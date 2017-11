Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.17

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln steuert dem sechsten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Drei Tage nach dem umjubelten 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal in der Europa League kassierten die Kölner am Sonntag gegen Hertha BSC eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Kapitän Vedad Ibisevic erzielte beide Tore (16./64./Foulelfmeter) für die Berliner. Die zwei Punkte und vier Tore des FC nach 13 Spielen bedeuten Negativ-Rekorde in der Bundesliga-Geschichte. Die TSG Hoffenheim erlitt drei Tage nach dem Aus in der Europa League einen weiteren Rückschlag und verlor mit 0:3 (0:1) beim Hamburger SV.



Sportdirektor Rangnick verlängert bei RB Leipzig bis 2021



Leipzig (dpa) - Sportdirektor Ralf Rangnick bleibt langfristig beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der 59-Jährige verlängerte seinen ursprünglich noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit. «Ich bin froh darüber, dass meine Zukunft weiterhin in diesem tollen Club liegt, der eine fantastische Entwicklung genommen hat und dessen Weg aus meiner Sicht noch lange nicht zu Ende ist», sagte Rangnick, der die Verantwortung für Kaderplanung und Entwicklung der Mannschaft trägt. Den erst 2009 gegründeten Club führte er von der Regionalliga bis in die Champions League in dieser Saison.

FC Barcelona mit Remis in Valencia



Valencia (dpa) - Der FC Barcelona hat mit einem 1:1 (0:0)-Remis im Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga beim FC Valencia seine Position als Tabellenführer gefestigt. Die Katalanen blieben damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und wahrten ihren Vier-Punkte-Vorsprung vor dem Verfolger aus Valencia. Rodrigo hatte die Platzherren am Sonntagabend im Mestalla-Stadion in der 60. Minute in Führung gebracht. Barça-Verteidiger Jordi Alba (82.) erzielte nach einem genialen Pass von Lionel Messi den Ausgleich. Damit liegt der FC Barcelona mit 35 Punkten weiterhin an der Spitze der Primera División vor dem FC Valencia mit 31 Zählern.

PSG gewinnt Spitzenspiel bei AS Monaco



Monaco (dpa) - Paris Saint Germain hat seinen Alleingang an der Spitze der französischen Fußball-Liga fortgesetzt. Der Tabellenführer gewann am Sonntagabend beim Titelverteidiger AS Monaco mit 2:1 (1:0). Die Tore für PSG erzielten der Urugayer Edinson Cavani (19.) und der Brasilianer Neymar (52.) per Foulelfmeter. Joao Moutinho (81.) verkürzte für Monaco auf 1:2. Paris führt die Liga mit 38 Punkten an, Olympique Lyon und AS Monaco folgen mit je 29 Zählern.

Skirennfahrer Dreßen holt das Olympia-Ticket - Jansrud Super-G-Sieger



Lake Louise (dpa) - Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen hat am ersten Speedwochenende im alpinen Ski-Weltcup die Norm für die Olympischen Winterspiele erfüllt. Der 24-Jährige wurde einen Tag nach seinem 14. Platz in der Abfahrt am Sonntag in Lake Louise auch 14. im Super-G und darf für seine erste Olympia-Teilnahme planen. Josef Ferstl kam als bester Deutscher im Super-G auf den zehnten Platz und erfüllte damit die halbe Norm ebenso wie Andreas Sander tags zuvor durch Rang 15 in der Abfahrt. Im Super-G lag Sander beim Sieg von Kjetil Jansrud aus Norwegen nach 38 Startern nur auf dem 22. Rang. Platz zwei und drei gingen an Max Franz und Hannes Reichelt aus Österreich.

