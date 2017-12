Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.17

MADRID (dpa) - Spanien läuft nach Ansicht des abgesetzten RFEF-Verbandspräsidenten Angel María Villar ernsthaft Gefahr, von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ausgeschlossen zu werden. «Vorsicht, die Möglichkeit besteht wirklich», warnte Villar am Montag in Madrid. Gegen den Ex-Chef des Fußballverbandes RFEF ermittelt die spanische Justiz im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre. Die - der Madrider Regierung unterstellte - Sportbehörde CSD verlangt, dass der RFEF neue Vorstandswahlen abhält. Der Weltverband FIFA warnte Spanien, dass das eine Einmischung des Staates in die Belange des Fußballs sein könnte.



Arno Ehret wieder Handball-Trainer in der Schweiz



Schaffhausen (dpa) - Weltmeister Arno Ehret kehrt auf die Handball- Bühne zurück. Eine Woche nach seinem 64. Geburtstag wurde der frühere Bundesliga-Torschützenkönig vom Schweizer Spitzenclub Kadetten Schaffhausen als Interimstrainer verpflichtet. Der ehemalige Bundestrainer und Sportdirektor des Deutschen Handball-Bundes soll Schaffhausen in der nun anstehenden Finalrunde und den anschließenden Playoffs wieder zur Meisterschaft führen. Der Weltmeister von 1978 folgt in Schaffhausen auf den Slowaken Peter Kukucka, der beim Schweizer Meister beurlaubt worden war.

Werder Bremen bestätigt: Florian Kohfeldt bleibt Cheftrainer



Bremen (dpa) - Florian Kohfeldt bleibt auch über die Winterpause hinaus Cheftrainer des SV Werder Bremen. Das teilte der norddeutsche Fußball-Bundesligist am Montagabend via Twitter und auf seiner Homepage mit. Zuvor hatte es Verwirrung gegeben, weil eine von Werder um 12.04 Uhr veröffentlichte Meldung zunächst wieder verschwunden war. Um 21.21 Uhr folgte die offizielle Bestätigung. «Unabhängig vom Ausgang des Pokalspiels gegen den SC Freiburg sehen wir die gewünschte Weiterentwicklung der Mannschaft und möchten Florian Kohfeldt die Möglichkeit geben, seine Arbeit dauerhaft fortzusetzen», wird Sportchef Frank Baumann in dem Statement zitiert.

St. Pauli beendet lange Sieglos-Serie - 2:1 gegen Bochum



Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seine lange Negativserie nach acht Spielen ohne Sieg im eigenen Stadion beendet. Der Hamburger Kiezclub gewann am Montagabend am Millerntor gegen den VfL Bochum mit 2:1 (1:0) und machte in der Tabelle einen Sprung vom 15. auf den 10. Platz. Kapitän Lasse Sobiech brachte die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in Führung (34. Minute), Jan-Marc Schneider (49.) erhöhte vor 29.005 Zuschauern auf 2:0. Für die zuvor seit sechs Spielen unbesiegten Bochumer traf zum Abschluss des 18. Spieltags nur noch Lukas Hinterseer (75.).



IOC sperrt russischen Bobfahrer lebenslang - 35 Fälle abgeschlossen



Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den russischen Bobfahrer Alexej Wojewoda lebenslang für alle olympischen Wettbewerbe gesperrt. Er hatte bei den Winterspielen 2014 in Sotschi zweimal Gold gewonnen. Wie in den bisherigen Fällen begründete das IOC die Sanktionen am Montag mit «forensischen und analytischen Dopinguntersuchungen» der Kommission unter dem Vorsitz des Schweizers Denis Oswald. In einem weiteren Fall seien die Akten geschlossen worden, heißt es in der Mitteilung. Damit sind jetzt 35 der aktuell 46 Fälle abgeschlossen.

Rad-Organisation fordert Team Sky zur Froome-Suspendierung auf



Berlin (dpa) - Die Bewegung für einen sauberen Radsport (MPCC) hat das Team Sky aufgefordert, Tour-de-France-Sieger Chris Froome bis zur Klärung seiner verdächtigen Dopingprobe zu suspendieren. Diese Maßnahme würde Spannungen unter den Managern und Fahrern im Radsport verhindern, teilte die MPCC mit. Der viermalige Toursieger Froome war in einer Kontrolle bei der Vuelta am 7. September mit 2000 Nanogramm des Asthmamittels Salbutamol im Urin aufgefallen.

