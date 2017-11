Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

HANNOVER (dpa) - Hannovers Manager Horst Heldt will schnell mit dem 1. FC Köln über einen möglichen Wechsel reden. «Das ist eine außergewöhnliche Situation für mich, deshalb muss ich das Gespräch führen», sagte Heldt am Freitag nach dem 1:1 (0:1) des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten gegen den VfB Stuttgart. Held wies darauf hin, dass Köln «mein Heimatverein ist». Daher sei es etwas «besonderes - da bin ich groß geworden». 96-Clubchef Martin Kind hatte zuvor beim TV-Sender Eurosport bekräftigt, dass er Held nicht abgeben will.



Union weiter zu Hause ungeschlagen - aber nur 3:3 gegen Darmstadt



Berlin (dpa) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin bleibt auf eigenem Platz ungeschlagen, konnte aber beim 3:3 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 nicht überzeugen. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Christopher Trimmel vor 21.108 Zuschauern der erlösende Ausgleich für die Berliner. Zuvor hatten Grischa Prömel (39.) und Sebastian Polter mit einem verwandelten Handelfmeter (58.) getroffen. Die Tore für die Gäste erzielten Terence Boyd (51. und 61.) sowie Tobias Kempe (66. /Foulelfer). Union bleibt Tabellen-Dritter.



1. FC Heidenheim setzt Erfolgsserie fort - 2:1 in Sandhausen



Sandhausen (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga zum Auftakt des 15. Spieltags fortgesetzt. Die Schwaben gewann am Freitag das sehenswerte baden-württembergische Landesduell beim SV Sandhausen verdient mit 2:1 (0:1) und holten damit zehn Punkte aus zuletzt vier Spielen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Robert Glatzel (48. Minute) und John Verhoek (73.) trafen vor 5.243 Zuschauern für den FCH, der auf Rang 13 vorrückte. Tim Knipping hatte den Tabellensechsten Sandhausen zunächst in Führung gebracht (28.), SVS-Stürmer Richard Sukuta-Pasu scheiterte mit einem Foulelfmeter (52.) an FCH-Torwart Kevin Müller.



DFB-Fußballfrauen schlagen Frankreich 4:0



Bielefeld (dpa) - Mit einem überzeugenden Sieg gegen Frankreich haben die deutschen Fußball-Frauen ein schlechtes Länderspiel-Jahr beendet. In Bielefeld besiegte die DFB-Auswahl die Französinnen in einem Freundschaftsspiel am Freitag klar mit 4:0 (3:0). Die Tore für die stark formverbesserte Mannschafte erzielten Alexandra Popp (21./44.) und Svenja Huth (39./53.). Der Sieg dürfte die Position von Bundestrainerin Steffi Jones stärken, die auch wegen des frühen Ausscheidens der Mannschaft bei der Europameisterschaft in der Kritik stand.

Hoeneß zu längerem Heynckes-Engagement: «Halte ich für möglich»



München (dpa) - Vereinspräsident Uli Hoeneß kann sich durchaus vorstellen, dass Jupp Heynckes sogar über das Saisonende hinaus Trainer des FC Bayern München bleibt. «Das halte ich für möglich», sagte Hoeneß am Freitagabend vor Journalisten im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 72 Jahre alte Heynckes hatte sich selbst nur Stunden zuvor in Mönchengladbach erneut als eine «Übergangslösung» bezeichnet. Sein viertes Engagement als Bayern-Coach war als Hilfseinsatz bis zum Saisonende vereinbart worden.

DHB-Frauen gewinnen vorletzten WM-Test in der Slowakei



Bratislava (dpa) - Deutschlands Handballerinnen haben den vorletzten WM-Test erfolgreich bestanden. Das Team von Bundestrainer Michael Biegler setzte sich am Freitag in Bratislava gegen die Slowakei mit 23:22 (16:13) durch. Die WM-Generalprobe steigt an diesem Samstag (17.00 Uhr) in Dresden gegen Island. Die DHB-Auswahl musste gleich auf acht angeschlagene Spielerinnen verzichten. Dennoch kontrollierte die deutsche Mannschaft die Partie und feierte einen verdienten Sieg, der in der Schlussphase allerdings noch einmal in Gefahr geriet.

