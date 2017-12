Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

MOSKAU (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme an der Gruppen-Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft bestätigt. Putin werde sich vor der im Fernsehen übertragenen Gala-Veranstaltung an diesem Freitag mit ehemaligen Stars des Weltfußballs treffen, unter anderem mit dem Argentinier Diego Maradona und dem Italiener Fabio Cannavaro, teilte der Kreml in Moskau am Donnerstag mit. Zu der mit Spannung erwarteten Ziehung würden mehr als 1.300 Gäste erwartet, hieß es der Agentur Interfax zufolge aus dem Kreml.



Entscheidung über Heldt-Wechsel zu Köln noch nicht gefallen



Hannover (dpa) - Die Zukunft von Sportchef Horst Heldt beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 ist weiter offen. «Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen», sagte Heldt am Donnerstag über Gespräche mit 96-Clubboss Martin Kind über seinen möglichen Wechsel zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln. Er könne weder das eine noch das andere verkünden. «Er hat noch mal klipp und klar untermauert, dass eine Weggang meinerseits für ihn nicht in Frage kommt», berichtete der Manager mit Bezug auf Kind. Der 47 Jahre alte 96-Sportchef war zuletzt von seinem Heimatclub 1. FC Köln umworben worden.

Stöger kritisiert Umgang: Von Vertrauen und Respekt «losgelöst»



Köln (dpa) - Trainer Peter Stöger hat mit deutlich spürbarer Enttäuschung die Entwicklung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln kritisiert und Klarheit über seine Zukunft eingefordert. «Wir haben uns schon von ein paar Werten, die wir in den letzten Jahren gelebt haben, wie zum Beispiel Vertrauen, Respekt und Verantwortung ein Stück weit losgelöst», sagte der Österreicher am Donnerstag. Der Austausch mit Geschäftsführer Alexander Wehrle sei «außergewöhnlich gut. Aber es ist leider im Moment schwierig, diese Werte beisammen zu halten.» Das größte Problem derzeit sei die Unsicherheit monierte der Trainer des Tabellenletzten.

Leipzigs Rangnick schließt Rückkehr auf Trainerbank nicht aus



Leipzig (dpa) - Ralf Rangnick vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat eine Rückkehr auf die Trainerbank nicht ausgeschlossen. «Ich habe immer wieder betont, dass ich mich hier als Sportdirektor sehr wohlfühle. Ich möchte aber nicht komplett ausschließen, irgendwann noch einmal auf die Trainerbank zurückzukehren. Dafür bin ich einfach noch zu jung», sagte der 59-Jährige der «Bild». Rangnick hatte seinen ursprünglich noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag am Sonntag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Regionalliga-Reform: Fußball-Drittligisten fordern Expertenkommission



Leipzig (dpa) - Die Fußball-Drittligisten haben sich gegen einen Schnellschuss bei der anstehenden Auf- und Abstiegsreform der Regionalliga ausgesprochen und stattdessen die Bildung einer Expertenkommission gefordert. Diese solle unter Einbeziehung der 3. Liga nachhaltige, sportlich und finanziell faire Lösungen der Strukturprobleme der Ligen unterhalb der drei bundesweiten Ligen erarbeiten, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der 20 Clubs. Auf dem Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll am 8. Dezember eine Entscheidung fallen.

Skibbe unterschreibt Zweijahresvertrag in Griechenland



Athen (dpa) - Michael Skibbe hat nach der verpassten WM-Qualifikation einen neuen Vertrag als griechischer Nationaltrainer unterschrieben. «Ich bin sehr glücklich, dass mein Vertrag um zwei Jahre verlängert wurde», sagte Skibbe. Der deutsche Coach war mit seinem Team in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland in den Playoffs an Kroatien gescheitert. «Wir haben jetzt die Aufgabe, unsere Fehler zu korrigieren und uns für die EM 2020 zu qualifizieren», fügte der 52-Jährige hinzu.

FIFA: Deutsche Fußball-Fans erwerben fast 28.000 WM-Tickets



Moskau (dpa) - Deutsche Fußball-Fans haben für die WM 2018 in Russland bereits fast 28.000 Tickets gekauft. Nach der ersten Verkaufsphase liege Deutschland mit 27.672 gekauften Karten auf Platz vier, sagte Falk Eller, Ticketing-Chef der FIFA, am Donnerstag in Moskau. Insgesamt wurden demnach in der ersten Runde bereits fast 750.000 Eintrittskarten für WM-Spiele vergeben. Fans aus Russland erwarben mehr als die Hälfte aller Tickets.



