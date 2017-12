Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.17

KÖLN (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich am Sonntag von Trainer Peter Stöger getrennt. Das gab der Verein am Tag nach dem 2:2 des Tabellenletzten beim FC Schalke 04 bekannt. Bis zur Winterpause werde U19-Trainer Stefan Ruthenbeck die FC-Profis betreuen, hieß es in der Mitteilung. Nach Andries Jonker beim VfL Wolfsburg, Carlo Ancelotti bei Bayern München und Alexander Nouri bei Werder Bremen ist es die vierte vorzeitige Trennung zwischen Clubs und Trainern in der aktuellen Saison. Der 51 Jahre alte Stöger betreute die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013. 2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der Vorsaison schafften die Kölner erstmals wieder die Teilnahme am Europacup.

Biathletin Herrmann gewinnt auch Verfolgung von Östersund

Östersund (dpa) - Die frühere Langläuferin Denise Herrmann hat beim Weltcup-Auftakt in Östersund den zweiten Weltcupsieg ihrer noch jungen Biathlon-Karriere gefeiert. Zwei Tage nach dem Erfolg im Sprint setzte sich die 28-Jährige am Sonntag auch in der Verfolgung durch. Nur 19 Monate nach ihrem Umstieg zu den Skijägern ist Herrmann damit neben der erkrankt fehlenden Weltmeisterin Laura Dahlmeier eine weitere Siegläuferin im deutschen Team. Herrmann leistete sich im Jagdrennen nur zwei Fehler und hatte nach 10 Kilometern 25,8 Sekunden Vorsprung vor der fehlefrei gebliebenen Sprint-Zweiten Justine Braisaz aus Frankreich. Dritte wurde die Norwegerin Marthe Olsbu.

Union verpasst Sprung auf Relegationsrang - Heimsieg für Dresden

Berlin (dpa) - Union Berlin hat den Sprung auf den Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hauptstädter verloren am Sonntag mit 1:2 (1:1) beim VfL Bochum und bleiben damit hinter Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg weiter Vierter. Aufsteiger Jahn Regensburg schob sich mit einem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Darmstadt 98 in die obere Tabellenhälfte. Der Absteiger aus Hessen steht nach dem zehnten sieglosen Spiel in Serie nur noch auf Rang 16. Dynamo Dresden gelang im sächsischen Duell mit Erzgebirge Aue ein souveräner 4:0 (2:0)-Erfolg.

Rydzek schrammt am Podest vorbei - Andersen gewinnt zum zweiten Mal

Lillehammer (dpa) - Ein Bummelrennen der Verfolger hat dem Norweger Espen Andersen den zweiten Weltcup-Sieg in der Nordischen Kombination beschert. Andersen setzte sich am Sonntag als Sprungbester im 10-Kilometer-Lauf in 26:25,1 Minuten durch. Hinter ihm sicherten Jan Schmid und Jörgen Graabak mit 3,4 beziehungsweise 4,2 Sekunden Rückstand Norwegen einen Dreifacherfolg. Weltmeister Johannes Rydzek musste sich nur um 0,1 Sekunden gegen Graabak geschlagen geben und wurde Vierter. Björn Kircheisen als 14. und Eric Frenzel als 15. sicherten sich noch Weltcup-Punkte.

Handballerin Stolle rückt ins deutsche WM-Team - Bölk wartet weiter

Leipzig (dpa) - Alicia Stolle ist von Bundestrainer Michael Biegler als Ersatz für die verletzte Kim Naidzinavicius in den WM-Kader der deutschen Handballerinnen berufen worden. Die 21-Jährige vom Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe nimmt den Platz von Naidzinavicius ein, die wegen eines im Auftaktspiel gegen Kamerun erlittenen Kreuzbandrisses bereits abgereist ist. Weiter im Wartestand befindet sich Emily Bölk, die nach ihrer im Training erlittenen Fußverletzung auch im zweiten Vorrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Asienmeister Südkorea am Sonntagabend (20.30 Uhr) nicht im Aufgebot stand.

Neureuther schließt Karriereende aus: «So werde ich nicht aufhören»

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Ski-Star Felix Neureuther glaubt nach seinem Kreuzbandriss weiter an eine Olympia-Teilnahme im Februar und hat ein baldiges Karriereende ausgeschlossen. «Egal, ob das mit Olympia klappt oder nicht. Nein, so werde ich nicht aufhören. Mein Kampfgeist ist geweckt, um wieder dahin zu kommen, wo ich war», sagte der 33-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag». Auf die Frage, wie sein Plan für Olympia aussehe, antwortete er: «Dass ich in sechs Wochen wieder auf Ski stehe! Ich muss trainieren, bestenfalls ein Rennen vor Olympia fahren. Das ist fest in meinem Kopf eingebrannt.» Zur Debatte stehe bei diesem Plan nur der Slalom.

