02.12.17

FREIBURG (dpa) - Der SC Freiburg und der Hamburger SV haben sich in einem Kellerduell der Fußball-Bundesliga 0:0 (0:0) getrennt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erspielten sich die Freiburger am Freitagabend nach dem Wechsel eine leichte Feldüberlegenheit, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Mit dem Remis hält der HSV die Freiburger weiter mit zwei Punkten auf Distanz, die Badener verharren auf dem Relegationsplatz. Für die Hamburger ging eine Serie von fünf Auswärtsniederlagen in Folge zu Ende. Die Freiburger, für die das Remis eigentlich zu wenig war, zeigten im Mittelfeld ansehnliche Kombinationen, erspielten aber kaum Torchancen.



«Spiegel»-Bericht: Beckenbauer-Aussagen in WM-Affäre widerlegt



Frankfurt/Main (dpa) - Franz Beckenbauer gerät in der WM-Affäre einem Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» zufolge weiter unter Druck. Demnach hält die Frankfurter Staatsanwaltschaft seine Zeugenaussagen zu den dubiosen und nach wie vor nicht geklärten Millionen-Zahlungen rund um die Fußball-WM 2006 in Deutschland für nachweislich falsch. Der «Spiegel» beruft sich dabei auf einen Vermerk der Steuerfahndung, wonach Beckenbauers Aussagen mittlerweile eindeutig widerlegt seien. Sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von Beckenbauer gab es zu dem Bericht keinen Kommentar. Im Zentrum des WM-Skandals stehen zwei Millionen-Zahlungen aus den Jahren 2002 und 2005.

Ex-Langäuferin Herrmann gewinnt erstmals Biathlon-Weltcup



Östersund (dpa) - Die frühere Langläuferin Denise Herrmann hat den ersten Biathlon-Weltcup ihrer Karriere gewonnen. Im Sprint von Östersund setzte sich die 28-Jährige am Freitagabend in Östersund trotz einer Strafrunde mit 15,2 Sekunden Vorsprung vor der fehlerfrei gebliebenen Französin Justine Braisaz durch. Dritte wurde ohne Schießfehler Julia Dzyhma aus der Ukraine. Erst vor 19 Monaten war Herrmann, die 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi mit der Langlauf-Staffel Bronze gewonnen hatte, umgestiegen. Es war erst ihr zwölftes Weltcup-Rennen überhaupt.

Starker Start für Skisprung-Frauen: Althaus und Vogt auf dem Podest



Lillehammer (dpa) - Die deutschen Skisprung-Frauen sind mit zwei Podestplätzen in den Olympia-Winter gestartet. Beim ersten Weltcup in Lillehammer landete Katharina Althaus am Freitag auf Platz zwei und damit direkt vor Olympiasiegerin Carina Vogt, die Dritte wurde. Der Sieg ging an die Norwegerin Maren Lundby, die in beiden Durchgängen 96 Meter sprang.

Rafinha will schnelle Entscheidung zu Bayern-Zukunft



München (dpa) - Bayern Münchens Abwehrspieler Rafinha will noch vor dem Jahreswechsel wissen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mit ihm in der Zukunft plant. Der angeblich wechselwillige Brasilianer sagte der «Sport Bild» am Freitag: «Ich möchte mit meinem Management im Dezember einen Termin bei Bayern haben, um Klarheit über meine Zukunft zu bekommen.» Der seit 2011 für München spielende Verteidiger hat keinen Stammplatz und liebäugelt offenbar mit einem Weggang. Interessenten soll es bereits geben.

Bielefeld klettert mit 5:0 gegen St. Pauli Richtung Aufstiegszone



Berlin (dpa) - Arminia Bielefeld hat mit einem Kantersieg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder den Kontakt zur Aufstiegszone hergestellt. Am Freitag bezwangen die Ostwestfalen den FC St. Pauli mit 5:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den fünften Tabellenplatz. St. Pauli konnte seine Talfahrt nicht stoppen und blieb im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Am Tabellenende wird die Lage des 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf immer aussichtsloser. Das Schlusslicht verlor nach einem schweren Patzer von Torwart Jan-Ole Sievers in der Nachspielzeit unglücklich mit 2:3 (0:0) beim 1. FC Heidenheim.