten aus Frankreich, Spanien, Italien und Belgien nach einem Bericht der belgischen Tageszeitung «Het Nieuwsblad» bei den drei großen Länder-Rundfahrten Giro, Tour und Vuelta sowie den wichtigsten Klassikern eingesetzt werden. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan war nach einem vermeintlichen Foul im Ziel der 4. Etappe der vergangenen Tour de France aus dem Rennen genommen worden. Unmittelbar vor der Anhörung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS wurde die Entscheidung revidiert und der Slowake von der UCI reingewaschen. Die neuen Video-Schiedsrichter sollen nicht nur bei Sprint-Entscheidungen zum Einsatz kommen.