Flensburg erobert Tabellenführung - Duvnjak-Comeback in Kiel

Minden (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat durch einen 34:30 (18:13)-Auswärtssieg bei GWD Minden erstmals seit dem ersten Spieltag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Mit 25:5 Zählern zog der Vizemeister am Sonntag dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Rivalen Füchse Berlin vorbei. Die TSV Hannover-Burgdorf schob sich dank eines 28:22 (12:12)-Heimsieges gegen Altmeister VfL Gummersbach mit 23:7 Punkten auf Rang drei vor. Große Freude herrschte beim THW Kiel. 228 Tage nach seiner Knieoperation kehrte Kapitän Domagoj Duvnjak am Samstag auf das Parkett zurück und trug mit drei Toren zum souveränen 33:24 (17:13)-Erfolg gegen Schlusslicht TV Hüttenberg bei.

Deutsche Staffel holt vierten Rodel-Sieg in Altenberg

Altenberg (dpa) - Die deutschen Rodler haben am Sonntag auch das Staffel-Rennen beim Weltcup in Altenberg gewonnen und damit alle vier Siege in der Heimat behalten. Die Einzelsieger Natalie Geisenberger, Felix Loch und Toni Eggert/Sascha Benecken setzten sich in 2:22,644 Minuten mit über drei Zehntelsekunden Vorsprung vor Österreich durch. Dritter wurde Italien.

Deutsche Handballerinnen feiern zweiten Sieg bei Heim-WM

Leipzig (dpa) - Deutschlands Handballerinnen haben bei der Heim-WM ihren zweiten Vorrundensieg gefeiert. Nach dem 28:15 zum Auftakt gegen Kamerun gewann das Team von Bundestrainer Michael Biegler am Sonntag vor 5.794 Zuschauern in Leipzig auch das zweite Vorrundenspiel gegen Südkorea 23:18 (11:10). Mit 4:0 Punkten bleibt die DHB-Auswahl damit unbesiegt. Friederike Gubernatis war in einer lange umkämpften Partie mit sieben Toren beste deutsche Werferin. Nächster Gegner ist am Dienstag Serbien. Mit einem Erfolg gegen den WM-Zweiten von 2013 würde der WM-Gastgeber bereits vorzeitig die K.o.-Runde erreichen und alle Trümpfe im Kampf um den Gruppensieg in der Hand halten.

Luitz Dritter bei Riesenslalom von Beaver Creek - Hirscher siegt

Beaver Creek (dpa) - Stefan Luitz ist beim Riesenslalom von Beaver Creek starker Dritter geworden und hat dem Deutschen Skiverband den nächsten Erfolg beschert. Der Allgäuer musste sich am Sonntag als Führender des ersten Durchgangs nur Marcel Hirscher aus Österreich und dem Norweger Henrik Kristoffersen geschlagen geben. Luitz feierte das fünfte Weltcup-Podium seiner Karriere. Just im ersten Rennen nach dem Verletzungs-Aus von Erfolgsgarant Felix Neureuther schaffte der 25-Jährige damit souverän die Qualifikation für Olympia und lässt von Edelmetall bei den Winterspielen träumen. Fritz Dopfer wurde 20.

Wolfsburg schlägt Gladbach - Borussia verpasst Sprung auf Platz zwei

Wolfsburg (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat den Sprung auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga verpasst. Bei der Rückkehr von Trainer Dieter Hecking zu seinem ehemaligen Verein VfL Wolfsburg verloren die Gladbacher am Sonntag überraschend deutlich 0:3 (0:2) und bleiben damit Vierter. Die Niedersachsen verschafften sich Luft im Abstiegskampf und verbesserten sich durch den Sieg auf Platz elf. Für die Wolfsburger schossen vor 24.265 Zuschauern Yunus Malli (4.), Daniel Didavi (25.) und Josuha Guilavogui (71.) die Tore. Hecking war am Anfang der vergangenen Saison in Wolfsburg beurlaubt worden.

Nächster Sieg für DSV-Adler: Wellinger gewinnt in Nischni Tagil

Nischni Tagil (dpa) - Andreas Wellinger hat den nächsten Sieg für die deutschen Skispringer eingefahren. Nur einen Tag nach dem Erfolg von Richard Freitag setzte sich der 22-Jährige am Sonntag im russischen Nischni Tagil durch und sorgte damit vier Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee für ein perfektes Wochenende der DSV-Adler. Der im Weltcup führende Freitag als Zweiter und Markus Eisenbichler (4.) komplettierten das herausragende Teamergebnis für das Team von Bundestrainer Werner Schuster. Stefan Kraft aus Österreich wurde Dritter. Am kommenden Wochenende treten die deutschen Skispringer erstmals in diesem Winter vor heimischer Kulisse in Titisee-Neustadt an.

