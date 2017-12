Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.17

BERLIN (dpa) - Der FC Schalke 04, der VfL Wolfsburg, der FSV Mainz 05 und Drittligist SC Paderborn haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Schalke gewann durch ein Kopfballtor von Max Meyer am Dienstag daheim 1:0 gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. Wolfsburg setzte sich erst nach Verlängerung 2:0 beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg durch. Mainz gewann zuvor das Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart nach 0:1-Rückstand noch 3:1. Der VfB vergab einen Handelfmeter zur möglichen 2:0-Führung. Drittligist Paderborn schlug Zweitligist FC Ingolstadt 1:0. Die Achtelfinal-Runde im DFB-Pokal wird am Mittwoch mit dem Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund abgeschlossen.



Werder Bremen mit Kruse im Kader gegen Freiburg



Bremen (dpa) - Der angeschlagene Stürmer Max Kruse steht im Kader von Fußball-Bundesligist Werder Bremen für das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen den SC Freiburg. Das kündigte Chefcoach Florian Kohfeldt am Dienstag nach einer individuellen Einheit Kruses an, der nicht am öffentlichen Abschlusstraining hatte teilnehmen können. Kohfeldt ließ offen, ob es bei Kruse für die Startelf reicht. Der frühere Freiburger Kruse hatte das 2:2 in der Bundesliga am Samstag gegen den FSV Mainz aufgrund von Adduktorenproblemen verpasst.

Formel 1 weiter im Free TV: RTL behält Rechte bis Ende 2020



Köln (dpa) - RTL wird auch in den kommenden drei Jahren die Formel 1 übertragen. Der Kölner Privatsender konnte sich mit dem Rechteinhaber auf eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags einigen. Dies gab RTL am Dienstagabend bekannt. Somit werden alle Grand Prix weiter im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Für RTL ist das ein großer Erfolg, da Formel-1-Besitzer Liberty Media das Geschäft mit dem Bezahlfernsehen forciert, um höhere Erlöse zu erzielen. Nach dem Abschied von Niki Lauda wird in der kommenden Saison Ex-Weltmeister Nico Rosberg als Experte neben Timo Glock tätig sein. Die Mediengruppe RTL sicherte sich zudem ab der Saison 2018/2019 für drei Jahre die Rechte an der Europa League. RTL und Nitro werden pro Spielzeit 15 Live-Partien im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Bob- und Skeleton-Verband verzichtet auf Sperre für Olympiasieger



Berlin (dpa) - Die unabhängige Anhörungskommission des Bob- und Skeleton-Weltverbandes (IBSF) verzichtet weiterhin auf eine Dopingsperre für die russischen Olympiasieger Alexander Subkow und Alexander Tretjakow. Damit stellt sich die Kommission gegen das Internationale Olympische Komitee, das beide Akteure neben 23 weiteren Sportlern aus Russland lebenslang von den Olympischen Spielen ausgeschlossen und die Ergebnisse von Sotschi 2014 aberkannt hat. Das IBSF-Gremium akzeptiert die Urteilsbegründung der IOC-Oswald-Disziplinarkommission jedoch nicht. Dass die Aussagen des früheren russischen Laborchefs Grigori Rodschenkow als Beweise anerkannt werden, verstoße womöglich gegen internationales Gesetz, hieß es in der Begründung. Das IBSF-Exekutivkomitee will die Entscheidung seines Gremiums aber vom Internationalen Sportgerichtshof CAS überprüfen lassen.

Doping im Biathlon: Olympia-Dritte nachträglich disqualifiziert



Berlin (dpa) - Die ehemalige Biathlon-Vizeweltmeisterin Teja Gregorin aus Slowenien ist nachträglich des Dopings überführt und von den Olympischen Winterspielen 2010 disqualifiziert worden. Die Disziplinarkommission des Internationalen Olympischen Komitees bestätigte damit die vorläufige Suspendierung der 37 Jahre alten Skijägerin durch den Biathlon-Weltverband IBU. Bei Olympia in Vancouver hatte Gregorin mit Platz fünf im Massenstart ihr bestes Einzel-Ergebnis erreicht. Bei Nachtests im vergangenen Herbst war sie in A- und B-Probe positiv auf Wachstumshormone getestet worden.

Neureuther denkt nicht an Karriereende: «Nicht einfach verschwinden»



Berlin (dpa) - Nach seinem verletzungsbedingten Olympia-Aus denkt Skirennfahrer Felix Neureuther nicht an sein Karriereende. «Ich will nicht so einfach verschwinden aus meinem Sport - und schon gar nicht als gebrochener Mann», sagte Neureuther dem «stern». Stattdessen soll es für den 33-Jährigen im kommenden Winter möglichst schnell wieder in die Weltspitze gehen. Neureuther hatte den ersten Weltcup-Slalom der Saison gewonnen, bevor er sich Ende November im Riesenslalom-Training in den USA einen Kreuzbandriss zuzog.

