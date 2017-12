Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

BERLIN (dpa) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat nach seinem auffälligen Befund bei einer Doping-Probe seine Unschuld beteuert und die volle Unterstützung bei der Aufklärung des Falles angekündigt. «Ich kann verstehen, dass das für viele Leute ein großer Schock ist, aber ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe: Ich habe keine Regeln gebrochen. Ich habe nicht mehr als die erlaubte Menge genommen und bin mir sicher, dass am Ende des Tages die Wahrheit erzählt werden wird», sagte Froome in einem Interview des britischen Senders BBC.



Stöger vor Heimdebüt mit BVB: «Die Stimmung ist ein wenig gelöster»



Dortmund (dpa) - Nach dem perfekten Einstand mit dem 2:0 beim FSV Mainz 05 hofft Peter Stöger auf ein erfolgreiches Heimdebüt als Trainer von Borussia Dortmund. Dem Top-Spiel zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/Sky) blickt der Österreicher mit großer Vorfreude entgegen. «Ich freue mich sehr auf dieses Spiel», sagte Stöger am Donnerstag. Als Kölner Trainer habe er die «Gelbe Wand» zuweilen als «erdrückend» empfunden. Nach dem Sieg in Mainz sei die Stimmung im Team schon «ein wenig gelöster», berichtete Stöger.

Timo Boll gewinnt Auftaktspiel bei World Tour Grand Finals



Astana (dpa) - Tischtennis-Profi Timo Boll hat bei den World Tour Grand Finals im kasachischen Astana das Viertelfinale erreicht. Der 36-Jährige besiegte am Donnerstag in seinem Auftaktmatch den Japaner Yuya Oshima mit 4:2 Sätzen (11:6, 8:11, 3:11, 12:10, 11:8, 11:6). Bei den Frauen ist die deutsche Nummer zwei Shan Xiaona bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-27. verlor gegen die Chinesin Chen Xingtong mit 1:4 (2:11, 6:11, 10:12, 11:5, 10:12).

Hamburger Hammer boxt gegen Powetkin um WM-Chance



Jekaterinburg (dpa) - Der Hamburger Profiboxer Christian Hammer kämpft um eine WM-Chance. Der 30 Jahre alte Schwergewichtler steht am Freitag (17.00 Uhr/Sky) im russischen Jekaterinburg dem russischen Olympiasieger Alexander Powetkin gegenüber. Es geht um die internationalen Titel der Verbände WBA und WBO. Der Gewinner erhält die Möglichkeit, Weltmeister Joseph Parker aus Neuseeland (WBO) oder den britischen WBA-Superchampion Anthony Joshua herauszufordern.

Wegen Neuschnees: Programmänderung für Ski-Damen in Val d'Isère



Val d'Isère (dpa) - Die schwierigen Witterungsverhältnisse haben das Rennprogramm der alpine Skirennfahrerinnen am Wochenende in Val d'Isère durcheinandergewirbelt. Statt der ursprünglich geplanten Abfahrt soll am Samstag um 10.30 Uhr ein Super-G ausgefahren werden, der zuletzt in St. Moritz ausgefallen war. Der Weltverband FIS teilte am Donnerstag mit, dass über das weitere Programm in Frankreich noch nicht entschieden wurde, etwa ob die Abfahrt auf Sonntag verschoben wird. An dem Tag steht eigentlich ein Super-G im Programm.

NBA: Theis gewinnt mit Boston und Zipser mit Chicago



Boston (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA einen Heimsieg gefeiert. Das Spitzenteam der Eastern Conference setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) mit 124:118 (68:59) gegen die Denver Nuggets durch. Der 25-jährige Theis erzielte acht Punkte. Zusätzlich holte er drei Rebounds. Mit 24 Siegen aus 30 Spielen bleibt Boston weiterhin das Maß der Dinge im Osten.

NHL: Greiss verliert mit New York Islanders gegen Dallas



New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn musste sich am Mittwoch (Ortszeit) den Dallas Stars mit 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) geschlagen geben. Der 31-jährige Füssener ersetzte nach etwas mehr als 29 Spielminuten den Slowaken Jaroslav Halák im Tor der Islanders. Die Islanders befinden sich mit 37 Punkten aus 31 Spielen auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference.

Neuer Veranstalter für Verbleib des Tennisturniers in Hamburg



Hamburg (dpa) - Die Chancen auf den Verbleib des Hamburger ATP-Tennisturniers am Rothenbaum steigen. «Wir wollen alles dafür tun, dass wir langfristig in Hamburg das so traditionsreiche Turnier auch weiterhin halten können», sagte Peter-Michael Reichel am Donnerstag dem Hörfunksender NDR 90,3. Der Österreicher hat mit seiner Agentur «Matchmaker» von 2019 an die Veranstaltungsrechte vom Deutschen Tennis Bund (DTB) gekauft. Vor mehreren Wochen hatte der DTB gedroht, das Turnier aus Hamburg abzuziehen, falls es nicht größere Unterstützung durch die Stadt gebe.

Snowboarderin Hofmeister starke Zweite beim Saison-Auftakt



Carezza (dpa) - Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister hat einen exzellenten Start in den Olympia-Winter hingelegt. Die erst 21 Jahre alte Oberbayerin fuhr beim Parallel-Riesenslalom im Skigebiet Carezza in Südtirol auf Platz zwei. Im ersten Weltcup-Finale ihrer Karriere musste sie sich der zweimaligen tschechischen Weltmeisterin Ester Ledecka geschlagen geben. Hofmeister feierte am Donnerstag das beste Ergebnis ihrer noch jungen Laufbahn und das erst dritte Podium im Weltcup. Mit dem Erfolg in den Dolomiten schaffte sie souverän die deutsche Norm für die Winterspiele im Februar in Pyeongchang.