Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

Berlin (dpa) - Bundestrainer Sigurdsson verlässt deutsche Handballer nach WM 2017

Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson verlässt den Deutschen Handball-Bund nach der WM 2017 in Frankreich. Das teilte der DHB am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. «Das habe ich aus persönlichen Gründen so entschieden. Jetzt wissen alle Bescheid, und wir können uns mit aller Energie auf die kommende Weltmeisterschaft konzentrieren», sagte Sigurdsson, der sich in Gesprächen mit dem japanischen Handballverband befindet. Der 43-Jährige soll die japanische Handball-Auswahl auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten. Sigurdsson betreute die DHB-Auswahl seit August 2014.

1860 München trennt sich von Trainer Runjaic - Bierofka übernimmt

Der TSV 1860 München hat sich von Trainer Kosta Runjaic getrennt. Die «Löwen» reagierten damit auf den schwachen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga und das ungenügende 1:1 vom Montagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Mannschaft werde vorerst von Nachwuchscoach Daniel Bierofka trainiert, teilte der Verein am Dienstag mit. Für 12.00 Uhr wurde ein Pressekonferenz mit der Vereinsleitung um Investor Hasan Ismaik anberaumt. Runjaic hatte das Team erst im Sommer übernommen, das nach nur drei Siegen in 13 Spielen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz rangiert.

1860 beruft auch Geschäftsführer ab

Nach Trainer Kosta Runjaic sind beim TSV 1860 München auch die Geschäftsführer Thomas Eichin und Raed Gerges abberufen worden. Wie Investor Hasan Ismaik am Dienstag bekanntgab, werde bis auf Weiteres der Finanzmanager Anthony Power den Club übernehmen. Eichin wird nur noch Sportchef beim kriselnden Fußball-Zweitligisten bleiben. Dem im Sommer verpflichteten Ex-Profi gibt Ismaik neben Runjaic die Hauptschuld für den Absturz auf den 13. Tabellenrang.

Cacau als Integrationsbeauftragter des DFB vorgestellt

Nur einen Monat nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Profifußballer ist der ehemalige Nationalspieler Cacau als Integrationsbeauftragter des Deutschen Fußball-Bundes vorgestellt worden. Der 35-Jährige engagiert sich seit sechs Jahren für die Integration in dem Verband und übernimmt nun offiziell den Posten. DFB-Präsident Reinhard Grindel hob bei der Vorstellung am Donnerstag vor allem Cacaus «fachliche Kompetenz» hervor.

WM-Affäre: Grindel wehrt sich gegen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich in der Affäre um die WM 2006 gegen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Frankfurt gewehrt, der Deutsche Fußball-Bund kooperiere nicht mehr in gleichem Umfang wie zu Beginn der Ermittlungen. «Ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe: Wir haben alles zur Aufklärung dieser Affäre getan, was ein gemeinnütziger Verband tun kann», sagte Grindel bei einem DFB-Termin am Dienstag in Frankfurt am Main. Die Staatsanwaltschaft hatte am Wochenende erklärt, der DFB habe seine «Kooperationsbereitschaft stark eingeschränkt».

BVB-Torwart Roman Bürki nach Handbruch operiert

Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki hat sich am Dienstag im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus nach seinem Mittelhandbruch einer Operation unterzogen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der Schweizer Bürki hatte sich den Bruch am vergangenen Samstag beim 1:0 des BVB in der Partie gegen den deutschen Meister Bayern München zugezogen. Er fällt rund acht Wochen aus und wird aktuell durch Roman Weidenfeller ersetzt.

Ohne NBA-Star Nowitzki kassiert Dallas die sechste Pleite in Serie

Ohne den weiterhin verletzten Basketball- Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der NBA ihre Pleitenserie fortgesetzt. Das Team des deutschen Ausnahmespielers unterlag am Montag (Ortszeit) bei den San Antonio Spurs mit 91:96 (49:48) und verlor das sechste Match in Serie. Mit zwei Siegen und elf Niederlagen legten die ersatzgeschwächten Mavs den schlechtesten Saisonstart seit der Saison 1993/94 (ein Erfolg in 14 Partien) hin. Bester Werfer bei Dallas war Seth Curry mit 23 Punkten.

Russe Karjakin geht bei Schach-WM in Führung

Herausforderer Sergej Karjakin ist in der achten Partie der Schachweltmeisterschaft in den USA am Montagabend überraschend in Führung gegangen. Mit den schwarzen Figuren bezwang der Russe den norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen nach 52 Zügen. Der dramatische Kampf dauerte über fünf Stunden. Es war die erste Gewinnpartie in diesem Match. Nach zwei Dritteln des Wettkampfes steht es 4,5:3,5 für Karjakin. Der mit 1,1 Millionen Dollar dotierte Wettkampf geht über insgesamt 12 Partien.