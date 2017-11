Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

COPPER MOUNTAIN/MÜNCHEN (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat trotz seines Kreuzbandrisses eine Olympia-Teilnahme nicht definitiv ausgeschlossen. Er wolle seinen Traum von einer Reise zu den Winterspielen im Februar nicht aufgeben, «solange noch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht», sagte er am Montag nach der Landung aus Denver am Flughafen von München. Der 33-Jährige will zunächst mehrere Ärzte konsultieren. Möglicherweise lässt er die Knieverletzung, die er im Training in den USA erlitten hatte, nicht operieren. An ein Karriereende habe er zwar gedacht. «Aber ich bin hundertprozentig felsenfest überzeugt, dass ich es nochmal schaffen kann», sagte er.



WM-Auslosung: DFB-Team bekommt stärksten Gegner zuerst zugelost



Moskau (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt bei der WM-Auslosung am Freitag (16.00 Uhr/MEZ) in Moskau den stärksten ihrer drei Gegner zuerst zugelost. Die Loskugeln werden nacheinander aus den Töpfen eins, zwei, drei und vier gezogen, wie der Weltverband FIFA am Montag mitteilte. Deutschland ist wie Brasilien, Frankreich, Portugal, Polen, Argentinien, Belgien und Gastgeber Russland in Lostopf eins gesetzt. In einer schwierigen Konstellation könnten das Team von Joachim Löw im Sommer 2018 Spanien, Senegal und Japan erwarten. Möglich wäre aber auch eine Gruppe mit Peru, Iran und Panama.

FC-Vize Schumacher bestätigt: Stöger in Schalke auf der Bank



Köln (dpa) - Peter Stöger bleibt Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. «Peter Stöger bereitet die Mannschaft auf das Spiel auf Schalke vor und wird am Samstag auch auf der Bank sitzen», erklärte Vize-Präsident Toni Schumacher am Montagmorgen. Auch Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigte dies. Eine Aussage über die weitere Zukunft Stögers gibt es derzeit nicht. Der 51 Jahre alte Österreicher ist seit 2013 in Köln tätig und hat noch einen Vertrag bis 2020. Er führte den FC in die Bundesliga und in der vergangenen Saison sogar erstmals seit 25 Jahren in den Europacup.

Bänderteilriss: Hinrunde für Weltmeister Mario Götze beendet



Dortmund (dpa) - Für Fußball-Weltmeister Mario Götze ist die Hinrunde vorzeitig beendet. Der 25 Jahre alte Mittelfeldstar des kriselnden Bundesligisten Borussia Dortmund fällt wegen eines Bänderteilrisses im oberen und unteren rechten Sprunggelenk für sechs Wochen aus. Das teilte der BVB am Montag bei Twitter mit. Die Verletzung hatte Götze beim 4:4 im Derby gegen Schalke 04 erlitten. Für den deutschen WM-Siegtorschützen von 2014 könnte die erneute Verletzung einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im WM-Kader bedeuten.

BVB-Chef Watzke hält an Ziel Champions League-Qualifikation fest



Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hält an dem Ziel der direkten Qualifikation für die Champions League fest. «Daran wird nicht gerüttelt», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Aktionärsversammlung am Montag in Dortmund. «Es müssen Fehler gemacht worden sein», räumte Watzke nach einer Serie von sieglosen Spielen in der Bundesliga und einem Absturz von Platz eins auf fünf ein. Jetzt seien Besonnenheit und Analyse erforderlich. Wirtschaftlich sieht Watzke den BVB auf gutem Weg. Der Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016/17 (30.6.) mit mehr als 400 Millionen Euro sei erst für 2019 erwartet worden.

Dahlmeier in Hochfilzen wohl dabei - Letzte Weltcuptickets vergeben



Östersund (dpa) - Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier wird wohl beim zweiten Weltcup in der kommenden Woche in Hochfilzen in die Saison einsteigen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin muss wegen einer Erkältung den Auftakt in den Olympia-Winter in Östersund auslassen. «Leider ist Laura nach wie vor noch nicht ganz fit. Deshalb wird sie diese Woche noch zu Hause bleiben. Wir gehen aber davon aus, dass sie dann in Hochfilzen das erste Mal in diesem Winter an den Start gehen kann», sagte Bundestrainer Gerald Hönig am Montag.

NHL-Star Draisaitl trifft bei Edmontons 4:2-Sieg in Boston



Boston (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum neunten Saisonsieg geführt. Der Kölner bereitete am Sonntag (Ortszeit) beim 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)-Erfolg bei den Boston Bruins das entscheidende 3:2 durch Ryan Strome (43. Minute) vor und stellte 51 Sekunden vor dem Ende mit seinem siebten Saisontreffer per Schuss ins leere Tor den 4:2-Endstand her.