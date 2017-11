Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.17

MOSKAU (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat eine erfolgreiche Titelverteidigung als klares Ziel für die Fußball-WM im kommenden Sommer ausgegeben. «Die WM-Auslosung im Kreml - das ist ein Erlebnis. Aber für uns geht es in Russland auch um das Ergebnis. Egal, wen wir zugelost bekommen, wir werden mit einer hochtalentierten Mannschaft antreten und natürlich mit dem Ziel, das Turnier zum fünften Mal als Weltmeister zu beenden», sagte Grindel in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch.

Früherer Tournee-Sieger Diethart nach Sturz auf der Intensivstation

Ramsau am Dachstein (dpa) - Skispringer Thomas Diethart hat sich bei einem Trainingssturz schwer verletzt. Der Österreicher verlor nach einem Sprung in Ramsau am Dachstein die Kontrolle und krachte auf den Vorbau, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch mitteilte. Diethart sei nach dem Sturz kurz ohne Bewusstsein gewesen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Schladming gebracht worden, hieß es. Der 25-Jährige wurde zunächst auf der Intensivstation überwacht. Diethart habe sich eine schwere Gehirnerschütterung mit leichter Einblutung ins Gehirn zugezogen, berichtete der ÖSV. Er erlitt zudem eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen und eine Rissquetschwunde im Gesicht.

IOC sperrt drei weitere russische Wintersportler wegen Dopings

Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat weitere drei russische Wintersportler wegen Dopings lebenslang für Olympia gesperrt. Wie das IOC am Mittwoch in Lausanne mitteilte, wurden die Bobfahrer Alexander Kasjanow, Alexej Puschkarew und Ilwir Chusin wegen Dopingvergehens bei den Winterspielen im russischen Sotschi 2014 disqualifiziert. Der Viererbob mit Kasjanow am Steuer hatte Platz vier belegt. Eine ausführliche Begründung der Sperre will das IOC nachreichen, wie die IOC-Disziplinarkommission unter Leitung des Schweizer Denis Oswald schrieb.

Formel 1: Sauber-Team kooperiert zukünftig mit Alfa Romeo

Hinwil (dpa) - Das bisherige Sauber-Team wird in der Formel-1-Saison 2018 als «Alfa Romeo Sauber» an den Start gehen. Die Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller teilte der Schweizer Rennstall an diesem Mittwoch mit. Bei der Partnerschaft gehe es um eine «strategische, kommerzielle und technologische Zusammenarbeit», schrieb Sauber auf Twitter. Die Kooperation laufe über mehrere Jahre, hieß es. Wer die beiden von Ferrari-Motoren angetriebenen Autos in der neuen Saison fährt, ist unklar. Der Deutsche Pascal Wehrlein, der 2017 für Sauber fuhr, ist bislang ohne Cockpit und hat nur geringe Chancen auf einen Stammplatz in der anstehenden Formel-1-Saison.

Bahnradfahrer Max Niederlag beendet Karriere mit 24 Jahren

Frankfurt/Oder (dpa) - Bahnradfahrer Max Niederlag hat überraschend seine aktive Karriere beendet. Der 24-jährige Sprinter aus dem sächsischen Heidenau wird damit auch nicht mehr bei den Weltcups in Milton/Kanada (1. bis 3. Dezember) und Santiago de Chile (8. bis 10. Dezember) antreten, wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Mittwoch mitteilte. «Niederlag hat keine Motivation mehr gefunden. Das war seit den Olympischen Spielen in Rio ein schleichender Prozess - jetzt hat er den Schlussstrich gezogen», erklärte Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel.

Heung-Min Son ist Asiens internationaler Fußballer des Jahres

Bangkok (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son ist zu Asiens internationalem Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Südkoreaner sicherte sich den Titel zum zweiten Mal nach 2015, wie die Konföderation AFC am Mittwoch mitteilte. Son erzielte für seinen Club Tottenham Hotspur 21 Tore in allen Wettbewerben der vergangenen Spielzeit und trug einen großen Teil zur erfolgreichen Qualifikation Südkoreas für die WM 2018 in Russland bei. Der Angreifer wechselte 2015 von Bayer Leverkusen zu Tottenham.