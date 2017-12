Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

KÖLN (dpa) - Die Führung des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich nach der frustrierenden 3:4 (3:0)-Niederlage gegen den SC Freiburg und nach lauten «Vorstand raus»-Rufen in einem Offenen Brief an die Fans gewandt. Dabei gestanden Präsident Werner Spinner und die Vizes Toni Schumacher und Markus Ritterbach eigene Fehler ein, stellten aber auch dem früheren Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Ex-Trainer Peter Stöger kein gutes Zeugnis aus. Einen Rücktritt schloss der Vorstand aber aus. Man müsse selbstkritisch eingestehen, dass ein großer Teil der schwierigen Lage selbstverschuldet sei, hieß es.

Deutsche Handball-Frauen im WM-Achtelfinale ausgeschieden

Magdeburg (dpa) - Für die deutschen Handball-Frauen haben sich die Hoffnungen auf die erste WM-Medaille seit zehn Jahren nicht erfüllt. Das Team von Bundestrainer Michael Biegler verlor am Sonntag im Achtelfinale gegen den EM-Vierten Dänemark mit 17:21 (7:11) und schied beim Heim-Turnier vorzeitig aus. Vor 4.133 Zuschauern in Magdeburg war Xenia Smits mit sechs Toren beste Werferin für die DHB-Auswahl, die im Angriff eine enttäuschende Leistung ablieferte. Damit endet die Amtszeit von Biegler, der das Amt an den Niederländer Henk Groener übergibt.

Hertha mit Remis in Augsburg - Hoffenheim verliert in Hannover

Augsburg (dpa) - Mit einem Treffer in der Nachspielzeit hat Hertha BSC beim FC Augsburg ein glückliches Remis erkämpft. Beide Teams trennten sich am Sonntag zum Abschluss des 15. Spieltages der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0). Caiuby hatte in der 74. Minute die Augsburger in Führung gebracht. Der eingewechselte Salomon Kalou (90.+1) glich kurz vor dem Abpfiff für die Berliner aus. Die TSG 1899 Hoffenheim hatte zuvor den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verlor bei Hannover 96 mit 0:2 (0:0). Die Tore für Hannover erzielten Niclas Füllkrug (59.) und Martin Harnik (85.).

Man City vergrößert Vorsprung mit 2:1 gegen Man United auf elf Punkte

Manchester (dpa) - Tabellenführer Manchester City hat auf dem Weg zur englischen Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Schritt gemacht. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntag im Lokalderby bei Rekordmeister Manchester United mit 2:1 (1:1) durch und vergrößerte den Abstand zum Tabellenzweiten damit auf elf Punkte. Das Team von Coach José Mourinho bleibt mit 35 Punkten auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle - vor Meister FC Chelsea (32 Punkte), den FC Liverpool (30) und Arsenal (29). Man United verpasste im Old Trafford auch den Vereinsrekord von wettbewerbsübergreifend 41 Heimspielen ohne Niederlage.

FC Barcelona behauptet Vorsprung - 2:0-Sieg in Villarreal

Villarreal (dpa) - Der FC Barcelona kann doch noch siegen: Nach zwei Unentschieden in der spanischen Fußball-Liga nahm der Tabellenführer am Sonntagabend die schwere Hürde beim FC Villarreal und gewann mit 2:0 (0:0). Die Treffer erzielten Luis Suárez (72. Minute) und Lionel Messi (82.). Barça (39 Punkte) verteidigte damit seinen Vorsprung an der Spitze der Primera División. Die Verfolger hatten zuvor ihre Spiele ebenfalls gewonnen. Der FC Valencia (34) schlug Celta de Vigo mit 2:1 (1:0), Atlético Madrid (33) kam bei Betis Sevilla zu einem 1:0 (1:0)-Sieg, Real Madrid (31) fertigte den FC Sevilla mit 5:0 (5:0) ab.

Deutscher Doppelsieg in Titisee: Freitag gewinnt vor Wellinger

Titisee-Neustadt (dpa) - Richard Freitag hat beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt den nächsten Sieg für die deutschen Skispringer errungen. Bei schwierigsten Windbedingungen landete der Sachse am Sonntag bei dem dreimal verschobenen Wettkampf bei 145 Metern und schlug damit auch seinen Teamkollegen Andreas Wellinger, der mit 139 Metern Zweiter wurde. Der dritte Platz ging an Daniel Andre Tande aus Norwegen. Große Mengen Neuschnee, starker Wind und am Nachmittag einsetzender Regen hatten die Austragung deutlich erschwert. Wegen der schlechten Witterung war der Start zunächst dreimal verschoben worden. Schließlich wurde nur ein Durchgang ausgetragen.

Flensburgs Handballer mit bitterem 27:35 gegen Kiel

Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben innerhalb von elf Tagen das zweite Heimspiel gegen den THW Kiel verloren. Nach dem 30:33 in der Champions League gab es am Sonntag im Bundesliga-Duell ein deutliches 27:35 (16:19). Dadurch büßte die SG die Tabellenführung ein und rutschte hinter die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen auf Platz drei ab. Beste Werfer waren Rasmus Lauge mit sieben Toren für Flensburg und Niclas Ekberg mit acht Treffern für den deutschen Rekordmeister.

Russland nur noch provisorisches Mitglied im Biathlon-Weltverband

Hochfilzen (dpa) - Als Folge des Doping-Skandals ist Russland künftig nur noch provisorisches Mitglied im Biathlon-Weltverband IBU. Der Russische Biathlon-Verband RBU hat damit bei Kongressen kein Stimmrecht mehr, darf aber weiter an allen IBU-Veranstaltungen teilnehmen. Die Strafmaßnahme ist zunächst bis zum Ende der Saison 2017/2018 befristet. Dies beschloss die IBU-Exekutive auf ihrer Sitzung am Rande des Weltcups in Hochfilzen, wie IBU-Präsident Anders Besseberg am Sonntag bei einer Pressekonferenz bekanntgab.

Deutsche Reiter ohne Chance bei Weltcup in La Coruña

La Coruña (dpa) - Die deutschen Springreiter sind beim Weltcup in La Coruña leer ausgegangen. Marcus Ehning aus Borken wurde am Sonntag im Nordwesten Spaniens auf Cornado 14. Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum aus Riesenbeck mit Chacon und der in Belgien lebende Daniel Deusser auf Cornet kamen nur auf die Ränge 31 und 32. Den Sieg sicherte sich die Australierin Edwina Tops-Alexander auf California, die sich im Stechen mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt durchsetzte und 108.900 Euro kassierte. Zweiter wurde der Österreicher Max Kühner auf Chardonnay vor dem Spanier Manuel Fernandez Saro. La Coruña war die siebte Etappe von 13 Weltcup-Stationen in der Westeuropaliga, aus der sich 18 Reiter für das Finale im April in Paris qualifizieren.