Skirennfahrer Olsson gewinnt Parallel-Riesenslalom in Alta Badia



Alta Badia (dpa) - Matts Olsson hat den Parallel-Riesenslalom von Alta Badia gewonnen und seinen ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Der Schwede setzte sich am Montagabend im Finale knapp gegen Henrik Kristoffersen aus Norwegen durch. Dritter wurde der sechsmalige Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher aus Österreich. Alexander Schmid war als einziger deutscher Starter in der ersten Runde gegen Kristoffersen nach einem kleinen Malheur ausgeschieden.

Ethik-Kommission des DFB: 30 Fälle in einem Jahr



Frankfurt/Main (dpa) - Die Ethik-Kommission des Deutschen Fußball-Bundes hat im ersten Jahr ihres Bestehens 30 Fälle behandelt. 14 Fälle sind bereits abgeschlossen, bei 16 weiteren sei eine Entscheidung des Gremiums noch offen, sagte Klaus Kinkel, Vorsitzender der unabhängigen Ethik-Kommission, am Montag in Frankfurt/Main. Es war das erste Mal, dass die Kommission über ihre Arbeit Auskunft gab. «Wir haben die Intention, dem DFB zu helfen und nicht Super-Themen zu setzen», sagte der frühere Bundesminister.

Trotz Mitgliedervotum: 1860 München setzt Kooperation mit Ismaik fort



München (dpa) - Trotz eines Mitgliedervotums des TSV 1860 München wird die Zusammenarbeit des Fußball-Viertligisten mit dem umstrittenen Investor Hasan Ismaik vorerst fortgesetzt. Die von den Vereinsmitgliedern im Juli formal geforderte Kündigung der Kooperation mit der Beteiligungsgesellschaft des Geldgebers innerhalb von sechs Monaten wird nicht ausgesprochen. Das Präsidium und der Verwaltungsrat der «Löwen» haben dies nach Angaben vom Montag in einer Sitzung am 15. Dezember gemeinsam beschlossen. Ein juristisches Gutachten habe ergeben, dass die Umsetzung des Mitgliederbeschlusses derzeit unter anderem die Handlungsmöglichkeiten einschränken würde.

Medien: RB Leipzigs Compper vor Wechsel zu Celtic Glasgow



Leipzig (dpa) - Marvin Compper steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von RB Leipzig zum schottischen Fußball-Meister und -Pokalsieger Celtic Glasgow. Wie die «Bild» und die «Leipziger Volkszeitung» am Montag schrieben, müsse der 32-Jährige nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen. Der Vertrag solle dann nächste Woche unterschrieben werden. Compper spielt seit 2014 bei RB.

Ein Spiel Sperre für Hertha-Verteidiger Torunarigha



Frankfurt/Main (dpa) - Abwehrspieler Jordan Torunarigha von Hertha BSC ist nach seiner Roten Karte am Sonntag für ein Bundesliga-Spiel gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag. Der 20-Jährige hatte am Vortag beim 3:2-Sieg der Berliner bei RB Leipzig bereits in der siebten Minute wegen einer Notbremse gegen Timo Werner die Rote Karte gesehen.

DTM verändert für 2018 ihren Renn-Kalender



Stuttgart (dpa) - Moskau gehört in der kommenden Saison nicht mehr zum Programm des Deutschen Tourenwagen-Masters. Erstmals werden dafür Rennen auf der Strecke im italienischen Misano ausgetragen. Das geht aus dem Kalender mit insgesamt zehn Veranstaltungen und 20 Rennen hervor, die die DTM-Dachorganisation ITR am Montag für 2018 veröffentlichte. 20 Rennen in einer Saison hat es zuletzt 1994 gegeben. Die Traditionsstrecke Brands Hatch im Südosten Londons kehrt nach vier Jahren Pause wieder in den DTM-Kalender zurück.

Löwen-Protest gegen Reduzierung der Champions-League-Startplätze



Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben gegen die Reduzierung der deutschen Champions-League-Startplätze auf zwei Mannschaften protestiert. «Die Champions League beraubt sich eines ihrer Zugpferde», sagte die Geschäftsführerin des deutschen Handball-Meisters, Jennifer Kettemann, dem «Mannheimer Morgen» (Montag). Sie bedauere die Entscheidung, «da die deutschen Champions-League-Teilnehmer sich über Jahre nicht nur als sportliche Aushängeschilder für den gesamten Wettbewerb, sondern auch als Publikumsmagnete erwiesen haben.»