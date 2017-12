Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.17

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München hat das Pokal-Viertelfinale erreicht und Titelverteidiger Borussia Dortmund ausgeschaltet. Die Münchner gewannen am Mittwoch mit 2:1 (2:0) gegen den BVB. Erst in der Verlängerung setzte sich Eintracht Frankfurt beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 2:1 (0:0) durch. Zuvor hatten Werder Bremen und Bayer Leverkusen ihre Achtelfinal-Begegnungen gewonnen. Werder setzte sich mit 3:2 (2:1) gegen den SC Freiburg durch, Leverkusen gewann mit 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Am Vorabend hatten bereits Schalke 04, der VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05 und überraschend Drittligist SC Paderborn das Viertelfinale erreicht, das am 6./7. Februar 2018 ausgespielt wird.



FIFA reduziert Dopingsperre für Peruaner Guerrero auf sechs Monate



Zürich (dpa) - Der peruanische Nationalspieler Paolo Guerrero darf nun doch an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen. Die FIFA reduzierte die Dopingsperre des früheren Profis des FC Bayern München und des Hamburger SV von einem Jahr auf sechs Monate, wie der Weltverband am Mittwoch mitteilte. Nachdem alle Umstände geprüft worden seien, halte man diesen Zeitraum für angemessen. Bei Guerrero war bei einer Kontrolle die Substanz Benzoilecgonin festgestellt worden, die auch in Kokain enthalten ist.

Schindler bei Darts-WM ausgeschieden



London (dpa) - Martin Schindler ist bei der Darts-WM in London erwartungsgemäß ausgeschieden. Der 21 Jahre alte Debütant aus Strausberg verlor gegen den an Position zehn gesetzten Australier Whitlock am Mittwochabend 1:3. Damit ist noch ein deutscher Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei. Kevin Münch hatte am Dienstag überraschend gegen den Ex-Weltmeister Adrian Lewis gewonnen und war in die zweite Runde eingezogen.

Man United patzt im Ligapokal trotz Ibrahimovic-Tor



Bristol (dpa) - Trotz eines Treffers von Zlatan Ibrahimovic hat sich Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United im Ligapokal blamiert. Das Team von Trainer José Mourinho unterlag am Mittwochabend im Viertelfinale beim Zweitligisten Bristol City mit 1:2 (0:0) und hat damit in dieser Saison eine Titelchance weniger. Das Führungstor von Joe Bryan (51. Minute) konnte der Schwede Ibrahimovic mit dem ersten Treffer seit seinem Comeback nach einer Kreuzbandverletzung noch ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit schoss Korey Smith den Außenseiter ins Halbfinale.

Rummenigge: Wagner-Wechsel zu Bayern «auf der Zielgeraden»



München (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern steht unmittelbar vor dem endgültigen Vollzug. «Ich kann grundsätzlich bestätigen, dass wir mit Sandro Wagner auf der Zielgeraden sind. Da gibt es noch ein paar kleine technische Details zu lösen», sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend der ARD. Der 30 Jahre alte Torjäger Wagner ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister als Vertreter für Topstar Robert Lewandowski eingeplant.

Offiziell: Mainz 05 holt Stürmer Anthony Ujah zurück



Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat Stürmer Anthony Ujah in die Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Der 27-jährige Nigerianer spielte in der Saison 2011/12 schon einmal für die Mainzer, schaffte seinen Durchbruch aber erst in den Folgejahren beim 1. FC Köln und bei Werder Bremen. In den vergangenen 18 Monaten war Ujah für Liaoning Whowin in China aktiv. Bereits im Sommer hatte Hannover 96 versucht, ihn nach Deutschland zurückzuholen. «Wir freuen uns, dass er sich für eine Zukunft bei Mainz 05 entschieden hat», erklärte Sportvorstand Rouven Schröder am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung.

Shiffrin gewinnt Parallel-Slalom - Deutsche verpassen Viertelfinale



Courchevel (dpa) - Mikaela Shiffrin hat den Parallel-Slalom von Courchevel gewonnen. Die Amerikanerin feierte am Mittwochabend ihren insgesamt 35. Sieg im alpinen Ski-Weltcup. Bei dem Flutlicht-Event im K.o.-Format setzte sie sich im Finale knapp gegen Petra Vlhova durch. Die Slowakin hatte im Achtelfinale die deutsche Starterin Marina Wallner ausgeschaltet. Dritte wurde die Italienerin Irene Curtoni, die ebenfalls im Achtelfinale Jessica Hilzinger bezwungen hatte. Als dritte DSV-Athletin war auch Christina Geiger in der Runde der letzten 16 gegen Maren Skjöld aus Norwegen ausgeschieden. Lena Dürr war überraschend in der Qualifikation am Nachmittag gescheitert.

