Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.17

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner hat seinen am Donnerstag offiziell vollzogenen Wechsel von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München vorab auch mit Joachim Löw thematisiert. Der Bundestrainer hat dem Angreifer, der ein aussichtsreicher Kandidat für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist, dabei nicht abgeraten. «Wir haben das diskutiert», sagte Löw im Radiosender «B5 aktuell». Wagner werde wegen der großen Konkurrenz in München gerade durch den gesetzten Torjäger Robert Lewandowski zwar nicht mehr Stammspieler sein wie in Hoffenheim, glaubt Löw. Der 30 Jahre alte Wagner erhält in München einen Vertrag bis zum 30 Juni 2020.



«Trainer-Schwalbe»: DFB-Kontrollausschuss überprüft Fall Herrlich



Frankfurt/Main (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird das Verhalten von Bayer Leverkusens Cheftrainer Heiko Herrlich im Pokal-Spiel bei Borussia Mönchengladbach (1:0) überprüfen. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. In der 75. Minute der Partie der beiden Bundesligisten hatte sich Herrlich nach einem Schubser des Gladbacher Spielers Denis Zakaria an der Seitenlinie fallen gelassen. Es bestehe der Verdacht, dass sich der Coach damit «unsportlich verhalten hat», hieß es in der DFB-Mitteilung. Der Kontrollausschuss habe Herrlich angeschrieben und zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Deutsche Skicrosserin Zacher gewinnt Weltcup in Innichen



Innichen (dpa) - Skicrosserin Heidi Zacher hat den Weltcup in Innichen gewonnen und damit ihre Topform in der Olympia-Saison weiter unterstrichen. Die Sportlerin aus Lenggries setzte sich am Donnerstag vor Georgia Simmerling aus Kanada und der Schwedin Sandra Näslund durch und raste damit auch im vierten Rennen des Winters auf das Podest. Zuvor war die 29-Jährige dreimal Zweite geworden. Auf ihrem Lieblingshang in den Südtiroler Dolomiten, auf dem am Freitag noch ein zweites Rennen ansteht, hat Zacher in der Karriere nun schon vier Weltcups gewonnen. Sie ist eine der größten Gold-Hoffnungen des Deutschen Skiverbands für die Winterspiele im Februar in Südkorea.

Bundeskartellamt: Mehr Werbe-Freiheit für Athleten bei Olympia



Bonn/Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Olympia-Starter werden bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang erstmals mehr Freiraum für Werbeaktivitäten haben. Wie das Bundeskartellamt am Donnerstag mitteilte, hält es die Werbebeschränkungen für Athleten und ihre Sponsoren bei Olympischen Spielen für zu groß.

Eisbären Bremerhaven trennen sich von Basketball-Trainer Machowski



Bremen (dpa) - Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat sich von Trainer Sebastian Machowski getrennt. Der Club reagierte damit auf den schwachen Saisonstart des Teams. Nachfolger soll zunächst bis zum Saisonende der bisherige Geschäftsführer Arne Woltmann werden. Das teilte Bremerhaven am Donnerstag mit. «Es ist bedauerlich, dass wir diesen ungewöhnlichen Schritt gehen mussten», sagte Woltmann, der weiterhin auch Manager bleiben soll. «Die ausbleibenden Erfolge und die Art und Weise, wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, zwingen uns aber zum Handeln.»

FC Bayern bindet Flügelstürmer Coman bis 2023



München (dpa) - Der FC Bayern München hat den französischen Fußball-Nationalspieler Kingsley Coman bis 2023 an sich gebunden. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Der 21-Jährige sei «ein Spieler mit großem Zukunftspotenzial», sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer Clubmitteilung. «Wir sind froh, Kingsley Coman langfristig an den Verein gebunden zu haben und sind überzeugt, dass er für den FC Bayern in Zukunft zu einer festen Größe wird», sagte Salihamidzic.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen Handball-Spitzenspiel gegen Flensburg



Mannheim (dpa) - Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Der aktuelle Meister setzte sich am Donnerstag vor 13 200 Zuschauern mit 32:27 (20:16) gegen die Norddeutschen durch und feiert nun als Tabellenführer Weihnachten. Bester Werfer der Mannheimer war Gudjon Valur Sigurdsson mit neun Toren. Für Flensburg erzielte Rasmus Lauge acht Treffer.

Euroleague: Bamberg verliert auch ohne Doncic-Show gegen Madrid



Bamberg (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague eine klare Heimniederlage gegen Real Madrid hinnehmen müssen. Der deutsche Serienmeister unterlag am Donnerstagabend dem spanischen Spitzenteam um das erst 18-jährige Ausnahmetalent Luka Doncic mit 66:81 (35:50). Damit kassierten die Franken die zweite Pleite innerhalb von 48 Stunden in der europäischen Königsklasse. Doncic, das derzeit größte Basketballtalent Europas, zeigte in Bamberg nur phasenweise sein Können.

Fatih Terim zum vierten Mal Galatasary-Trainer



Istanbul (dpa) - Der frühere türkische Nationaltrainer Fatih Terim wird erneut Chefcoach bei Galatasaray Istanbul. Das gab der türkische Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Der 64-Jährige ist damit zum vierten Mal Coach des Spitzenclubs. Zuletzt saß Terim von 2011 bis 2013 auf der Galatasaray-Bank, ehe er die Nationalmannschaft der Türkei zum dritten Mal übernahm. Der türkische Verband hatte die Zusammenarbeit mit Terim aber im Juli beendet.

Darts-WM: Kevin Münch muss gegen Toni Alcinas ran



London (dpa) - Darts-Profi Kevin Münch trifft bei der Weltmeisterschaft in London auf Toni Alcinas. Der Spanier schaltete am Donnerstag seinen Landsmann Cristo Reyes mit 3:1 aus. Der 29 Jahre alte Münch hatte zwei Tage zuvor im Alexandra Palace völlig überraschend den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis aus England besiegt. Die Zweitrunden-Begegnung von Münch bei der Darts-WM wird am 27. Dezember (16.00 Uhr/Sport1) ausgetragen. Der zweite deutsche Dartsspieler im 72er-Feld, Martin Schindler, war dagegen in der ersten Runde ausgeschieden.