Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.16

Rostow am Don (dpa) - FC Bayern verliert in Rostow und wird nur Gruppenzweiter

Der FC Bayern München hat in der Champions League überraschend mit 2:3 (1:1) bei FK Rostow verloren und beendet die Vorrundengruppe D damit nur als Tabellenzweiter. Es war nach dem 0:1 gegen Borussia Dortmund am Samstag innerhalb von vier Tagen die zweite bittere Niederlage für den deutschen Fußball-Meister. Für die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Bayern traf zunächst Douglas Costa (35.), noch vor der Pause glich Sardar Azmoun (44.) aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Dimitri Polos per Foulelfmeter das 2:1 (49.) für die Russen, Juan Bernat glich drei Minuten später aus. Mit einem Freistoß sorgte Christian Noboa (67.) für den Endstand. Am Abend schlug Atlético Madrid die PSV Eindhoven mit 2:0, so dass die Bayern keine Chance mehr auf den Gruppensieg haben.

Gladbach raus aus Champions League - Quali für Europa League fix

Borussia Mönchengladbach hat trotz eines Teilerfolgs gegen Manchester City und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League verpasst. Immerhin sicherte sich der Fußball-Bundesligist mit dem 1:1 (1:1) am Mittwoch als Dritter der Vorrundengruppe C vorzeitig den Platz in der K.o.-Phase der Europa League. Raffael brachte die Gladbacher in der 23. Minute in Führung, David Silva (45.+1) erzielte den Ausgleich. Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt: Gladbachs Lars Stindl sah ebenso Gelb-Rot (51.) wie Manchesters Fernandinho (63.). ManCity steht als Zweiter hinter dem FC Barcelona sicher im Achtelfinale.

Messi trifft zweimal für Barcelona - Arsenal und Paris spielen 2:2

Lionel Messi hat am Mittwoch dem FC Barcelona mit seinen zwei Toren zum 2:0 (1:0) gegen Celtic Glasgow den vorzeitigen Sieg in der Gruppe C der Fußbal-Champions-League beschert. Es waren seine Tore 91 und 92 in der Geschichte der Königklasse, mit denen er Spitzenreiter Cristiano Ronaldo (Real Madrid/95 Tore) einen gehörigen Schritt näher rückte. Gleichfalls als Gruppen-Erster steht Atletico Madrid nach dem 2:0 (0:0) über den PSV Eindhoven fest.

Betrugsvorwürfe: Staatsanwalt fordert zwei Jahre Haft für Neymar

Im Steuerstrafverfahren gegen Fußballstar Neymar hat die spanische Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe für den Profi des FC Barcelona gefordert. In seiner nun vorgelegten Anklageschrift sah der zuständige Staatsanwalt am Nationalen Gerichtshof in Madrid, José Perals, auch eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro für angebracht, wie Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Justiz berichteten. Die Prozesseröffnung war Anfang November vom Untersuchungsrichter in Madrid gebilligt worden. Wann es zur Gerichtsverhandlung kommt, ist noch offen.

Gareth Bale fehlt Real Madrid wohl verletzt beim Clasico in Barcelona

Real Madrid muss im Clasico gegen den FC Barcelona wohl auf Gareth Bale verzichten. Der walisische Nationalspieler hat sich eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, teilte Real Madrid am Mittwoch mit. Der spanische Rekordmeister nannte keinen Zeitpunkt, wann Bale wieder spielen kann, allerdings ist bei ähnlichen Verletzungen ein Ausfall von rund drei Wochen üblich. Der 27-Jährige zog sich die Verletzung am Dienstag in der Champions League beim 2:1-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon zu und musste in der 58. Minute ausgewechselt werden. Der Clasico beim FC Barcelona steht am 3. Dezember auf dem Spielplan der Primera Division.

Kiel nimmt Revanche: Champions-League-Sieg in Flensburg

Der THW Kiel hat für die historische Heimniederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt vor drei Tagen Revanche genommen. Der Handball-Rekordmeister setzte sich am Mittwochabend in der Champions League mit 26:25 (17:13) bei den Flensburgern durch. Die Kieler (8:8 Punkte) bleiben zwar Fünfter in der Vorrundengruppe A, verkürzten aber den Rückstand auf die drittplatzierten Flensburger (9:7) auf einen Zähler. Beide Teams halten in der Königsklasse Kurs auf das Achtelfinale.

Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen neuer Tabellenführer

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Der Meister kam am Mittwochabend zu einem 33:23 (16:13) bei GWD Minden und löste den punktgleichen THW Kiel (beide 22:2) aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz an der Spitze ab.

EHC München bleibt nach Sieg in Bremerhaven DEL-Spitzenreiter

Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat seine Tabellenführung in der DEL verteidigt. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) und feierten den achten Sieg in Serie. Die Münchner haben nach dem 16. Saisonerfolg 47 Punkte.

Kasachischer Gewichtheber Iljin muss Olympia-Goldmedaillen abgeben

Der zweimalige Gewichtheber-Olympiasieger Ilja Iljin aus Kasachstan muss seine beiden Goldmedaillen von den Spielen 2008 und 2012 zurückgeben. Das teilte das Nationale Olympische Komitee des Landes am Mittwoch mit. Der 28-Jährige wurde bereits im Sommer bei Nachtests des Dopings überführt. Iljin hatte 2008 in Peking und 2012 in London Gold in der 94-Kilogramm-Klasse gewonnen. In den Proben wurden die Dopingmittel Stanozolol und Turinabol gefunden, hatte das Internationale Olympische Komitee im Sommer erklärt.