Nürnberg gewinnt DEL-Spitzenspiel in Berlin - München bleibt vorn



Berlin (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben das Spitzenduell in der Deutschen Eishockey-Liga DEL bei den Eisbären Berlin gewonnen. Die Franken siegten am Dienstag 3:2 nach Verlängerung und kletterten mit 69 Zählern auf Rang zwei. Berlin fiel mit einem Zähler Rückstand auf Platz drei zurück. Meister EHC Red Bull München bleibt nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine mit 69 Punkten an der Tabellenspitze. Die Adler Mannheim kassierten gegen die Augsburger Panther eine herbe 1:5-Heimniederlage. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg unterlag den Schwenninger Wild Wings 2:3 nach Verlängerung.

Wimbledonsiegerin Bartoli kündigt Tennis-Comeback an



Berlin (dpa) - Wimbledonsiegerin Marion Bartoli will ins Profi-Tennis zurückkehren. Dies kündigte die Französin am Dienstag in einem Video auf Instagram an und sagte, bis zum Turnier im März in Miami wolle sie wieder fit sein. Die 33-Jährige hatte 2013 mit dem Erfolg im Wimbledonfinale gegen die Berlinerin Sabine Lisicki den größten Triumph ihrer Karriere gefeiert und wenig später ihren Rücktritt erklärt. Nach einer rätselhaften Viruserkrankung magerte Bartoli 2016 stark ab, erholte sich aber wieder.



Rebensburg verpatzt Riesenslalom in Courchevel - Sieg an Shiffrin



Courchevel (dpa) - Nach zwei Siegen zum Start in den Olympia-Winter hat Viktoria Rebensburg beim Riesenslalom von Courchevel eine Pleite kassiert. Die Skirennfahrerin aus Kreuth landete am Dienstag nur auf dem 14. Platz und büßte damit die Führung in der Disziplinwertung ein. Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA vor der Französin Tessa Worley und Manuela Mölgg aus Südtirol. Rebensburg war sowohl beim Saisonauftakt in Sölden als auch in Killington in den USA in ihrer Paradedisziplin nicht zu schlagen. In Frankreich landete sie dann so weit hinten wie seit einem Jahr nicht mehr. Rebensburg war die einzige von drei DSV-Starterinnen, die es ins Finale schaffte.

Olympia-Aus für Skispringerin Würth nach Kreuzbandriss



Planegg (dpa) - Der Deutsche Skiverband muss den vierten Ausfall eines potenziellen Medaillenkandidaten für die Olympischen Winterspiele im Februar in Pyeongchang verkraften. Am Dienstag wurde bei Skispringerin Svenja Würth in München ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden im linken Knie diagnostiziert. Die 24-jährige Mixed-Weltmeisterin aus Baiersbronn war am Samstag beim Heimweltcup in Hinterzarten schwer gestürzt. Vor Würth hatten sich bereits Skispringer Severin Freund sowie die Alpinen Felix Neureuther und Stefan Luitz Kreuzbandverletzungen zugezogen.

Halfpipe in China: Snowboarder Höpfl schafft Olympia-Norm



Secret Garden (dpa) - Der Snowboarder Johannes Höpfl hat die deutsche Norm für die Olympischen Winterspiele in Südkorea geschafft. Der Bayer wurde am Dienstag beim Halfpipe-Weltcup im chinesischen Skigebiet Secret Garden 15. der Qualifikation. Das Finale erreichte der 22-Jährige damit zwar nicht, fuhr aber nach einem zehnten Rang Ende September in Neuseeland das zweite Mal in der Saison unter die Top 18. Die Platzierungen verlangt der Deutsche Olympische Sportbund für eine Nominierung für Pyeongchang.

Bayern auch gegen Dortmund ohne Robben - Heynckes: Kein Risiko



München (dpa) - Jupp Heynckes verzichtet im Pokal-Achtelfinale des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund auf Trainingsrückkehrer Arjen Robben. Trainer Jupp Heynckes vom deutschen Fußball-Rekordpokalsieger sagte am Dienstag in München, Robben hätte sowieso nicht von Anfang an mitgewirkt, daher wolle er kein Risiko eingehen. Robben hatte am Montag nach dreieinhalb Wochen wieder das komplette Mannschaftstraining beim FC Bayern absolviert. Der Niederländer hatte sich im Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht einen Muskelfaserriss zugezogen und zuletzt Probleme mit dem Ischias-Nerv. Verzichten muss Heynckes am Mittwoch weiterhin auf Manuel Neuer und Thiago.

Aubameyang-Einsatz im Pokalhit bei Bayern München fraglich



Dortmund (dpa) - Der Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang im Pokal-Achtelfinale von Titelverteidiger Borussia Dortmund bei Bayern München ist noch nicht sicher. Der neue BVB-Coach Peter Stöger sagte am Dienstag, sowohl der Ausfall des Torjägers aus Gabun als auch sein Mitwirken am Mittwoch seien möglich. «Er hatte noch einmal eine Therapie», sagte Stöger über die leichten Muskelproblemen, die Aubameyang zu einer Trainingspause zwangen.