Streit um Start des Giro 2018 in Jerusalem weitgehend beigelegt



Tel Aviv (dpa) - Ein politischer Streit um den Start des Giro d'Italia 2018 in Jerusalem ist zumindest teilweise beigelegt worden. Die israelische Regierung hatte dagegen protestiert, dass die Veranstalter des Radrennens auf ihrer Internetseite den Begriff «West-Jerusalem» verwendet hatten. «In Jerusalem, der Hauptstadt Israels, gibt es kein Ost und West», betonten Israels Tourismusminister Jariv Levin und Sportministerin Miri Regev. Die Giro-Veranstalter änderten daraufhin die Startseite des Rennens.

Französischer Paarläufer Massot erhält Einbürgerungsurkunde



Sonthofen (dpa) - Der französische Paarläufer Bruno Massot hat rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen seine deutsche Einbürgerungsurkunde erhalten. «Es ist offiziell! Ich bin Deutsch!», schrieb der WM-Zweite mit Partnerin Aljona Savchenko auf seiner Facebook-Seite. Vier Tage nach dem Erfolg im Grand Prix in Lake Placid holte der 28-Jährige die Urkunde beim Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen ab und postete ein Foto von sich. Zugleich beantragte Massot dort den deutschen Reisepass.

NHL: Holzer gewinnt mit Anaheim gegen St. Louis



St. Louis (dpa) - Die Anaheim Ducks um Nationalspieler Korbinian Holzer haben in der nordamerikanischen NHL einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus Südkalifornien setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) mit 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) gegen die St. Louis Blues durch. Anaheims Antoine Vermette (5. Minute/23.) war mit zwei Treffern der Matchwinner im Spiel. Ducks-Torhüter John Gibson stoppte 37 von 39 Schüssen auf sein Tor. Für den 29-jährigen Holzer war es der zehnte Einsatz der laufenden Spielzeit.

NBA: Nowitzki und Kleber verlieren mit Dallas gegen Brooklyn



Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage am Stück kassiert. Das Team aus Texas musste sich am Mittwoch (Ortszeit) den Brooklyn Nets mit 104:109 (47:48) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte zehn Punkte und holte sieben Rebounds in Spiel. Landsmann Maxi Kleber kam bei der Heimniederlage auf 16 Zähler und ebenfalls sieben Rebounds. Für den 25-Jährigen waren beide Werte persönliche Bestleistungen.

UD Las Palmas entlässt Trainer Ayestarán nach nur zwei Monaten



Las Palmas (dpa) - Der spanische Fußball-Erstligist UD Las Palmas hat nach sieben Niederlagen in neun Pflichtspielen Trainer Pako Ayestarán entlassen. Der 54-Jährige war erst seit zwei Monaten Coach des Clubs auf Gran Canaria gewesen. Die Entscheidung sei nach der 2:3-Heimniederlage im Pokalrückspiel gegen Deportivo La Coruña gefallen, teilte UD Las Palmas am Donnerstag mit. Die Kanaren waren trotz der Schlappe aufgrund ihres 4:1-Hinspielerfolgs ins Achtelfinale eingezogen.

Früherer Tournee-Sieger Diethart nach Sturz auf Weg der Besserung



Schladming (dpa) - Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Thomas Diethart befindet sich nach seinem schweren Trainingssturz auf dem Weg der Besserung. Zwar befinde sich der Skispringer aus Österreich weiter auf der Intensivstation. Erste Nachuntersuchungen zeigten aber eine positive Tendenz, teilte der Österreichische Skiverband am Donnerstag mit. Diethart war bei einem Trainingssprung in Ramsau am Mittwoch gestürzt und hatte sich eine schwere Gehirnerschütterung mit leichter Einblutung ins Gehirn zugezogen.

Deutsche Biathleten im Einzel ohne Podestplatz - Norweger Bö gewinnt



Östersund (dpa) - Die deutschen Biathleten sind im ersten Einzelrennen des Olympia-Winters leer ausgegangen. Im Klassiker über 20 Kilometer lief am Donnerstagabend in Östersund Simon Schempp als Bester des deutschen Sextetts auf Rang 16. Nach zwei Strafminuten hatte der Massenstart-Weltmeister 3:28,2 Minuten Rückstand auf den siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö, knackte aber die halbe Olympia-Norm. Zweiter wurde der Franzose Quentin Fillon Maillet vor seinem Landsmann Martin Fourcade.



