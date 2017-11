Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.17

BRÜSSEL (dpa) - Bayern München hat seine imposante Siegesserie unter Trainer Jupp Heynckes fortgesetzt und sich das erhoffte Endspiel um den Gruppensieg in der Champions League erkämpft. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 (0:0) beim RSC Anderlecht durch. Top-Torjäger Robert Lewandowski (51. Minute) und Corentin Tolisso (77.) trafen für die Bayern; das 1:1 für den Club aus Brüssel schoss der Algerier Sofiane Hanni (63.). Allerdings müssen die Bayern nun am 5. Dezember beim Tabellenführer Paris St. Germain mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, um noch Sieger der Gruppe B zu werden.

FC Barcelona steht im Achtelfinale - Man United und Rom verlieren

Berlin (dpa) - Der FC Barcelona steht bereits einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase als Achtelfinal-Teilnehmer der Champions League fest. Die Katalanen sicherten sich durch das 0:0 bei Juventus Turin den Sieg in der Gruppe D mit elf Punkten. Manchester United verpasste am Mittwochabend die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde der Fußball-Königsklasse durch eine 0:1-Niederlage beim FC Basel. Auch AS Rom nutzte die Chance auf den vorzeitigen Sprung in die Runde der besten 16 nicht. Die Italiener unterlagen 0:2 bei Atletico Madrid und sind in der Gruppe C Zweiter hinter Spitzenreiter FC Chelsea.

VfB-Torhüter Zieler glaubt weiter an Rückkehr ins Nationalteam

Stuttgart (dpa) - Torhüter Ron-Robert Zieler vom VfB Stuttgart glaubt weiter an seine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2018 in Russland. Zwar gebe es aktuell keinen Kontakt zur DFB-Auswahl, sagte der Weltmeister von 2014 am Mittwoch. «Aber letztendlich geht alles immer nur über Leistung. Ich glaube, dass sie aktuell stimmt», betonte der 28-Jährige. Wegen der langfristigen Verletzung von DFB-Kapitän Manuel Neuer hatte Bundestrainer Joachim Löw zuletzt Marc-André ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp nominiert.

Azzouzi erhält in Fürth Vertrag bis Sommer 2020

Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Rückkehrer Rachid Azzouzi mit einem Vertrag als Sportdirektor bis zum 30. Juni 2020 ausgestattet. Dies wurde am Mittwoch bei der Vorstellung des 46-Jährigen bekanntgegeben. «Ich bin wieder zuhause, weil ich mich hier wohlgefühlt habe», sagte Azzouzi, der bereits von 2005 bis 2012 in verschiedenen Positionen für den Tabellenvorletzten der 2. Fußball-Bundesliga tätig gewesen war. Azzouzi beerbt den beurlaubten Ramazan Yildirim.

Kölner Haie verlieren bei Debüt von Eishockey-Trainer Draisaitl

Iserlohn (dpa) - Die Kölner Haie haben beim Debüt des neuen Trainers Peter Draisaitl trotz klarer Führung bei den Iserlohn Roosters verloren. Der achtfache deutsche Meister unterlag am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey-Liga DEL mit 4:5 (3:1, 1:1, 0:2) nach Penaltyschießen und bleibt in der Tabelle auf Rang neun. Iserlohn ist Siebter. Die Eisbären Berlin sind durch ein 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) bei den Fischtown Pinguins vorbei an Nürnberg auf Platz zwei geklettert. Die Düsseldorfer EG gewann mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) gegen die Straubing Tigers.

Lettlands Skeletonverband begrüßt IOC-Dopingsperren

Riga (dpa) - Lettlands Bob- und Skeletonverband hat die lebenslange Sperren für den russischen Olympiasieger Alexander Tretjakow und drei weitere russische Skeleton-Piloten wegen Dopings bei den Winterspielen 2014 in Sotschi begrüßt. «Wir haben darauf gewartet», sagte Verbandschef Zintis Ekmanis am Mittwoch zur IOC-Entscheidung. Mit der Sperre wird Tretjakow auch dessen Goldmedaille aberkannt. Damit könnte der damals zweitplatzierte Lette Martins Dukurs zum Olympiasieger erklärt werden.

Ehemaliger Arzt der US-Turnerinnen bekennt sich schuldig

Indianapolis (dpa) - Der ehemalige Mannschafts-Arzt der US- Turnerinnen hat sich vor einem Gericht in Lansing in Michigan des sexuellen Missbrauchs in sieben Fällen schuldig bekannt. Das berichtete der «Indianapolis Star» am Mittwoch auf seiner Webseite. Das Geständnis von Larry Nassar ist Teil einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft. Dem 54-Jährigen droht eine Gefängnisstrafe von 25 bis 40 Jahren. Das Urteil soll im Januar gesprochen werden. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche ehemalige Turnerinnen Nassar des Missbrauchs beschuldigt.