Gladbach weiterhin ohne Kramer - Raffael und Elvedi fraglich



Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach geht mit großen Personalsorgen in das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch. Trainer Dieter Hecking muss mindestens auf sechs Profis verzichten. Dazu gehört auch wieder Mittelfeldspieler Christoph Kramer wegen Nacken- und Schulterproblemen. Noch offen ist der Einsatz von Abwehrspieler Nico Elvedi nach einer Oberschenkelprellung und von Raffael wegen Wadenproblemen.

Medien: Stuttgarter Stürmer Terodde vor Wechsel zum 1. FC Köln



Köln (dpa) - Fußballprofi Simon Terodde soll vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart zum Tabellenletzten 1. FC Köln stehen. Nach Angaben der Online-Ausgabe des Kölner «Express» soll der Transfer noch in diesem Winter vollzogen werden. Weder der VfB noch die Kölner wollten sich am Dienstag dazu äußern. In der vergangenen Saison hatte der Stürmer mit 25 Treffern maßgeblich zur Rückkehr der Stuttgarter in die Bundesliga beigetragen. In der aktuellen Spielzeit gelangen ihm bislang allerdings nur zwei Tore.

Confed-Cup-Spiel erfolgreichste Sportsendung des Jahres



Hannover (dpa) - Das Finale des Confed Cups ist die erfolgreichste Sport-Sendung des Jahres. 14,86 Millionen Fernsehzuschauer sahen am 2. Juli den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Chile im ZDF und sorgten für einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent. Auch die Nummer zwei der Sport-Hitliste ist ein Confed-Cup-Spiel: 11,38 Millionen schauten bei der Partie gegen Mexiko zu. Ähnlich hohe TV-Zahlen gibt es außerhalb des Sports nur beim Tatort in der ARD.

84-malige Nationalspielerin Bresonik beendet Fußball-Karriere



Frankfurt/Cloppenburg (dpa) - Die zweimalige Welt- und Europameisterin Linda Bresonik beendet ihre Karriere. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes vom Dienstag verlässt die 34-Jährige ihren Verein, den Zweitligisten BV Cloppenburg, mit sofortiger Wirkung. Sie will sich in Zukunft ganz ihrer beruflichen Laufbahn als Mitarbeiterin im Büro für die Gleichstellung für Frauen und Männer der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf konzentrieren. Dort hatte sie zum 1. Dezember einen Job übernommen. Als Profi-Fußballerin war sie zum Beispiel für den MSV Duisburg und Paris Saint-Germain aktiv. 2003 und 2007 gewann Bresonik den WM-Titel mit Deutschland, 2001 und 2009 die Europameisterschaft.

Dopingaffäre um US-Sprinter Gatlin - Weltmeister feuert Trainer



London (dpa) - US-Sprintweltmeister Justin Gatlin steht laut einem Bericht des «Telegraph» schon wieder im Zentrum einer obskuren Dopingaffäre. Mitglieder seines Teams sollen Undercover-Reportern im Trainingscamp in Florida illegale leistungssteigernde Mittel wie Testosteron und Wachstumshormon angeboten haben. Die englische Zeitung nannte am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe Gatlins Trainer Dennis Mitchell und seinen Manager Robert Wagner. Der 35 Jahre alte Gatlin, der am 5. August noch einmal 100-Meter-Weltmeister wurde, feuerte daraufhin seinen Coach. Er sei «geschockt und überrascht», dass sein Trainer mit den Anschuldigungen zu tun habe, schrieb der schon zweimal wegen Dopings gesperrte Gatlin auf Instagram.

Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen verpflichten Nielsen



Mannheim (dpa) - Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat zur kommenden Saison den schwedischen Nationalspieler Jesper Nielsen verpflichtet. Der 28-Jährige von Paris Saint-Germain unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2021, wie der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstag mitteilte. Nielsen hatte vor seinem Wechsel nach Frankreich zwischen 2013 und 2016 beim Liga-Rivalen Füchse Berlin gespielt. Für die Löwen ist Nielsen nach den beiden deutschen Nationalspielern Steffen Fäth und Jannik Kohlbacher der dritte Neuzugang zur kommenden Saison.

NBA: Nowitzki verliert mit Dallas - Schröder, Theis, Zipser siegreich



Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage am Stück kassiert. Der Tabellenletzte der Western Conference musste sich am Montag (Ortszeit) daheim den Phoenix Suns mit 91:97 geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte fünf Punkte, Landsmann Maxi Kleber kam auf sechs Punkte. Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks nach vier Niederlagen wieder einen Erfolg. Die Hawks besiegten die Miami Heat 110:104, Schröder erzielte 23 Punkte beim Heimsieg des bisher schwächsten NBA-Teams dieser Saison. Ost-Spitzenreiter Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis gewann 112:111 bei den Indiana Pacers. Die Chicago Bulls mit Paul Zipser schafften durch das 117:115 gegen die Philadelphia 76ers den sechsten Sieg in Serie.