FIS verhängt Weltcup-Sperren für sechs russische Skilangläufer



Berlin (dpa) - Die vom Internationalen Olympischen Komitee lebenslang gesperrten sechs russischen Skilangläufer dürfen nun auch im Weltcup nicht mehr starten. Eine Woche, nachdem der Ski-Weltverband dem Sextett grünes Licht gegeben hatte, suspendierte die FIS die Russen am Donnerstag vorläufig mit Wirkung vom 30. November. Die Sperren betreffen Skilanglauf-Olympiasieger Alexander Legkow, Jewgeni Below, Maxim Wylegschanin, Alexej Petuchow, Julia Iwanowa und Jewgenija Schapowalowa. Vom IOC war dieses Sextett bereits lebenslang für alle olympischen Wettbwerbe gesperrt worden.

FIFA widerspricht: WM-Ausschluss Australiens kein Thema



Moskau (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Medienberichten über einen drohenden WM-Ausschluss Australiens widersprochen. Man «beobachte die Entwicklung», heißt es in einem Statement am Donnerstagabend. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen dem australischen Fußball-Verband (FFA) und der FIFA um die fehlende Repräsentation von nationalen Clubs beim Kongress der FFA. Australien hatte im Playoff gegen Honduras die WM-Endrunde erreicht. Am Freitag sind die Socceroos bei der Auslosung in Moskau im vierten Lostopf und könnten Gruppengegner der deutschen Mannschaft werden.

Ex-England-Trainer Sam Allardyce ist neuer Coach beim FC Everton



Liverpool (dpa) - Englands ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Sam Allardyce ist neuer Coach beim abstiegsbedrohten Premier-League-Club FC Everton. Das bestätigte der Verein am Donnerstag auf Twitter. Der 63-Jährige unterschrieb einen Vertrag über 18 Monate bis Juni 2019. Laut britischen Medien soll er Craig Shakespeare als Assistenten mitbringen. Sam Allardyce folgt beim FC Everton auf den Niederländer Ronald Koeman, von dem sich der Club am 23. Oktober nach nur zwei Siegen aus neun Premier-League-Spielen und nur einem Punkt aus drei Europa-League-Partien getrennt hatte.

Tiger Woods beim Comeback mit guter Startrunde - Fleetwood führt



Nassau (dpa) - Golfstar Tiger Woods hat bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback eine passable Startrunde hingelegt. Bei der Hero World Challenge auf den Bahamas, seinem eigenen Turnier, kam der Kalifornier am Donnerstag in einem hochkarätigen Feld von 18 Profis auf den geteilten achten Platz. Für die erste Runde brauchte der 41-Jährige 69 Schläge - 3 unter Par. Ein Bogey am 15. Loch verhinderte eine noch bessere Platzierung. Der Engländer Tommy Fleetwood lag im Albany Golf Club nach der Auftaktrunde mit 66 Schlägen allein in Führung.

Euroleague: Brose Bamberg kassiert Niederlage in Moskau



Moskau (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague den erstmaligen Sprung unter die besten acht Teams in dieser Saison verpasst. Der deutsche Serienmeister verlor am Donnerstagabend mit 73:82 (40:42) bei Chimki Moskau. Mit einem Sieg hätten die Franken am Tabellen-Achten vorbeiziehen können. Chimki hatte in Starspieler Alexej Schwed, mit 26 Punkten Topscorer der Begegnung, den überragenden Akteur in ihren Reihen. Bester Werfer beim Bundesligisten war Ricky Hickman mit 21 Punkten.

Melsungen nach Sieg gegen Ludwigshafen Tabellendritter



Kassel (dpa) - Die MT Melsungen hat die Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Die Eulen Ludwigshafen mit 25:19 (10:8) gelöst und sich auf den dritten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga geschoben. Vor knapp 4.000 Zuschauern war am Donnerstagabend Nationalspieler Tobias Reichmann mit sechs Toren bester Schütze für die Nordhessen, die nun 22:8 Punkte haben. Im Kampf gegen den Abstieg feierte Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit dem 25:25 (10:11) gegen EHF-Cup-Sieger Frisch Auf Göppingen einen Punktgewinn und gab mit 6:24 Zählern die Rote Laterne des Tabellenletzten an Mitaufsteiger TV Hüttenberg (5:23) ab.