Skirennfahrerin Wallner erfüllt halbe Olympia-Norm - Shiffrin gewinnt



Killington (dpa) - Skirennfahrerin Marina Wallner hat beim Weltcup-Slalom in Killington mit einem guten neunten Platz die halbe Quali-Norm für die Olympischen Winterspiele erfüllt. Auf die überragende Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA hatte Wallner im Ziel 3,63 Sekunden Rückstand. Für die Olympia-Teilnahme im Februar muss Wallner ein weiteres Mal unter die besten 15 kommen. Olympiasiegerin Shiffrin verwies die Slowakin Petra Vlhova am Sonntag in Vermont mit 1,64 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dritte wurde Bernadette Schild aus Österreich. Lena Dürr kam auf Platz 16, Christina Geiger belegte nach überstandener Lungenentzündung Rang 18.

Frankreich gewinnt erstmals seit 16 Jahren Titel im Davis Cup



Lille (dpa) - Die französischen Tennis-Herren haben zum zehnten Mal den Titel im Davis Cup gewonnen. Gegen Belgien mit dem WM-Finalisten David Goffin setzten sich die Gastgeber am Wochenende in Lille mit 3:2 durch. Für den entscheidenden Punkt sorgte am Sonntag Lucas Pouille mit einem 6:3, 6:1, 6:0 gegen Steve Darcis. Für die Auswahl von Kapitän Yannick Noah ist es der erste Titel in dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb seit 2001.

Wellinger springt aufs Podest - Starke Teamleistung bei Damjan-Sieg



Kuusamo (dpa) - Andreas Wellinger hat den deutschen Skispringern einen weiteren Podestplatz beschert. Der Bayer sprang am Sonntag beim Einzelwettbewerb auf den dritten Platz und ließ damit nur einen Tag nach Rang zwei im Team das nächste Erfolgserlebnis für die DSV-Springer folgen. Der Sieg ging an den Slowenen Jernej Damjan vor Johann Andre Forfang aus Norwegen. Markus Eisenbichler (5.), Richard Freitag (6.) und Stephan Leyhe auf Rang neun komplettierten ein starkes Mannschaftsergebnis und landeten allesamt unter den besten Zehn. Pius Paschke als 14. und Karl Geiger auf Rang 18 lieferten ebenfalls einen ordentlichen Wettkampf.

Deutsche Biathleten laufen in Mixed-Staffel auf Rang drei



Östersund (dpa) - Die deutschen Biathleten sind mit zwei Podestplätzen in den Olympia-Winter gestartet. Beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund liefen Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Benedikt Doll und Arnd Peiffer am Sonntag in der Mixed-Staffel auf Rang drei. Das Quartett hatte nach zehn Nachladern 6,4 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Norweger, die sogar 13 Extrapatronen brauchten. Rang zwei sicherte sich trotz einer Strafrunde und sechs Nachladern Italien. Zuvor waren Vanessa Hinz und Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel hinter Österreich Zweite geworden.

Lauda verkündet im TV Abschied als Formel-1-Experte von RTL



Abu Dhabi (dpa) - Niki Lauda hat nach dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi seinen Abschied als TV-Experte bei RTL verkündet. «Ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich nicht mehr RTL-Experte sein werde», sagte der dreimalige Weltmeister am Sonntag live im Fernsehen. Ob RTL weiter und in welchem Rahmen die Motorsportkönigsklasse übertragen kann, ist fraglich. Der Vertrag des Privatsenders, der seit Mitte 1991 jeden Grand Prix live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt hat, läuft nun aus.

Erster Sieg unter Draisaitl: Köln gewinnt rheinisches Derby gegen DEG



Düsseldorf (dpa) - Die Kölner Haie haben das 217. rheinische Derby in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Justin Shugg sicherte den Haien mit seinem Treffer vier Sekunden vor dem Ende der Overtime zum 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) am Sonntag ausgerechnet bei der Düsseldorfer EG den ersten Sieg unter dem neuen Coach Peter Draisaitl. Der Vater von NHL-Star Leon Draisaitl war zuvor mit zwei Niederlagen gestartet.