Ruthenbeck bleibt Kölner Profitrainer - Vertrag bis Saisonende



Köln (dpa) - Stefan Ruthenbeck wird beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln von der Interimslösung zum Cheftrainer. Die Verantwortlichen des Tabellenletzten gaben nach Sondierungsgesprächen am Mittwoch bekannt, dass der 45-Jährige einen Vertrag bis Saisonende bekommt. Der eigentliche U19-Trainer der Kölner hatte am 3. Dezember den Posten des zuvor beurlaubten Österreichers Peter Stöger übernommen. Die ursprüngliche Vereinbarung sah vor, dass Ruthenbeck nur für fünf Spiele Profi-Coach sein sollte.

HSV setzt auf Kontinuität: Bruchhagen bleibt bis 2019 Vorstandschef



Hamburg (dpa) - Heribert Bruchhagen bleibt wie erwartet auch in der kommenden Spielzeit der starke Mann beim Hamburger SV. Der norddeutsche Fußball-Bundesligist teilte am Mittwoch mit, dass der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende der HSV Fußball AG sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2019 geeinigt haben. «Wir setzen auf Kontinuität und vertrauen Heribert Bruchhagen, dass er die anstehenden Aufgaben genauso angehen und erfolgreich bewältigen wird wie schon die Herausforderungen bei seinem Amtsantritt», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas C. Peters.

Früherer Dortmunder Rosicky beendet Fußball-Karriere



Prag (dpa) - Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Tomas Rosicky hat seine Fußball-Karriere im Alter von 37 Jahren beendet. Das teilte der ehemalige Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft am Mittwoch in Prag mit. Den auch «Mittelfeld-Mozart» genannten Spielmacher von schmächtiger Statur hatten immer wieder Verletzungen geplagt.

Leipziger Sabitzer Österreichs «Fußballer des Jahres»



Leipzig (dpa) - Marcel Sabitzer von RB Leipzig ist erstmals zum Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erhielt in der unter den zehn Trainer der österreichischen Bundesliga durchgeführten Abstimmung die meisten Punkte. Das meldete am Mittwoch die österreichische Nachrichtenagentür APA, die die Wahl ausrichtet.

IOC stellt Richtlinien für Outfit der russischen Sportler auf



Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat strikte Richtlinien hinsichtlich des Outfits russischer Sportler bei den Winterspielen in Pyeongchang aufgestellt. Demnach darf auf ihrer Wettkampfbekleidung nur «Olympic Athlete from Russia» oder die Abkürzung «OAR» stehen. Dabei darf die Schriftgröße beim Wort «Russia» nicht größer ausfallen.

Russland-Doping: IOC verwundert über Bob- und Skeleton-Weltverband



Berlin (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat mit Unverständnis auf die Entscheidung der unabhängigen Anhörungskommission des Bob- und Skeleton-Weltverbandes (IBSF) reagiert. Diese verzichtet anders als das IOC weiterhin auf eine Dopingsperre für die russischen Olympiasieger Alexander Subkow und Alexander Tretjakow. «Das IOC kann diese Schlussfolgerungen weder verstehen noch akzeptieren», teilte das IOC am Mittwoch mit.

Paralympics 2018: Entscheidung über Russen erst Ende Januar



London (dpa) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) wird erst Ende Januar 2018 über einen möglichen Komplett-Ausschluss der russischen Behindertensportler von den Paralympics in Pyeongchang entscheiden. Das teilte das IPC am Mittwoch mit.

20 DSV-Langläufer nehmen Tour de Ski in Angriff



Leipzig (dpa) - Mit 20 Athletinnen und Athleten geht der Deutsche Skiverband in die 12. Tour de Ski der Langläufer. Am 30. Dezember starten jeweils zehn deutsche Damen und Herren im schweizerischen Lenzerheide in die sieben Etappen umfassende Tour, die auch in Oberstdorf und Val di Fiemme Station macht. An der Spitze des Aufgebots stehen die beiden olympischen Bronzemedaillengewinnerinnen von Sotschi, Nicole Fessel und Steffi Böhler. Diese war als einzige Athletin bislang bei allen Tour-Starts dabei.

NBA-Star Kanter drohen in Türkei bis zu vier Jahre Haft



Istanbul (dpa) - Dem türkischen NBA-Star Enes Kanter drohen in seinem Heimatland wegen Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan bis zu vier Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Basketballprofi von den New York Knicks unter anderem vor, Erdogan in den Sozialen Medien «verunglimpft und verspottet» zu haben, berichtete die regierungsnahe Zeitung «Sabah» am Mittwoch.