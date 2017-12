Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat die Krise des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga vor der Winterpause noch verschärft. Mit dem hochverdienten 3:1 (1:0)-Heimsieg rückte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Freitagabend auf Tabellenplatz vier vor. Die Hanseaten bleiben zunächst 16., sie müssten aber auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern, wenn Werder Bremen am Samstag gegen Mainz nicht verliert. Für den achten Saisonsieg der Mannschaft vom Niederrhein sorgten der Belgier Thorgan Hazard (9. Minute) und der Brasilianer Raffael (74./79.). Das 1:1 für die Gäste hatte vor 51.409 Zuschauern im Borussia-Park der ehemalige Gladbacher André Hahn erzielt (53.).

Heimniederlagen für Braunschweig und Union Berlin in der 2. Liga

Berlin (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat am Freitagabend mit einem 1:0 (1:0)-Sieg bei Eintracht Braunschweig zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Davor Lovren (9. Minute) erzielte vor 19.725 Zuschauern im Braunschweiger Eintracht-Stadion das Tor für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, die nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Serie erstmals wieder gewann. Auch der 1. FC Union Berlin kassierte eine bittere Heimniederlage. Im zweiten Spiel unter Trainer André Hofschneider unterlagen die Köpenicker dem FC Ingolstadt trotz eigener Führung mit 1:2 (0:0).

Hoffenheim-Mäzen Hopp bekräftigt: Nagelsmann bleibt bis 2019

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim wird seinen umworbenen Trainer Julian Nagelsmann im kommenden Sommer definitiv nicht ziehen lassen. «Julian weiß, dass wir darauf bestehen, dass der Vertrag, den wir mit ihm geschlossen haben, erfüllt wird», sagte TSG-Mäzen Dietmar Hopp in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). «Bis zum 30. Juni 2019 bleibt er in Hoffenheim.» Der 30 Jahre alte Nagelsmann war zuletzt als heißer Kandidat bei Borussia Dortmund gehandelt worden.

Heintz und Hentke Schwimm-Europameister auf der Kurzbahn

Kopenhagen (dpa) - Philip Heintz ist Schwimm-Europameister über 200 Meter Lagen. Einen Tag nach Silber über die doppelte Distanz schlug der 26-Jährige am Freitag bei der Kurzbahn-EM in Dänemark nach 1:52,41 Minuten als Erster an. Silber ging mit einem Rückstand von 86 Hundertstelsekunden an Andreas Vazaios aus Griechenland, Bronze an den Norweger Tomoe Zenimoto mit einer Zeit von 1:54,16 Minuten. Franziska Hentke verteidigte ihren Titel über 200 Meter.

FIFA prüft Spaniens Fußball-Verband - Mögliche Folgen für WM

Madrid (dpa) - Die FIFA hat dem spanischen Fußballverband RFEF in einem Schreiben eine staatliche Einmischung in interne Angelegenheiten vorgeworfen. Der Weltverband bestätigte in einer Mitteilung, dass Delegationen der FIFA und der UEFA nach Madrid entsandt werden sollen, um die Situation zu prüfen. Die Verbände der einzelnen Länder müssten unabhängig von jeder Einflussnahme Dritter agieren. Schlimmstenfalls könnte laut der Zeitung «El Pais» Spanien von der WM 2018 in Russland ausgeschlossen werden.

Timo Boll bei World Tour Grand Finals im Halbfinale

Astana (dpa) - Tischtennis-Profi Timo Boll hat bei den World Tour Grand Finals in Kasachstan das Halbfinale erreicht. Der 36-Jährige besiegte den Hongkong-Chinesen Wong Chun Ting am Freitag mit 4:2 Sätzen. In der Runde der besten Vier trifft der Welt-Tischtennis- Spieler des Jahres 2017 am Samstag auf den Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong aus China, der seinen Doppelpartner und Landsmann Xu Xin mit 4:1 Sätzen schlug.

Tennisspielerin Siegemund nach Kreuzbandriss: Melbourne wohl zu früh

Stuttgart/Melbourne (dpa) - Tennisspielerin Laura Siegemund hält die Chance auf eine Teilnahme an den Australian Open nach ihrem Kreuzbandriss für gering. «Das ist nach jetzigem Stand zu früh. Ich habe gemeldet, aber pro forma. Ich werde mir da jetzt keinen Druck machen», sagte die 29-Jährige aus Metzingen am Freitag der dpa. Ganz ausschließen möchte sie einen Start in Melbourne aber nicht. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt dort am 15. Januar.

Kraft gewinnt Quali in Engelberg - Freitag und Eisenbichler stark

Engelberg (dpa) - Der Österreicher Stefan Kraft hat die Qualifikation der Skispringer für den Weltcup-Wettbewerb in Engelberg gewonnen und dabei zwei Deutsche nur knapp hinter sich gelassen. Richard Freitag (132 Meter) als Zweiter und Markus Eisenbichler (128 Meter) als Dritter landeten knapp hinter dem Weltmeister, dem mit 134,5 Metern die Tagesbestweite gelang. Die sieben DSV-Adler qualifizierten sich geschlossen für das Einzel am Samstag (16.00 Uhr/ZDF).