Berliner Hertha verliert Heimspiel - Frankfurt schon Tabellen-Achter

Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurt ist mit dem sechsten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz acht geklettert. Die Hessen setzten sich im ersten Sonntagsspiel des 14. Spieltages mit 2:1 (0:1) bei Hertha BSC durch. Die Berliner kassierten damit die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit. Dabei hatte Davie Selke (15. Minute) die Gastgeber vor 38 781 Zuschauern im Olympiastadion in Führung geschossen. Marius Wolf (26.) glich noch vor der Pause aus, ehe ausgerechnet der ehemalige Hertha-Profi Kevin-Prince Boateng (80.) den wichtigen Frankfurter Auswärtserfolg sicherte.

Biathlet Lesser wird in Verfolgung Zehnter - Fourcade gewinnt

Östersund (dpa) - Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Östersund in der Verfolgung wegen zu vieler Schießfehler die Podestplätze klar verfehlt. Einen Tag nach Rang drei im Sprint wurde Erik Lesser am Sonntag beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade als bester Deutscher Zehnter. Lesser leistete sich insgesamt sechs Strafrunden und hatte am Ende 1:07,1 Minuten Rückstand auf die Spitze. Zweiter wurde der Slowene Jakov Fak vor Fourcades Landsmann Quentin Fillon Maillet. Arnd Peiffer wurde 15. direkt gefolgt vom Sprint-Fünften Simon Schempp. Der Sprint-Neunte Johannes Kühn kam als 25. ins Ziel, einen Platz dahinter folgte Sprint-Weltmeister Benedikt Doll. Philipp Nawrath wurde 52.

Ski-Ass Rebensburg verpasst Top Ten bei Super-G - Sieg an Weirather

Lake Louise (dpa) - Nach ihrem starken zweiten Platz in der Abfahrt hat Viktoria Rebensburg beim Super-G von Lake Louise keine weitere Top-Platzierung nachgelegt. Die beste deutsche Athletin wurde am Sonntag mit 1,44 Sekunden Rückstand auf Siegerin Tina Weirather aus Liechtenstein 13. «Ich konnte von oben bis unten kein gutes Gefühl aufbauen», sagte sie. Michaela Wenig zeigte als 23. ihre aufsteigende Form. Kira Weidle kam auf Platz 34, Meike Pfister schied aus. Weirather gewann vor der Schweizerin Lara Gut und Nicole Schmidhofer aus Österreich. Sie feierte ihren achten Weltcupsieg. US-Star Lindsey Vonn schied als Mitfavoritin wie in der Abfahrt am Freitag aus.

Der Rücken hält: Golfstar Woods mit starkem Comeback auf den Bahamas

Nassau (dpa) - Golf-Superstar Tiger Woods hat bei seinem ersten Turnier nach der zehnmonatigen Verletzungspause einen starken Eindruck hinterlassen. Der lädierte Rücken bereitete dem 41 Jahre alten Kalifornier an allen vier Tagen auf den Bahamas keinerlei Probleme mehr. Der 14-malige Majorsieger spielte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs des Albany Golf Clubs eine 68er Finalrunde und beendete das Einladungsturnier seiner eigenen Stiftung mit insgesamt 280 Schlägen auf dem geteilten neunten Rang. Den Sieger-Scheck von einer Million Dollar sicherte sich der Amerikaner Rickie Fowler.

Dressurreiterin Werth feiert 35. Saisonsieg

Stockholm (dpa) - Isabell Werth hat ihre Siegesserie beim Reitturnier in Stockholm fortgesetzt und das Top-Ten-Finale gewonnen. Die Dressurreiterin aus Rheinberg setzte sich am Sonntag im Sattel von Emilio durch. Mit 86,875 Prozent siegte die 48-Jährige in der Kür mit Musik vor dem Schweden Patrik Kittel mit Deja (83,000) und feierte bereits ihren 35. Sieg in diesem Jahr. Dritte wurde in Stockholm Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damsey (82,665).

Hitzlsperger ins Präsidium des VfB Stuttgart gewählt

Stuttgart (dpa) - Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist mit großer Mehrheit ins Präsidium des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gewählt worden. 94,2 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten am Sonntag auf der Mitgliederversammlung der Schwaben für den 35-Jährigen. Hitzlsperger war bereits im Sommer nach der Ausgliederung der Profifußball-Abteilung des VfB als Präsidiumsmitglied eingesetzt worden und wurde nun im Amt bestätigt. Neben Hitzlsperger wurde mit dem Unternehmensberater Bernd Gaiser auch der zweite Stellvertreter von Präsident Wolfgang Dietrich mit 82,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.