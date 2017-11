Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.17

MÜNCHEN (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge geht nach eigenen Angaben von einem Ende des Trainerengagements von Jupp Heynckes beim FC Bayern nach dieser Saison aus. «Jupp hat das kundgetan, das wird dann so sein», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag in München. Am Wochenende hat es Verwirrung gegeben, nachdem Vereinspräsident Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung gesagt hatte, er halte eine Weiterbeschäftigung des Coaches über den Sommer 2018 hinaus für möglich. Heynckes antwortete darauf, dass es eine «klare Vereinbarung» nur für die aktuelle Spielzeit gebe.



Russland sieht Doping-Vorwürfe im Fußball als Dummheit



Moskau (dpa) - Der russische Fußball-Chef Witali Mutko hat Doping-Vorwürfe gegen die Nationalmannschaft als Dummheit zurückgewiesen. «Es ist ein Trend, nur Russland zu beschuldigen», sagte Mutko der Agentur R-Sport zufolge am Dienstag in Moskau. «Ich kann offen sagen, dass wir nichts zu befürchten haben.» Die russischen Fußballer seien 2014 umfassend kontrolliert worden, sagte der Vizeregierungschef und Präsident des russischen Fußballverbands. Auch FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte der Agentur Tass zufolge, dass es keine Beweise für Doping im russischen Fußball gebe.

IOC begründet Sperre für Langläufer: Erdrückende Beweislast



Lausanne (dpa) - Es sind 495 Unterpunkte auf 46 Seiten - umfassend ist die Beweisführung des Internationalen Olympischen Komitees für die lebenslange Sperre des russischen Langläufers Alexander Legkow wegen Dopings bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Für das IOC steht fest, dass die Urinprobe des Goldmedaillengewinners über 50 Kilometer ausgetauscht wurde, geplant von langer Hand, gedeckt von höchsten Stellen. Es ist die erste Begründung, die das IOC für die bislang 19 Sperren russischer Sportler aus den Disziplinen Bob, Skeleton, Skilanglauf, Eisschnelllauf und Biathlon gegeben hat.

Offizielles Poster für Fußball-WM in Russland vorgestellt



Moskau (dpa) - Die FIFA hat das offizielle Poster für die Fußball-WM 2018 in Russland vorgestellt. Auf dem im Sowjet-Retro-Stil gehaltenen Plakat des russischen Künstlers Igor Gurowitsch ist der frühere sowjetische Torwart Lew Jaschin zu sehen, der von 1958 bis 1970 an vier Weltmeisterschaften teilnahm und 1963 als bisher einziger Schlussmann mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Jaschin greift auf dem Plakat mit einer Hand nach einem großen Ball, auf dem das russische Staatsgebiet von oben zu sehen ist. Dies soll an die russischen Verdienste in der Weltraumforschung erinnern.

Augsburg-Boss wettert gegen RB Leipzig: «Darf keine Lizenz haben»



Augsburg (dpa) - Clubpräsident Klaus Hofmann vom FC Augsburg hat mit scharfen Worten gegen RB Leipzig geschossen und die Rechtmäßigkeit der Lizenz der Sachsen in der Fußball-Bundesliga angezweifelt. Auf der Jahreshauptversammlung des FCA sagte Hofmann am Montagabend: «Das Konstrukt Leipzig darf keine Lizenz haben.» Der Unternehmer glaube, «dass Leipzig die faktischen Voraussetzungen und die Anforderungen eines Vereins im Rahmen der Spielordnung des DFB nicht erfüllt». Hofmann führte aus, dass RB nur 17 Mitglieder habe und keine weiteren aufnehme.

Hannover-96-Konflikt: Gericht lehnt einstweilige Verfügung ab



Hannover (dpa) - In der juristischen Auseinandersetzung um die Übernahme des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 durch Martin Kind hat die Vereins-Opposition eine erneute Niederlage erlitten. Das Landgericht Hannover wies am Dienstag endgültig einen Antrag des 96-Aufsichtsrates Ralf Nestler auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück. Nestler will mit rechtlichen Mitteln die Übernahme der Clubmehrheit durch den Vereinsvorsitzenden Kind verhindern, der noch in diesem Jahr die Mehrheit bei der Hannover 96 Management GmbH übernehmen will.

NHL: Kühnhackl gewinnt mit Pittsburgh gegen Philadelphia



Pittsburgh (dpa) - Die Pittsburgh Penguins um Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl haben in der nordamerikanischen NHL den zweiten Heimsieg in Serie gefeiert. Der Stanley-Cup-Champion setzte sich am Montag (Ortszeit) gegen die Philadelphia Flyers knapp mit 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Mit drei Toren im letzten Drittel retteten sich die Gastgeber in die Verlängerung. Den Siegtreffer in der Overtime erzielte Penguins-Kapitän Sidney Crosby nach 1:48 Minute.

