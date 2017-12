Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

BERLIN (dpa) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist mit Juventus Turin ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Der italienische Meister gewann am letzten Spieltag der Gruppenphase am Dienstag bei Olympiakos Piräus mit 2:0 (1:0) und belegt in der Gruppe D den 2. Platz hinter dem FC Barcelona. Außerdem qualifizierten sich Manchester United, der FC Basel und der italienische Club AS Rom für die K.o.-Runde. Manchester United sicherte sich in der Gruppe A mit dem 2:1 (0:1) gegen ZSKA Moskau Platz eins vor Basel. Die Schweizer siegten bei Benfica Lissabon mit 2:0 (1:0). Die Roma bezwang FC Karabach Agdam 1:0 (0:0) und belegt Rang eins vor dem bereits qualifizierten FC Chelsea.



Steinhaus und Brych «Weltschiedsrichter des Jahres 2017»



Frankfurt/Main (dpa) - Bibiana Steinhaus und Felix Brych sind die «Weltschiedsrichter des Jahres 2017». Diese von Experten und Medienvertretern aus 91 Ländern getroffene Entscheidung gab die International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) am Dienstag bekannt. Die Abstimmung ist allerdings wegen ihrer intransparenten Kriterien umstritten. Steinhaus und Brych leiteten in diesem Jahr die Champions-League-Finals bei den Frauen und Männern.

Nach Videobeweis: Vier Spiele Sperre für Bayer-Spieler Wendell



Frankfurt/Main (dpa) - Der Leverkusener Verteidiger Wendell ist vom DFB-Sportgericht wegen rohen Spiels für vier Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag mit. Wendell sah im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) am Samstag nach einem Foul an Gonzalo Castro in der 41. Minute die Rote Karte. Schiedsrichter Robert Hartmann hatte dem Brasilianer zunächst Gelb gezeigt, schwenkte nach Ansicht der TV-Bilder aber auf Rot um. Von den vier Partien Sperre ist ein Spiel zur Bewährung ausgesetzt.

DHB-Frauen nach Remis gegen Serbien vorzeitig im WM-Achtelfinale



Leipzig (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen haben bei der Heim-WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die DHB-Auswahl trennte sich am Dienstag vor 3.871 Zuschauern in Leipzig gegen Serbien mit 22:22 (9:11) und bleibt damit nach zuvor zwei Siegen ungeschlagen. Beste Werferin im Team von Bundestrainer Michael Biegler war Svenja Huber mit fünf Toren. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am Mittwoch (18.00 Uhr) der punktlose Gruppenletzte China. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Freitag gegen Vize-Weltmeister Niederlande.