IOC sperrt vier weitere russische Wintersportler lebenslang



Lausanne (dpa) - Russlands Fahnenträger bei den Winterspielen 2014 in Sotschi, der zweimalige Bob-Olympiasieger Alexander Subkow, ist lebenslang für Olympia gesperrt worden. Neben dem Star der Heimspiele suspendierte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag drei weitere russische Wintersportler wegen Dopings. Die Sanktionen erfolgten aufgrund der Untersuchungen der Oswald-Kommission, die allen vier Athleten Verstöße gegen die Dopingregeln vorwirft. Neben Subkow wurden die Bob-Pilotin Olga Stulnewa sowie die beiden Eisschnellläufer Olga Fatkulina und Alexander Rumjanzew für alle olympischen Wettbewerbe auf Lebenszeit gesperrt.

Nürnberg wieder DEL-Tabellenführer - Kölns Draisaitl weiter sieglos



München (dpa) - Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga wieder an die Nürnberg Ice Tigers verloren. Titelverteidiger EHC unterlag dem Vize-Meiste r Grizzlys Wolfsburg am Freitag überraschend hoch mit 2:5 (1:0, 0:4, 1:1) und rutschte auf den zweiten Platz ab. Wolfsburg feierte den sechsten Auswärtssieg in Serie und ist weiter Tabellenvierter. Weiter sieglos ist Peter Draisaitl als neuer Trainer der Kölner Haie. Das Team musste sich auch im zweiten Spiel unter Draisaitl geschlagen geben und kassierte beim 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen die Schwenninger Wild Wings die vierte Niederlage nacheinander.

NHL: Kühnhackl kassiert mit Pittsburgh dritte Niederlage in Serie



Boston (dpa) - Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins kommt mit Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl in der NHL-Saison nicht in Fahrt. Die Mannschaft des Landshuters verlor am Freitagvormittag (Ortszeit) bei den Boston Bruins mit 3:4 (0:2, 3:1, 0:1) und kassierte die dritte Niederlage in Serie. Mit elf Siegen in 24 Partien bleibt der Titelverteidiger in der Metropolitan Division nur Mittelmaß. Die Tore von Jake Guentzel (22. Minute), Phil Kessel (35.) und Superstar Sidney Crosby (38.) waren für die Penguins zu wenig. David Krejci (7.), Sean Kuraly (11.), Matt Grzelcyk (31.) und David Pastrnak (46.) schossen die Bruins zum zehnten Saison-Erfolg.

Skeletonpilotin Jacqueline Lölling gewinnt Weltcup in Whistler



Whistler (dpa) - Welt- und Europameisterin Jacqueline Lölling hat beim dritten Weltcup der Saison ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Weltcup-Gesamtsiegerin von der RSG Hochsauerland fuhr am Freitag auf der Hochgeschwindigkeitspiste in Whistler mit 142,81 Stundenkilometern in ihrer eigenen Liga und verfehlte den Bahnrekord im ersten Lauf nur um drei Hundertstel. Nach zwei Läufen gewann sie mit 0,23 Sekunden Vorsprung vor der Kanadierin Jane Channel. Die WM-Zweite Tina Hermann vom WSV Königssee kam auf der Olympia-Bahn von 2010 auf Rang drei.

Barshim und Thiam sind die «Welt-Leichtathleten 2017»



Monte Carlo (dpa) - Mutaz Essa Barshim und Nafissatou Thiam sind die «Welt-Leichtathleten 2017». Der Hochspringer aus Katar gewann bei den Weltmeisterschaften in London den Titel und blieb in diesem Jahr ungeschlagen. Die Belgierin siegte bei der WM an der Themse im Siebenkampf vor der Deutschen Carolin Schäfer. Gekürt wurde das Duo am Freitag bei der «Athletics Award»-Verleihung des Weltverbandes IAAF in Monte Carlo.

1:1 im Davis-Cup-Endspiel - Entscheidung am Sonntag



Lille (dpa) - Im Davis-Cup-Finale zwischen Gastgeber Frankreich und Belgien steht es nach dem ersten Tag 1:1. WM-Finalist David Goffin brachte die belgische Tennis-Auswahl am Freitag in Lille mit dem souveränen 7:5, 6:3, 6:1 über Lucas Pouille zunächst in Führung. Im zweiten Einzel glich die französische Nummer eins Jo-Wilfried Tsonga mit einem lockeren 6:3, 6:2, 6:1 gegen Steve Darcis aus. Für das Doppel am Samstag (14.00 Uhr) sind vorerst Richard Gasquet/ Pierre-Hugues Herbert aufseiten der Franzosen und Ruben Bemelmans/ Joris de Loore aufseiten der Belgier nominiert.