Bei Parker-Comeback für San Antonio: Dallas kassiert Niederlage



San Antonio (dpa) - Die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach zuletzt zwei Siegen nacheinander wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei den San Antonio Spurs verloren die Mavericks am Montag (Ortszeit) mit 108:115. Bei den Spurs feierte Superstar Tony Parker sein Comeback nach fast siebenmonatiger Verletzungspause. Der 35-Jährige kam auf sechs Punkte und vier Vorlagen. Für die Gäste aus Dallas kam Nowitzki auf elf Punkte, Maxi Kleber erzielte fünf Zähler.

Neue Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch im Österreichischen Skiverband



Innsbruck (dpa) - Die von einer ehemaligen Skirennläuferin vorgebrachten Vorwürfe sexuellen Missbrauchs im Österreichischen Skiverband (ÖSV) sorgen weiter für Aufregung. Bei der eigens eingerichteten Erstanlaufstelle von Tirol seien drei weitere Meldungen eingegangen, teilte das Land am Dienstag mit. Die Anschuldigungen bezögen sich auf einen Zeitraum, der 20 bis 45 Jahre zurückliegt. In der vergangenen Woche waren Vorwürfe von zwei Ex-Rennläuferinnen bekannt geworden.

Knapp 750.000 Tickets für Fußball-WM in Russland verkauft



Berlin (dpa) - Drei Tage vor der Gruppenauslosung haben bereits knapp 750.000 Fußball-Fans Tickets für die WM 2018 in Russland. Wie der Weltverband FIFA am Dienstag bekanntgab, kamen die meisten Bestellungen für Eintrittskarten aus dem Gastgeberland. 47 Prozent der Anfragen sind aus anderen Nationen. Neben Russland interessieren sich vor allem Anhänger aus den USA, Brasilien, Deutschland, China, Mexiko, Israel, Argentinien, Australien und England für Tickets. Am kommenden Dienstag startet eine weitere Verkaufsphase.



«Sport Bild»: Hrubesch bleibt bis Ende 2018 DFB-Sportdirektor



Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Horst Hrubesch wird nach einem Bericht der «Sport Bild» bis zum Dezember 2018 DFB-Sportdirektor bleiben. Der 66-Jährige habe seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund noch einmal um ein Jahr verlängert, hieß es. Das solle auf dem Außerordentlichen Bundestag der Verbandes am 8. Dezember in Frankfurt beschlossen werden. Hrubesch hatte die Position des Sportdirektors zu Beginn des Jahres 2017 kommissarisch übernommen, nachdem Hans-Dieter Flick zurückgetreten war.

Manchester United siegt 4:2 gegen Watford - Tottenham verliert



Watford (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League nach zwei Auswärtsniederlagen in Serie einen Sieg in der Fremde gefeiert. Beim FC Watford mit dem ehemaligen Bremer Sebastian Prödl setzte sich Man United am Dienstagabend mit 4:2 (3:0) durch. Ashley Young (19./25. Minute) und Anthony Martial (32.) trafen zunächst für die überlegenen Gäste. Troy Deeney (77./Foulelfmeter) und Abdoulaye Doucouré (84.) machten es aber noch einmal spannend, bevor Jesse Lingard (86.) für die Entscheidung zugunsten von Man United sorgte. Leicester City setzte sich überraschend mit 2:1 (2:0) gegen Tottenham Hotspur durch.

Mehrwegbecher-Testlauf: FC Bayern will Umweltschutz-Vorbild sein



München (dpa) - Der FC Bayern will sich stärker als bislang für den Umweltschutz einsetzen und dafür künftig bei Heimspielen nur noch Mehrwegbecher mit Pfand ausgeben. Am Samstag gegen Hannover 96 soll ein Testlauf stattfinden, spätestens zur nächsten Saison will der deutsche Fußball-Rekordmeister die Einwegbecher komplett abgeschafft haben. «Wir möchten als Vorbild in den Vordergrund treten», sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag im bayerischen Umweltministerium. «Der Fußball kann einen wertvollen Beitrag leisten, um für das Thema zu sensibilisieren.»

Kölner Haie in der DEL im Aufwärtstrend: 5:1 gegen Straubing



Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben ihre Aufwärtstrend in der Deutschen Eishockey-Liga DEL unter dem neuen Trainer Peter Draisaitl fortgesetzt. Die Rheinländer bezwangen am Dienstagabend das Schlusslicht Straubing Tigers problemlos mit 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) und verbesserten sich in der Tabelle nach dem zweiten Erfolg in Serie auf Platz acht. Kai Hospelt (15. Minute), Nickolas Latta 33 Sekunden später, Felix Schütz (19.), Ryan Jones (39.) und Philip Gogulla (40.) trafen für die Haie.

Nguyen turnt bis zu den Olympischen Spielen 2020 weiter



Stuttgart (dpa) - Marcel Nguyen will seine Turnkarriere bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 fortsetzen. «Ich habe nach wie vor Spaß am Turnen, und auch mein Körper macht soweit mit. Ich bin wieder sehr motiviert», sagte der zweifache Olympia-Medaillengewinner von London am Dienstag bei einem Pressegespräch in Stuttgart. Nach den Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte der 30 Jahre alte Unterhachinger bisher immer offengelassen, ob er seine Karriere noch bis Tokio fortsetzen wird. «Ich denke, danach ist aber wirklich Schluss», sagte Nguyen. «Aber man weiß ja nie.»